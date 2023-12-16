Бывший глава эстонского филиала туристической компании Novatours Андреэ Уустал и главный бухгалтер Ольга Суфиярова за семь лет "увели" из фирмы почти 640 000 евро, считает прокуратура Эстонии. Суфиярова обвинения отвергает, пишет Rus.Delfi.ee со ссылкой на Eesti Ekspress.

Novatours — крупнейшее в странах Балтии туристическое бюро, акции которого котируются на бирже. Принадлежит компания литовским владельцам. В конце 2000-х годов Novatours несколько раз менял руководителя в Эстонии, пока компанию не возглавил Андреэ Уустал, который ранее руководил маркетингом и продажами в сфере оптовой торговли и недвижимости. Ольга Суфиярова пришла в компанию за два года до Уустала.

Вскоре после прихода Уустала ее назначили в Novatours прокуристом (доверенное лицо предприятия, имеющее полномочия на совершение различных сделок с сохранением права контроля за их исполнением со стороны собственника предприятия). Фактически, управление эстонским филиалом компании оказалось в руках Уустала и Суфияровой. Литовцы скорее смотрели на общую картину, повседневное руководство и бухгалтерский учет велись на месте, пишет Eesti Ekspress.

Под руководством Уустала фирма стала расти, руководство было довольно его работой. "В первые недели на посту исполнительного директора Novatours проявились сильные стороны Андреэ, — хвалил тогда его литовский босс компании Раймондс Ушацкас. — Он отлично умеет мотивировать команду, принимает смелые и креативные решения, что является важнейшими качествами руководителя в сфере туризма".

Вскоре, по версии прокурора Ынне Неаре-Ваарманн, Уустал и Суфиярова начали выводить из компании деньги. Три года назад Уустал умер, и теперь 55-летняя Суфиярова находится под судом одна.

Роскошная жизнь за счет компании

Бухгалтер хорошо ладила с Уусталом. По версии прокурора, по меньшей мере в течение какого-то периода они являлись спутниками жизни. Вместе ездили в путешествия, на одной фотографии они запечатлены в обнимку. Знакомые видели их вместе в доме Уусталу в волости Куусалу. Суфиярова отрицает, что их отношения когда-либо были близкими.

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