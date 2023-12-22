Еще недавно многим казалось, что поддержка Владимира Путина и его войны против Украины в России крепка как никогда. Все протесты подавлены, а противники режима или сидят, или уехали. Теперь же опросы показывают рост антивоенных настроений. Как изменились настроения в обществе за 22 месяца войны? Об этом Delfi поговорил с российским социологом, доктором наук, почетным приглашенным научным сотрудником Манчестерского университета, выходцем из Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Алексеем Титковым.

"Владимир Владимирович, до чего вы людей довели. У нас, россиян, не остается надежды под вашим руководством. Заканчивайте СВО, садитесь за стол переговоров. Какие к чертовой матери, денацификация и демилитаризация? Вы сами-то понимаете, о чем говорите? Каждый раз, когда вы произносите эти слова, люди гибнут. Дайте нам жить спокойно! Или идите на фронт и умрите сами".

Это пост из российского телеграм-канала "Путь домой". Его ведут жены и матери российских мобилизованных. Они требуют вернуть своих мужей домой. Проводят собрания и митинги и не стесняются в выражениях. Своих имен и фамилий не скрывают. В России так грубо публично разговаривать с властями не принято. C Владимиром Путиным особенно. Обычно за такими заявлениями следует суровое наказание. Например, тюрьма. Однако, похоже, женщин это пугать перестало.

- Как изменилось за два года войны состояние российского общества?

- За прошедшие с того момента более чем полтора года, война и санкции, которые в начале были шоковыми явлениями, в больше степени стали рутинным фоном и общество пришло к более инерционному состоянию.

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