В начале 90-х жителей эстонской столицы напугала серия жестоких убийств молодых девушек. Их тела были сильно изувечены, но зацепок у полиции практически не было. Преступника удалось найти благодаря неожиданному обстоятельству: ключом к разгадке стала трапеза одной из жертв. Убийцу нашли, но его криминальный след оказался длинным.

В утренние часы 18 августа 1992 года случайный прохожий прогуливался вдоль аллеи по улице Техника. Возле железной дороги на участке зеленых насаждений он наткнулся на обнаженный труп молодой девушки. От увиденного бросало в дрожь: лицо девушки было изувечено — правый глаз отсутствовал, левый был сильно поврежден, повсюду порезы, а на шее следы от удушения. Вокруг тела был обмотан ярко-зеленый пояс, а рядом лежали джинсы и белые трусы.

Приехавшие на место судмедэксперты определили примерный возраст девушки: от 18 до 23 лет. На то, чтобы установить личность погибшей, у полиции ушла неделя — жертвой оказалась 20-летняя Анна. По одной из версий, девушку убили в ходе мафиозных разборок, якобы она могла увидеть то, что не нужно. А вырванные глаза — это символическое послание остальным. Тогда еще никто не знал, но она стала первой жертвой серийного маньяка.

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