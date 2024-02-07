Швеция может прекратить расследование взрывов на газопроводе "Северный Поток-1" (Nord Stream). Руководящий следствием прокурор намерен сделать заявление сегодня. Согласно приоритетной версии, подрывы могли совершить украинские граждане с борта прогулочной парусной яхты "Андромеда". Однако, прошлогоднее расследование скандинавских журналистов указывает на суда ВМФ РФ. Источник Delfi в в скандинавском разведсообществе категорически отвергает "украинскую" версию подрыва газопровода.

Как сообщило 6 февраля агентство Reuters, шведская прокуратура намерена в среду, 7 февраля, объявить решение о судьбе расследования взрывов на газопроводе Nord Stream в Балтийском море. Ранее руководитель предварительного расследования прокурор Матс Люнгквист заявил шведской газете Expressen, что готов принять решение о дальнейшей судьбе расследования. Какое именно решение он намерен принять, прокурор не сказал, однако отметил, что "ситуация накаляется" и он должен это сделать.

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