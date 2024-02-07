Как сообщило 6 февраля агентство Reuters, шведская прокуратура намерена в среду, 7 февраля, объявить решение о судьбе расследования взрывов на газопроводе Nord Stream в Балтийском море. Ранее руководитель предварительного расследования прокурор Матс Люнгквист заявил шведской газете Expressen, что готов принять решение о дальнейшей судьбе расследования. Какое именно решение он намерен принять, прокурор не сказал, однако отметил, что "ситуация накаляется" и он должен это сделать.
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