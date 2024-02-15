Сегодня Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующими Сатверсме и Конвенции по правам человека принятые в сентябре 2022 года поправки к Закону об иммиграции, которые аннулировали постоянные ВНЖ 25 316 гражданам России, бывшим (не)гражданам Латвии. Судьи и представители заявителей пояснили Delfi, что это значит. Министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил о положении дел на сегодня.

Слушания по делу №. 2023-04-0106 проходили в середине января. Интересы 29 заявителей представили юрист Елизавета Кривцова и адвокат Инесе Никульцева. В суде выступили юристы от Сейма, МВД, Минюста, Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), Службы содержания образования, Центра госязыка, Бюро омбудсмена, Латвии в международных правозащитных институциях, Baltic Human Rights Society, а также работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров.

Председатель КС Алвис Лавиньш назвал дело о ВНЖ очень существенным, потому что оно конкретизирует механизмы действий государства в сфере иммиграции для обеспечения безопасности подданных и защиты госязыка.

В этом деле уточнили, что означает понятие "гражданин": выбор гражданства — это выбор страны, лояльность и солидарность к которой ты проявляешь. А бывшие (не)граждане Латвии сделали выбор в пользу лояльности и солидарности с РФ.

Требование знать госязык на базовом уровне введено целенаправленно, настаивает Лавиньш. Он поясняет: в современных геополитических обстоятельствах, когда Россия развязала войну в Украине и недружественное поведение в отношении Латвии, требование знать язык — это способ убедиться, что живущие здесь граждане РФ не угрожают безопасности Латвии. В дополнение к оценке спецслужб.

Также Лавиньш назвал необоснованным утверждение, что речь идет о коллективном выдворении. "Гражданам РФ надо провести определенные действия, чтобы получить другое основание пребывания в Латвии". "Требование знать госязык КС признал соразмерным, потому что каждому иностранцу, пребывая в нашей стране, надо быть в состоянии включиться в латвийское общество. А у каждого члена латвийского общества есть право общаться с другим членом латышского общества на госязыке. Это требование не чрезмерно! Это проявление элементарного уважения иностранца к латвийскому государству и его культуре"

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