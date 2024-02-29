"Впервые об аварийном состоянии здания заговорили, когда все мы еще не родились... И вот, не прошло и семи лет с начала ремонта", - объявил Алвис Херманис на открытии обновленного комплекса зданий Нового рижского театра на Лачплеша, 25. Вместе с налогами стоимость работ по проекту Зайги Гайле превысила 40 млн евро. Показываем, какая красота ждет любителей театра, и рассказываем насыщенную интригами и скандалами историю театра и долгостроя.

Предполагалось, что начавшаяся в 2018 году реконструкция театра займет два года. Но процесс затормозили ковид, война в Украине, трещины в соседних зданиях и проблемы со строителями — история растянулась на семь лет, обросла скандалами и эпатажными акциями.

Смета выросла до 32,4 миллиона евро (без учета НДС), в том числе на технологическое оборудование и встроенную мебель выделены 7,97 млн евро (без НДС). Со всеми налогами вышло больше 40 млн евро.

За счет строительства сложных подземных конструкций, проект архитектора Зайги Гайле почти вдвое увеличил площадь исторического комплекса. Театр разросся — вширь, ввысь и вглубь.

Что это будет?

Общая площадь — около 1000 кв. метров.

Большой зал — 322 места + 166 мест балкона.

Black box-залы на 230 и 100 мест.

До реконструкции театр вмещал 400 зрителей, теперь — до 818.

Подвальные помещения - 180 кв. метров

Сохранен и отреставрирован в стиле ар-деко 30-х годов Старый зал на 3-м и 4-м этажах с исторической люстрой. Частичная перестройка (установка наклонного пола) обеспечила всем зрителям хороший обзор и слышимость из любой точки партера и с балкона (на балконе частичная видимость только с трех мест). В залах и репетиционных помещениях идеальная аккустика.

На главной сцене появились окна, которые можно закрывать на время спектаклей, а можно использовать с художественными целями. Стулья все новые, исторические перекочевали на Миера и останутся в ведении Академии культуры. Отдельный ряд оснащен креслами с колесиками, их можно заменить на инвалидные кресла. Для людей с ограниченными возможностями есть специальные туалеты и возможность подъема на лифте.

По возможности, строители сохраняли и использорвали для новых конструкций исторические балки, паркет, обои, зеркала. В разных местах бережно законсервированы фрагменты из прошлого разных лет: исторические "фрески" и надписи на стенах, элементы старой покраски и многое другое. Все двери и окна подверглись бережной реставрации.

Свойственное залам "black box" ощущение "вне пространства" в НРТ создают нейтральные бетонные серые стены, черный потолок и полы. Световые и звуковые системы обоих залов, цифровая и аналоговая сети управления ими созданы так, чтобы свободно менять конфигурацию под конкретный спектакль. Маленький black box станет местом для экспериментов режиссеров-дебютантов, с которых, по утверждению Херманиса, не будут требовать кассу, но и серьезные бюджеты на них потратят. "Бюджет моей первой премьеры был 50 латов", — обозначил режиссер размах для желающих.

В здании будут функционировать три репетиционных зала. Второй этаж выделили под гримерки для артистов и комнаты для персонала. По настоянию Херманиса, актеры получат возможность поспать и полноценно отдохнуть между репетицией и работой. Корпуса соединяет футуристический стеклянный переход, который нависает над театральным двориком - Херманис назвал его "мостом между прошлым и будущим". Но это мостик для актеров - зрители туда не попадают.

В театре есть отдельная игровая для детей работников, а окна части помещений выходит на детский сад: как рассказала Delfi Зайга Гайле, там традиционно обитают дети актеров.

ГАЛЕРЕЯ?

Буквально накануне новоселья было решено вернуть позолоту на балясины перил. Поскольку смета этого процесса не предусматривала — за дело взялись волонтеры.

Когда и что можно будет посмотреть?

1 марта в 11.00 открываются продажи билетов на новые постановки марта и апреля в трех залах новго комплекса. С этого момента на Миера постановок больше не будет.

Старый зал

"Секта толкователей снов" Алвиса Херманиса по роману Милорада Павича "Словарь хазаров" - 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 и 30 марта, 5, 6, 7 апреля.

Документальный фильм режиссера Гатиса Шмитса "Kur mājo teātris?" про последний сезон в театре до ремонта, отъезд и возвращение - 2, 3 и 4 апреля

Новый зал

Спектакль Алвиса Херманиса "Черный лебедь" по "Идиоту" Достоевского. Играет весь старый состав - 10, 12, 14, 16, 17, 18, 23 и 24 апреля.

Малый зал

Спектакль "Вечер фотографий со Спридитисом" для детей и родителей по Анне Бригадере, но по-новому - 13, 14, 16, 17, 18, 23 и 24 апреля.

Открываем завесы тайн:

Что раньше было на месте Нового Рижского театра?

Как ТЮЗ превратился в НРТ - Шапиро, Паулс, Херманис?

Долгострой с забастовкой: как два года растянулись на семь лет?

Неправильный портрет: будут ли избавляться от Смильгиса?

Чего ждать от нового Нового Рижского театра?

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