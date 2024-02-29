Сегодня, за 18 дней до электоральной процедуры, на которой он, очевидно, будет вновь провозглашен президентом России, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ. Ежегодное обращение российского лидера к стране в этот раз стало предвыборным. Путин посвятил минимум времени войне в Украине и максимум — обещаниям раздать денег на образование, медицину, решение социальных проблем и модернизацию инфраструктуры. Эти обещания Путин дает на фоне нарастающих в России антивоенных настроений. Эксперты Delfi полагают, что обещания Путина либо не будут выполнены, либо не дадут ожидаемых результатов, либо приведут к ухудшению экономической ситуации в России.

В своем более чем двухчасовом обращении к обеим палатам российского парламента, а на самом деле — ко всей стране и ее элитам Владимир Путин лишь крайне небольшую часть посвятил войне с Украиной. Более того, вооруженный конфликт с соседней страной Путин представил как экзистенциальный конфликт с Западом, который, якобы и "спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира":

"Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие — вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно", — сказал он.

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