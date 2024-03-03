Преступник или преступники в ходе кибератаки разными способами пытались осуществить вход на сервер компании Asper Biogene. Им удалось найти запрос, с помощью которого были получены все имена пользователей и зашифрованные пароли. 1 ноября злоумышленник(и) проник(ли) в инфосистему. С 3 по 10 ноября скачивались файлы, общим объемом 33 гигабайта.
Об этом в середине января на совместном заседании парламентской конституционной комиссии и комиссии по социальным делам доложила генеральный директор Инспекции по защите данных (AKI) Пилле Лехис. Это событие не нашло широкого отклика в масс-медиа, так как внимание общества было приковано к визиту украинского президента Владимира Зеленского.
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