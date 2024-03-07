Foto: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA
Нехватка боеприпасов, провальные и успешные операции, обучение прямо в окопах, ранения и ампутации: вот как выглядит противостояние российской агрессии в Украине. Журналист rus.delfi.ee поговорил с тремя украинскими военными о том, что происходит на передовой и в тылу.

Военнослужащий ВСУ, отступивший с позиций

Военнослужащий ВСУ с позывным Крапля (Капля — укр.) находился близ Красногоровки, в восьми километрах от Донецка и шести от Авдеевки. Это была линия обороны, которую они с сослуживцами удерживали где-то до террикона. Солдат говорит, что из-за нехватки боеприпасов ситуация была настолько сложной, что с этих позиций бойцы ВСУ отошли еще раньше, чем из Авдеевки.

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