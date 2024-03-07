Военнослужащий ВСУ, отступивший с позиций
Военнослужащий ВСУ с позывным Крапля (Капля — укр.) находился близ Красногоровки, в восьми километрах от Донецка и шести от Авдеевки. Это была линия обороны, которую они с сослуживцами удерживали где-то до террикона. Солдат говорит, что из-за нехватки боеприпасов ситуация была настолько сложной, что с этих позиций бойцы ВСУ отошли еще раньше, чем из Авдеевки.
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