С 2024 года минимальная зарплата в Латвии вырастет на 80 евро. Помимо очевидных последствий — увеличения оклада для тех, кто получает или будет получать "минималку" — новый порядок повлияет и на множество других аспектов, от пособий до взыскания долгов или алиментов. Delfi пересказывает обобщенную LV Portāls информацию.



Как новая "минималка" повлияет на расходы работодателей?

В долгосрочной перспективе повышение минимальной зарплаты должно благотворно повлиять на малый и средний бизнес, полагает Министерство благосостояния. Повысятся зарплаты работников, инвестиции в продуктивность и технологические процессы. Однако в регионах с низкой экономической активностью и малыми оборотами предприятий может быть и кратковременный отрицательный эффект, особенно для предприятий, где много работников с минимальной зарплатой.

С повышением минимальной зарплаты больше будут получать и работники государственных и муниципальных учреждений.

Социальное страхование

Закон о государственном социальном страховании определяет минимальные обязательные взносы, которые вносятся за каждого человека не менее чем от установленной государством минимальной зарплаты.

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