С 1 сентября 2024 года вводится новая система оценивания успехов учеников основной и средней школы. Оценки будут четырех видов. Еще и со своим "весом". И отдельно оценят поведение. На самом деле, все логично и справедливо, считает один из разработчиков системы, директор 72-й школы Павел Пестов. Зато к госэкзаменам будет меньше ситуаций, когда все было "вроде хорошо", но в итоге ребенок (вдруг) остался на второй год… Некоторые школьники выступили против — новый порядок вводит их в стресс.

Новую систему оценивания собирались запустить уже в этом учебном году, но перенесли на следующий, дав время на подготовку. Часть школ новинки уже ввели — полностью или частично. И сразу возникла реакция. По инициативе 12-классников одной рижской средней школы на портале manabalss.lv собрано больше 11 000 голосов против: учащиеся требуют вернуть возможность переписывания контрольных — их пугает стресс и неопределенность.

Непонимание, чего ждать от системы, выражают и родители — оценивание четырех видов с разным весом оценок и отказом в переписывании — звучит грозно даже на старте. На самом деле, все не так мудрено, как сформулировано в документах министерства образования. Павел Пестов взялся объяснить все простым человеческим языком.

Что объяснил Павел Пестов:

Разве было плохо? Зачем менять?

Что значит четыре вида оценок?

А что означает "вес оценки"?

Почему нельзя переписывать?

Что еще за мониторинги с диагностиками?

Получается, "четверка" в году — это не 40% на экзамене? А сколько?

То есть вести себя на уроке можно как угодно?

Точно ли детям нужна еще и эта реформа?

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