Неделя кино Delfi! Скидка 50% на любой сеанс в Forum Cinemas всю неделю!
Ведущее медиа Латвии Delfi и самый популярный кинотеатр Forum Cinemas год назад начали свое сотрудничество с открытия комфортного зрительного зала Delfi LUX и Delfi trešdienas. В честь первой годовщины этого события, в течение целой недели - с 27.09. по 03.10.2024 - все подписчики Delfi Plus смогут посетить любой сеанс Forum Cinemas с 50% скидкой!
Вот уже год все подписчики Delfi Plus каждую среду могут ходить на любой киносеанс Forum Cinemas со скидкой 50% от полной стоимости билета. Предложением уже воспользовались более 3000 человек. Отмечая первый год сотрудничества, мы хотим порадовать наших подписчиков и предложить билеты в кино за полцены в течение недели - с 27 сентября до 3 октября. Посмотрите и узнайте, какие фильмы вы можете посмотреть во время «Недели кино».
Билеты можно приобрести онлайн или в мобильном приложении Forum Cinemas, введя код скидки, который подписчики Delfi Plus могут найти в своем аккаунте Delfi в разделе "Подписки". Купить билет с 50% скидкой можно на любой киносеанс в любое время, за исключением премьер, театральных постановок и мероприятий «Кино + музыка». Подписчики могут не более четырех билетов за один раз на киносеансы в любых аудиториях, включая аудитории премиум-класса Delfi LUX, LUX и PEPSI. При этом скидка Delfi не суммируется с другими скидками кинотеатра.
Если вы не являетесь подписчиком Delfi Plus, присоединяйтесь прямо сейчас!
Подписка Delfi Plus предоставляет доступ ко всему контенту Delfi по широкому кругу тем - политика, экономика, бизнес, спорт, культура, лайфстайл и т. д. Всем подписчикам доступен полный архив программ Delfi TV, что позволяет смотреть любимые программы в удобное время, независимо от времени их выхода в эфир. Кроме того, подписка на Delfi Plus предлагает дополнительные преимущества: Подписка Delfi Plus предоставляет доступ ко всему контенту Delfi по широкому кругу тем - политика, экономика, бизнес, спорт, культура, лайфстайл и т. д. Всем подписчикам доступен полный архив программ Delfi TV, что позволяет смотреть любимые программы в удобное время, независимо от времени их выхода в эфир. Кроме того, подписка на Delfi Plus предлагает дополнительные преимущества:
- на 90% меньше рекламы;
- возможность добавить к подписке еще одного пользователя;
- посещение любого фильма в Forum Cinemas каждую среду со скидкой 50%;
- возможность бесплатно посещать все конференции stories.lv онлайн;
- скидки на концерты, конференции и другие мероприятия;
- возможность посещать специальные мероприятия для подписчиков Delfi Plus, например, кинопремьеры, встречи с редакцией и т. д.
Forum Cinemas - один из крупнейших и самых популярных кинотеатров Латвии и стран Балтии. Здесь можно увидеть не только новые голливудские фильмы, но и латвийское кино, шедевры мировых кинофестивалей, мировые театральные и оперные постановки, а также концертные фильмы всемирно известных звезд. В ближайшие месяцы Forum Cinemas отметит 21-летие, укрепив репутацию лидера отрасли, цель которого - предоставить своим клиентам лучшие впечатления от посещения кинотеатра.