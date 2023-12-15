Кришьянис Кариньш укоренился на посту премьера - но все же оставил кресло Эвике Силине. Мартиньш Стакис пробыл мэром Риги не так уж долго. Один из легендарных рижских ресторанов Vincents закрылся - а его основатель Мартиньш Ритиньш ушел из жизни чуть раньше. Delfi следит за этими и многими другими историями от начала и до конца.

