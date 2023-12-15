Весь 2023-й год журналисты и редакторы Delfi каждый день следили за драматичными и забавными, эмоциональными и трагическими событиями в Латвии и мире. Каждый день на латышском и русском языках мы публиковали, в среднем, ХХ статей, видеосюжетов, или подкастов. ХХ из них был доступны для подпсчиков.
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Публикации 2023 года
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Испытания
Стихийные бедствия? Финансовые тревоги? Угрозы школам? 2023-й год был богатым на самые разные стрессы и испытания. Delfi подробно писал обо всем, через что пришлось пройти жителям Латвии.
Трагедии
Этот год не был мирным и спокойным. Не закончилась война в Украине - и пока мало надежд, что она закончится в 2024-м. Атака боевиков ХАМАС на Израиль воспламенила Ближний Восток. Через шокирующие трагедии прошло и латвийское общество.
Скандалы
Выставка коллекции фарфора путинского олигарха в Огре, сомнительные отношения между тренером и юной спортсменкой, миллионные проекты с неясными перспективами в Резекне - журналисты Delfi следят за горячими темам. И часто открывают новые истории, которые, как мы надеемся, меняют жизнь в Латвии к лучшему.
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Новые страницы
2023-й год принес нам много нового. У Латвии сменился президент и премьер-министр, появился первый ресторан с "мишленовской" звездой. А Delfi, например, открыл свой кинозал - и теперь вы можете посмотреть там кино.
И завершение долгих историй
Кришьянис Кариньш укоренился на посту премьера - но все же оставил кресло Эвике Силине. Мартиньш Стакис пробыл мэром Риги не так уж долго. Один из легендарных рижских ресторанов Vincents закрылся - а его основатель Мартиньш Ритиньш ушел из жизни чуть раньше. Delfi следит за этими и многими другими историями от начала и до конца.
Победы
Это был большой год для латвийского спорта. Хоккеисты впервые в истории завоевали медаль Чемпионата мира - и подарили стране праздник и выходной. Баскетболисты тоже прыгнули выше головы и стали пятыми. А еще Кулдигу внесли в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Радуемся вместе!
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И сильные эмоции
Мы запомним 2023-й еще и благодаря Празднику песни: он стал главным событием страны в середине лета. А еще кому-то в Курземе повезло выиграть миллион евро в лотерею - впервые в истории!
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