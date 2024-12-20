Выбираем итоги 2024 года
2024-й заканчивается. Самое время подвести итоги — и мы хотим сделать это вместе с вами. Предлагаем проголосовать за самые важные события в нескольких номинациях. А про победившие мы чуть подробнее расскажем в следующем году.
Главное в 2024
Голосуем за самые важные события, люди, явления года
Латвия
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