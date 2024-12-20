Выбираем итоги 2024 года

Главное в 2024
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Исторический минимум рождаемости
Кризис вокруг Rail Baltica
Прилет российского дрона в Резекненский край
Первый обязательный призыв в армию
"Налоговая реформа" изменены ставок IIN, введен единый необлагаемый минимум
Перенос части взносов из 2-го в 1-й пенсионный уровень
"Шпионские страсти": Жданок больше не евродепутат
Выборы в Европарламент: Домбровскис остался еврокомиссаром
Конец политической карьеры Кариньша
Беглецы в РФ, приговоры по делу "Спутника"
Война РФ против Украины: наступление ВСУ в Курской области, наступление РФ на Донбассе
Война на Ближнем Востоке: Иран бомбит Израиль, Израиль взрывает пейджеры
Политический кризис во Франции
Массовый обмен заключенными между РФ и Западом
Straume: латвийский мультфильм покоряет мир
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Открытие Нового Рижского Театра после реконструкции
"Записки Сумасшедших" Крымова, удаленные из Национального Театра
Торжество ИИ: Midjourney, ChatGPT, AI-музыка, AI-видеоклипы
"Субстанция": самое страшное кино
Нероссийская русскоязычная литература: "Медуза", BAbook, Freedom Letters
Новая ностальгия и возвращение Linkin Park и Oasis