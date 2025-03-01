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Мнения
Кто вы из "Потока"?
Мы все болеем за "Поток" на "Оскаре". А пока предлагаем вам пройти этот в меру ироничный тест и выяснить, кем бы вы были во вселенной латвийского мультфильма.
Когда вы любите просыпаться?
С утра пораньше
Когда пора поесть
А где работаете?
У вас впереди свободный вечер. Куда пойдете?
Вам дали 1000 евро. На что потратите?
Скоро в отпуск. Что выберите?
Вы — котик
Покой вам только снится (увы)
Вы лабрадор!
Обожаете общаться (даже если собеседник крепко спит)
Вы капибара
Еда и сон — не базовые потребности, а смысл жизни (и кто вас за это осудит?)
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