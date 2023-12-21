Евгений: "Конечно, мы играем в любимые детские игры — прятки, жмурки и обязательное "елочка, зажгись!". Любимый стих: "Эта елка, что за диво, так нарядна и красива — я почти везде бывал, краше елки не видал!"



Но для меня — непринципиально, чтобы были стишок или песенка. Интереснее, поговорить с ребенком по душам, услышать живую и проникновенную историю. В какой стране он побывал, что видел, не женился ли (бывает, признаются, что в 7 лет есть… девочка), где работает, а если не работает — устроился ли на Биржу труда. Детям нравится, когда с ними уважительно, как со взрослыми.



На улице бывают и неприятные моменты. Пару лет назад разговаривал я с ребенком — подошел двухметровый дылда и начал кричать, что я обманщик, а чудеса творит только Бог-Господь. Пытался схватить меня за бороду. Но родители оттеснили… За все время я лишь раз 31 декабря был дома. Но лучше отработать, а потом два месяца лежать на печи — после праздников непременно кости ломит и хвост отваливается".

