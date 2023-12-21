Кристина Худенко, Марис Морканс (фото, видео)
Дед Мороз vs Ziemassvētku vecītis — найди 10 отличий!
Сравниваем двух новогодних волшебников
Откуда в Латвию прибыли Дед Мороз и Рождественский дедушка (Ziemassvētku vecītis)? Сколько им лет от роду? Кто входит в их свиту? Что и кому из них говорят под елкой? Чем отличаются хороводы, песенки, реквизит и магия? И вообще, верит ли еще кто-то в чудеса в современном материальном мире?
Портал Delfi изучил традиции латышских и русскоязычных хороводов под елочкой и попытался вычислить сходства и отличия главных новогодних персонажей Латвии.
Портал Delfi изучил традиции латышских и русскоязычных хороводов под елочкой и попытался вычислить сходства и отличия главных новогодних персонажей Латвии.
Русская и латышская народная мудрость гласит, что в жизни каждого мужчины есть три этапа: когда он верит в Деда Мороза (вариант - Ziemassvētku vecītis), когда он не верит в Деда Мороза и когда он сам — Дед Мороз. Эта статья посвящается всем трем этапам. Да и в целом, самому долгожданному празднику в году. Который прямо сейчас, когда школы и детсады переходят на государственный язык и меняют Деда Мороза на Ziemassvētku vecītis, для многих будет выглядеть не так привычно.
NB! В этой статье в целях благозвучия и успешного склонения мы будем использовать "Рождественский дедушка" вместо Ziemassvētku vecītis (хотя это название в переводном варианте обычно не используется).
NB! В этой статье в целях благозвучия и успешного склонения мы будем использовать "Рождественский дедушка" вместо Ziemassvētku vecītis (хотя это название в переводном варианте обычно не используется).
Сперва был чудесный пень, а потом — елка?
"Многие рождественские традиции, которые мы практикуем сегодня в Латвии, – довольно свежие, счет им — всего на десятилетия", — просвещает исследователь Института литературы, фольклора и искусства ЛУ доктор филологии Гунтис Пакалнс. Он собирает информацию о рождественских и новогодних традициях последние 20 лет. А еще Пакалнс обладатель богатой коллекции "черного юмора", связанного с праздниками и его волшебными персонажами.
В трудах ранних исследователей фольклора упоминается о почти забытой старой латышской традиции на Рождество — перетаскивании и сжигании колоды (пня) вместе со всеми несчастьями уходящего года. Все это происходит в рамках колядок (kaladas) — шествия ряженых (пришельцев из другого мира, душ умерших предков в страшноватых масках) по деревням с песнями и плясками. На территории Латвии шествие возглавлял Budēļu tēvs — непременно с бородой и в овчинном тулупе. Он проверял чистоту домов, знания и ловкость хозяев.
В трудах ранних исследователей фольклора упоминается о почти забытой старой латышской традиции на Рождество — перетаскивании и сжигании колоды (пня) вместе со всеми несчастьями уходящего года. Все это происходит в рамках колядок (kaladas) — шествия ряженых (пришельцев из другого мира, душ умерших предков в страшноватых масках) по деревням с песнями и плясками. На территории Латвии шествие возглавлял Budēļu tēvs — непременно с бородой и в овчинном тулупе. Он проверял чистоту домов, знания и ловкость хозяев.
Многие из опрошенных Delfi современных Рождественских дедушек утверждают, что Budēļu tēvs и есть их предок, который позже слился со святым Николаем Мирликийским. День святого Николая приходится на 6 декабря (у православных — на 19 декабря). По поверью, Николай (он же — Санта-Клаус) подкидывал деньги и подарки бедным через дымоход — поэтому со временем под дымоходом и стали вывешивать чулок. Санта-Клаус, к которому мы все привыкли, впервые был нарисован художником Томасом Настом в 1836 году для американского иллюстрированного журнала Harper's Weekly, где утверждалось, что живет Санта на Северном полюсе. Позже образ "раскручивала" в своей рекламе Coca-Cola.
Латышский Ziemassvētku vecītis — дословный перевод с немецкого Weihnachtsmann. В латышской прессе он стал заметным персонажем в начале 20-го века и позже, во времена независимости.
Традицию с колодой не назовешь исключительно латышской — она, как и святочные гадания и поверья, известна во многих местах Европы. У нее языческие корни, и поэтому ее всячески критиковали христианские священники. В своих проповедях они утверждали, что шумное шествие в масках и увлечение едой несовместимо с тихим празднованием рождения младенца Иисуса.
Про елку как рождественскую традицию в латышской прессе стали писать с 1860-х годов. Поначалу она была признаком зажиточных домов, но потом добралась до всех. В то, что наряжать елку впервые придумали в Риге или Таллине, Гунтис Пакалнс не особо верит.
В 1920-х годах пошел обратный процесс: фольклор в Латвии стали противопоставлять христианским традициям. Это было связано с возрождением нового язычества (dievturi), на которое тоже наложилась структура и ритуалы христианства. Такой всплеск национального романтизма тоже происходил во многих европейских странах. Сейчас "диевтуры" в Латвии снова входят в моду, а на селе под Рождество снова достают пни-колоды.
Дед Мороз — советский или несоветский?
Дед Мороз (он же Salavecis) явился в Латвию вместе с советской властью — во второй половине 1940-х годов. Вместе с ним прибыла и Снегурочка, которая считается его внучкой, но чаще ведет себя как подруга. "Ни у одного главного персонажа Рождества в других странах такой отзывчивой помощницы нет", — подчеркивает Пакалнс.
Сам образ Деда Мороза — не советский. Он родился из сказок Александра Афанасьева 1860-х годов, а в паре со Снегурочкой стал популярен благодаря опере Римского-Корсакова "Снегурочка" (1882).
После революции этих персонажей сначала запретили, а затем снова разрешили, поскольку народ продолжал праздновать. Но теперь Дед Мороз с помощницей встал на государственную службу: он стал главным персонажем кремлевской елки. Часто рядом с ними возникал еще маленький мальчик — Новый год.
Помощники Рождественского дедушки — гномики — тоже относительно новое явление в европейской культуре. "Из опасных лесных существ они превратились в партнеров по играм. Так же как медведь, самое опасное лесное животное, превратился в игрушечного медвежонка, — поясняет Пакалнс. — И Санта-Клаус раньше был суровым старичком, которым пугали непослушных детей, и до сих пор детям за непослушание нередко обещают хворостину (žagara) вместо подарков под елкой. Теперь он стал богом покупок и зазывалой магазинов".
Помощники Рождественского дедушки — гномики — тоже относительно новое явление в европейской культуре. "Из опасных лесных существ они превратились в партнеров по играм. Так же как медведь, самое опасное лесное животное, превратился в игрушечного медвежонка, — поясняет Пакалнс. — И Санта-Клаус раньше был суровым старичком, которым пугали непослушных детей, и до сих пор детям за непослушание нередко обещают хворостину (žagara) вместо подарков под елкой. Теперь он стал богом покупок и зазывалой магазинов".
Пакалнс сетует, что приход в Латвию рождественских традиций не исследован досконально: "Ученых мало, а финансирование науки скромное и трудно прогнозируемое". В частности, не слишком хорошо изучены традиционные игры, которые устраивают Дед Мороз или Рождественский дедушка под елкой.
Исследователь предлагает семьям создавать свои традиции и мифологию — без телевизора, громкой музыки и подарков в обмен на стишки. Например, можно позвать самых близких и попросить рассказать, как они отмечали праздники в детстве, какие были зимы, какими были собаки, кошки и другие домашние животные, над какими шутками смеялись и каких приведений боялись... "Возможно, это последний шанс снять на телефон историю дедушки или бабушки…" — говорит он.
Исследователь предлагает семьям создавать свои традиции и мифологию — без телевизора, громкой музыки и подарков в обмен на стишки. Например, можно позвать самых близких и попросить рассказать, как они отмечали праздники в детстве, какие были зимы, какими были собаки, кошки и другие домашние животные, над какими шутками смеялись и каких приведений боялись... "Возможно, это последний шанс снять на телефон историю дедушки или бабушки…" — говорит он.
Доказательства чуда: борода, живот и… унитаз
Герои этой публикации — популярные рижские Дед Мороз и Ziemassvētku vecītis — люди добрые и чудесные не только в рождественский период, но и все остальные месяцы года. Мы попросили их рассказать о своих особых морозных приметах, легендах и традициях, а также сравнить двух персонажей.
Евгений "морозит" больше 16 лет — шуба и борода ему были прописаны буквально на небесах..
Актер Евгений Черкес в первый раз примерил костюм Деда Мороза лет в 15 — порадовать четырехлетнюю сестру. Профессионально Евгений "морозит" уже больше 16 лет — шуба и борода ему были прописаны буквально на небесах...
"В начале 2000-х я попал в Рижский русский театр им. М.Чехова, где получил зарплату 58 латов. До этого в школе-студии Олега Табакова ученики получали стипендию в 100 долларов, плюс родители присылали, да и подработка в Москве была ого-го! Я начал искать подработку в Риге. Было время, разносил зубные протезы по клиникам. Потом умный человек посоветовал сделать натальную карту (гороскоп). Пошел к одной даме — та нагадала удачу и успех в работе с детьми… Это и стало моей любимой работой. Есть дети, к которым я уже лет по десять прихожу — то пиратом, то клоуном Шариком, то Дедом Морозом".
Сегодня Евгений Черкес задействован в огромном количестве характерных ролей Театра Чехова, а в зимний период успевает обходить город с морозным дозором и играть роль рождественского символа своего театра.
"В начале 2000-х я попал в Рижский русский театр им. М.Чехова, где получил зарплату 58 латов. До этого в школе-студии Олега Табакова ученики получали стипендию в 100 долларов, плюс родители присылали, да и подработка в Москве была ого-го! Я начал искать подработку в Риге. Было время, разносил зубные протезы по клиникам. Потом умный человек посоветовал сделать натальную карту (гороскоп). Пошел к одной даме — та нагадала удачу и успех в работе с детьми… Это и стало моей любимой работой. Есть дети, к которым я уже лет по десять прихожу — то пиратом, то клоуном Шариком, то Дедом Морозом".
Сегодня Евгений Черкес задействован в огромном количестве характерных ролей Театра Чехова, а в зимний период успевает обходить город с морозным дозором и играть роль рождественского символа своего театра.
Вилнис морозит больше 10 лет. В Рождественского дедушку превратился, как только отрастил бороду.
От социального реабилитолога Вилниса Грицайчука-Пуриньша в детстве не особо скрывали: подарки приносит "папа с бородой на резиночке". А потому, поработав техником-механиком холодильных установок, экскаваторщиком на лесозаготовках и организатором клуба для неблагополучных детей (оцените рождественский колорит!), Вилнис плавно превратился в Рождественского дедушку.
"Моя жена не любила бороды — я и брился. Но как-то она говорит: попробуй отрастить, интересно, как тебе?! Через полгода хотел уже сбривать, а жена: кого-то ты мне напоминаешь — давай-ка, в белый покрасим… К тому времени мы уже ходили волонтерами в социальный центр Ezerkrasti, где живут люди разного возраста с душевными болезнями... В итоге я стал помогать профессиональному Рождественскому дедушке. Так и хожу — кто-то меня узнает, а кто-то и нет".
Сейчас Вилнис работает социальным реабиолитологом в RSAC Mežciems – помогает сениорам на время забыть о болячках, а зимой совмещает свои должностные обязанности с миссиями добра на красном "додже". Год назад он снялся в рекламе одной торговой сети — с тех пор стал самым классическим "сантой" Латвии.
"Моя жена не любила бороды — я и брился. Но как-то она говорит: попробуй отрастить, интересно, как тебе?! Через полгода хотел уже сбривать, а жена: кого-то ты мне напоминаешь — давай-ка, в белый покрасим… К тому времени мы уже ходили волонтерами в социальный центр Ezerkrasti, где живут люди разного возраста с душевными болезнями... В итоге я стал помогать профессиональному Рождественскому дедушке. Так и хожу — кто-то меня узнает, а кто-то и нет".
Сейчас Вилнис работает социальным реабиолитологом в RSAC Mežciems – помогает сениорам на время забыть о болячках, а зимой совмещает свои должностные обязанности с миссиями добра на красном "додже". Год назад он снялся в рекламе одной торговой сети — с тех пор стал самым классическим "сантой" Латвии.
Легенда и образ
Без бархатных рукавиц Рождественский дедушка не фотографируется.
Вилнис: "Тем, кто интересуется, говорю, что мне всего 297 лет. Весь год живу в Риге, как обычный человек, со своей госпожой Клаус и двумя кошками, а к праздникам превращаюсь в волшебного дедушку. Так моя природа устроена: зимой — белый, а летом — лысый. После праздников к весне осыпаюсь, как елка, и хожу без волос, почти как колобок. А ближе к зиме у меня отрастают белые волосы. Идешь чистить зубы, смотришься в зеркало, а там уже — Дедушка седой. Наряжаюсь в полушубок и красные штаны, беру мешок, колпак и варежки — пора к детям. И ко взрослым, конечно…
Некоторые дети боятся Рождественского дедушку. Меня как-то пригласили в один детский сад, где малыши испугались моего коллегу. У него был слишком громкий персонаж: зашел, кричал, мешок швырнул — дети и расплакались.
Некоторые дети боятся Рождественского дедушку. Меня как-то пригласили в один детский сад, где малыши испугались моего коллегу. У него был слишком громкий персонаж: зашел, кричал, мешок швырнул — дети и расплакались.
Есть дети, к которым я уже несколько лет подряд хожу. Один мальчик, к которому я приходил в два, три и четыре года в какой-то момент отметил: "Что-то ты меньше стал". Я ему объяснил, что дети растут, а Рождественский дедушка с каждым годом уменьшается, пока не исчезнет".
Евгений: "Обычно говорю, что происхождение у меня волшебное — я приехал на санях из уютной избушки в темном лесу. В остальном — импровизирую с каждым ребенком. Никакой конкретной страны происхождения или национальности у меня нет. Дед мой старый, с памятью плохо, а потому — всегда разные легенды и возраст. Спрашиваю ребенка, сколько ему лет. Например, ему 4. А мне, говорю, 494 с половинкой, живу тут, под елкой, несу вахту с конца ноября до Старого Нового года.
Главный символ Деда Мороза — волшебный посох, большой и тяжелый..
Главный символ Деда Мороза — волшебный посох, большой и тяжелый. Мой сделан руками двух людей. К столяру я приехал поздравить родственников, а он мне и выстругал в благодарность. Потом пошел к бывшему соседу-электрику. Его жена ждала ребенка — я попросил сделать что-то с посохом, чтобы будущий ребенок поверил в чудо. Я этой "волшебной палкой" так иногда размахиваю, что люстры содрогаются. Для Деда Мороза нужна шуба в пол из красного бархата, варежки и обувь специальная — красные сапоги или валенки. Никаких кроссовок! Борода — идеально, если своя, но в этом году мне пришлось сбрить к съемкам, а новую не нарастил — пришлось клеить.
Важно: от настоящего Деда Мороза не должно пахнуть алкоголем. Если бы я откликался на каждое предложение выпить, мы бы тут не разговаривали. А если бы я соглашался на каждое предложение торта – уже не пролезал бы в дверь, даже бочком".
Важно: от настоящего Деда Мороза не должно пахнуть алкоголем. Если бы я откликался на каждое предложение выпить, мы бы тут не разговаривали. А если бы я соглашался на каждое предложение торта – уже не пролезал бы в дверь, даже бочком".
Свита и помощники
Вилнис: "Мои помощники — это, обычно, волонтеры: гномы и эльфы. В разных местах у меня своя команда. Я давно дружу с творческим объединением молодых волонтеров — они устраивают праздники приемным семьям и пожилым людям, а сами помогают гномами".
Евгений: "Как-то ко мне подходит красивая девушка: а почему вы без Снегурочки? Отвечаю: это место вакантно, но если вы готовы учиться — всегда с удовольствием возьму. На самом деле, у меня есть костюм Снегурочки и аж два — Деда Мороза, когда сам не успеваю. Как я говорю, обычно Дед Мороз — для детей, а Снегурочка — для пап. Для мам же — радость детей и пап. Обычно в гостях много бабушек, а дедушек уже нет. Тогда говорю: эх, мне бы такую хорошую бабушку! И тут уже начинаются чудеса — бабушки несут подарки мне, все свои зимние закрутки. Я и сам такой — в этом году 40 кг соленых грибов заготовил".
Евгений: "Как-то ко мне подходит красивая девушка: а почему вы без Снегурочки? Отвечаю: это место вакантно, но если вы готовы учиться — всегда с удовольствием возьму. На самом деле, у меня есть костюм Снегурочки и аж два — Деда Мороза, когда сам не успеваю. Как я говорю, обычно Дед Мороз — для детей, а Снегурочка — для пап. Для мам же — радость детей и пап. Обычно в гостях много бабушек, а дедушек уже нет. Тогда говорю: эх, мне бы такую хорошую бабушку! И тут уже начинаются чудеса — бабушки несут подарки мне, все свои зимние закрутки. Я и сам такой — в этом году 40 кг соленых грибов заготовил".
Традиции и ритуалы
Вилнис: "Репертуар у меня нехитрый. Сам стихи не рассказываю и песни не пою — что дети или взрослые покажут-расскажут, тому и радуюсь — подарки раздаю. Сейчас дети зачастую читают о-очень длинные стихи, каких я и не слышал никогда. К примеру, вчера в детсаду рассказывали по 12 куплетов — я сидел и думал, как это помещается в маленькой головке. Самые популярные песни — Ak eglīte!, Reiz mežā dzima eglīte (аналог русской "В лесу родилась елочка") и Zvaniņš skan (перевод Jingle Bells). Но сейчас многие детей их не знают — поют новые, которых я не знаю, иногда народные, с Рождеством не связанные. В этом году было много стишков про пипаркукас.
Рождество — праздник, когда Тьма старается одолеть Свет, но Свет побеждает, на эту тему и мои классические игры — "Старые рижские мосты" (Vecie Rīgas tilti), "Солнце и месяц" (Saulīte Un Mēnestiņš ), "Волк и коза" (Vilks un kaza). Иногда играем в Laimes aka – это когда подарки вытягиваются наугад — кому что повезет вытянуть".
Рождество — праздник, когда Тьма старается одолеть Свет, но Свет побеждает, на эту тему и мои классические игры — "Старые рижские мосты" (Vecie Rīgas tilti), "Солнце и месяц" (Saulīte Un Mēnestiņš ), "Волк и коза" (Vilks un kaza). Иногда играем в Laimes aka – это когда подарки вытягиваются наугад — кому что повезет вытянуть".
Самый популярный маленький куплетик (pantiņš): Mīļo salavecīti, iededz lūdzu svecīti, lai es redzu gaismiņā, kas ir tavā maisiņā!
Ziemsvētku rūķītis
Стихи Вилиса Плудонса
Sidraba mēnestiņš
Veļas pa gaisu,
Sētā nāk rūķīt's
Ar dāvanu maisu.
Atnāca, nolika
Priekšnamā klusi
Un aizgāja tālāk
Uz kaimiņu pusi.
Ne manīja sētnieks,
Ne ierējās suns,
Bet kur bija tas bijis,
Gaiši iedegās guns.
Стихи Вилиса Плудонса
Sidraba mēnestiņš
Veļas pa gaisu,
Sētā nāk rūķīt's
Ar dāvanu maisu.
Atnāca, nolika
Priekšnamā klusi
Un aizgāja tālāk
Uz kaimiņu pusi.
Ne manīja sētnieks,
Ne ierējās suns,
Bet kur bija tas bijis,
Gaiši iedegās guns.
А глаза-то папины
Стихи Александра Шибаева
К нам на елку — ой-ой-ой!
Дед Мороз идет живой.
— Ну и дедушка Мороз!..
Что за щеки!
Что за нос!..
Борода-то, борода!..
А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины!
А глаза-то… папины!
Стихи Александра Шибаева
К нам на елку — ой-ой-ой!
Дед Мороз идет живой.
— Ну и дедушка Мороз!..
Что за щеки!
Что за нос!..
Борода-то, борода!..
А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины!
А глаза-то… папины!
Евгений: "Конечно, мы играем в любимые детские игры — прятки, жмурки и обязательное "елочка, зажгись!". Любимый стих: "Эта елка, что за диво, так нарядна и красива — я почти везде бывал, краше елки не видал!"
Но для меня — непринципиально, чтобы были стишок или песенка. Интереснее, поговорить с ребенком по душам, услышать живую и проникновенную историю. В какой стране он побывал, что видел, не женился ли (бывает, признаются, что в 7 лет есть… девочка), где работает, а если не работает — устроился ли на Биржу труда. Детям нравится, когда с ними уважительно, как со взрослыми.
На улице бывают и неприятные моменты. Пару лет назад разговаривал я с ребенком — подошел двухметровый дылда и начал кричать, что я обманщик, а чудеса творит только Бог-Господь. Пытался схватить меня за бороду. Но родители оттеснили… За все время я лишь раз 31 декабря был дома. Но лучше отработать, а потом два месяца лежать на печи — после праздников непременно кости ломит и хвост отваливается".
Но для меня — непринципиально, чтобы были стишок или песенка. Интереснее, поговорить с ребенком по душам, услышать живую и проникновенную историю. В какой стране он побывал, что видел, не женился ли (бывает, признаются, что в 7 лет есть… девочка), где работает, а если не работает — устроился ли на Биржу труда. Детям нравится, когда с ними уважительно, как со взрослыми.
На улице бывают и неприятные моменты. Пару лет назад разговаривал я с ребенком — подошел двухметровый дылда и начал кричать, что я обманщик, а чудеса творит только Бог-Господь. Пытался схватить меня за бороду. Но родители оттеснили… За все время я лишь раз 31 декабря был дома. Но лучше отработать, а потом два месяца лежать на печи — после праздников непременно кости ломит и хвост отваливается".
Проверка на аутентичность
Вилнис: "Дети любят подергать за бороду, иногда аж виснут. Но больше всего их убеждает не борода, а живот. В одном детском доме я так распрыгался, что из шубки показался живот. Они посмотрели, как на чудо: а мы думали — там подушка внутри, а там все настоящее…"
Евгений: "Как-то после елки у знакомого мне надо было позвонить следующим заказчикам. Заперли меня на кухне, куда, как потом выяснилось, просочилась все же одна 5-летняя девочка и спряталась. Потом я сходил в туалет и уехал. А через пару дней знакомый звонит и рассказывает, что пришла его дочка: я думала, что Дед Мороз — не настоящий, я видела, как он по телефону на кухне говорил… И продолжила: а он самый настоящий — он потом был в туалете и ушел, а я забежала, потрогала унитаз — холодный. Значит, Мороз — настоящий".
Евгений: "Как-то после елки у знакомого мне надо было позвонить следующим заказчикам. Заперли меня на кухне, куда, как потом выяснилось, просочилась все же одна 5-летняя девочка и спряталась. Потом я сходил в туалет и уехал. А через пару дней знакомый звонит и рассказывает, что пришла его дочка: я думала, что Дед Мороз — не настоящий, я видела, как он по телефону на кухне говорил… И продолжила: а он самый настоящий — он потом был в туалете и ушел, а я забежала, потрогала унитаз — холодный. Значит, Мороз — настоящий".
К тем, кому нужнее всех
Вилнис: "Моя жена проводила исследование: в Рождество люди намного чаще вспоминают про детские дома — там Дедов Морозов приходит иногда по несколько. Сениорам требуется не меньше внимания, но люди как-то их опасаются — как будто боятся, чтобы старость не "прилипла". Я не боюсь. Сегодня я на елке для приемных детей. Завтра поеду в детский онкоцентр, потом — пансионат для людей с ментальными нарушениями Ezerkrasti.
На своей основной работе в "Межциемсе" я — постоянный Рождественский дедушка. Работаю на двух языках, потому что там больше половины русскоязычных. Стараюсь побольше на латышском языке говорить, но, увы, многие из них свое имя не помнят, а некоторые думают, что не человек, а кошечка. Мне иногда говорят, что ты так стараешься — он же не сегодня завтра помрут. А я отвечаю: может, и помрут, но сегодня-то человек живой еще. Значит, и ему нужна радость жизни…"
На своей основной работе в "Межциемсе" я — постоянный Рождественский дедушка. Работаю на двух языках, потому что там больше половины русскоязычных. Стараюсь побольше на латышском языке говорить, но, увы, многие из них свое имя не помнят, а некоторые думают, что не человек, а кошечка. Мне иногда говорят, что ты так стараешься — он же не сегодня завтра помрут. А я отвечаю: может, и помрут, но сегодня-то человек живой еще. Значит, и ему нужна радость жизни…"
Евгений: "Каждый год стараемся сделать что-то для детских домов. Например, едем на Юглу в интернат, где у детей огромное количество диагнозов. Именно с такой работой ты начинаешь ценить совершенно базовые вещи: какое счастье, когда у тебя есть родители, дом, здоровье…
Иногда хочется не веселиться, а даже всплакнуть. Как-то я работал в пансионате, где люди попросту доживают с очень тяжелыми диагнозами. Привез огромный мешок игрушек. Предложил порадовать меня песенкой или стишком. Один вышел — на лбу у него огромная шишка. Я достал наугад игрушку — там носорог. И дальше, кому не вручал игрушки, все похожи на своих новых владельцев. Потом меня завели в комнату, где к полу был приварен стул и стол, кружка на цепи и решетка на окнах… Я спросил обитателя комнаты: слушаешься врачей? Ответил: слушался. Достаю из мешка кусочек мыла. Медсестра говорит: Дедушка Мороз, нельзя такой подарок — он съест его. Я спрашиваю: правда, что ли, съешь? Пациент отвечает: не съем. А по глазам вижу: съест".
Иногда хочется не веселиться, а даже всплакнуть. Как-то я работал в пансионате, где люди попросту доживают с очень тяжелыми диагнозами. Привез огромный мешок игрушек. Предложил порадовать меня песенкой или стишком. Один вышел — на лбу у него огромная шишка. Я достал наугад игрушку — там носорог. И дальше, кому не вручал игрушки, все похожи на своих новых владельцев. Потом меня завели в комнату, где к полу был приварен стул и стол, кружка на цепи и решетка на окнах… Я спросил обитателя комнаты: слушаешься врачей? Ответил: слушался. Достаю из мешка кусочек мыла. Медсестра говорит: Дедушка Мороз, нельзя такой подарок — он съест его. Я спрашиваю: правда, что ли, съешь? Пациент отвечает: не съем. А по глазам вижу: съест".
Так в чем разница между Дедом Морозом и Рождественским Дедом?
Вилнис: "Рождественский дедушка в Латвии появился в 20-х годах прошлого века. В Советском союзе его запретили, как пережиток буржуазного прошлого, но люди все равно праздновали — решили сделать альтернативу, так появился Дед Мороз и Снегурочка, которая поначалу была дочкой матери Весны и Мороза, а потом как-то стала внучкой. Классически, у него шуба должна быть белой или синей. Рождественский дедушка — в красном полушубке, без детей и без внуков, зато жена у него есть — госпожа Клаус…
Какие у них отношения? Пришла в голову аналогия: на набережной сейчас спиливают перила с серпом и молотом. Так и Дед Мороз — традиция советская, сейчас она у многих ассоциируется с российскими деяниями. Отсюда и отторжение. А по большому счету, какая разница — Дед Мороз или Ziemassvētku vecītis — это же мифы. Как и язык, они не виноваты в том, что творится".
Какие у них отношения? Пришла в голову аналогия: на набережной сейчас спиливают перила с серпом и молотом. Так и Дед Мороз — традиция советская, сейчас она у многих ассоциируется с российскими деяниями. Отсюда и отторжение. А по большому счету, какая разница — Дед Мороз или Ziemassvētku vecītis — это же мифы. Как и язык, они не виноваты в том, что творится".
Евгений: "Не вижу особой разницы. Считайте, что Ziemassvētku vecītis — мой двоюродный брат. Называйте меня, как хотите — только по лицу не бейте, это мой инструмент. Я волшебник, который приходит на Новый год. Иногда вся эта история со сравнением складывается не очень празднично — тогда на помощь приходит юмор. Как-то я под елкой общался с ребенком, подошла женщина и сказала отойти, ей надо сфотографироваться. Шутливо ответил, что человек я старый — мне трудно, а елка круглая — всем места хватит. Вскоре приехала полиция — первый вопрос: вы с детьми на русском или латышском разговариваете? Я ответил, что говорю на шести языках и для общения выбираю язык ребенка… В общем, стараюсь жить бесконфликтно".
Почему я не люблю Рождество?
Найти человека, который со знанием дела объяснил бы латышские традиции Рождества, оказалось миссией почти невыполнимой. Выяснилось, что главный фольклорист по теме (его рекомендовали многие) Гунтис Пакалнс Рождество не любит и болезненно переживает то, что этот праздник многие считают главным в году. И у него есть на то причины...
У латвийских фольклористов сомнений нет: главный праздник для латышей — Янова ночь (Jāņi).
В старых латышских фольклорных записях мало сказок и басен, в которых упоминаются зима, снег, Рождество. Общие, вневременные и самоочевидные традиции найти трудно. Пакалнс честно признается, что Рождество и Новый год доставляют ему больше хлопот, чем радости. Он вспоминает "рождественскую травму" юности, когда по работе ему нужно было провести сезон Адвента в Германии. Вездесущие символы праздника, украшения и музыка постепенно стали вызывать раздражение.
Денег на подарки при скромной зарплате ученого не остается, а рассылка формальных поздравлений родным, друзьям и знакомым, чтобы напомнить о своем существовании кажется Пакалнсу бессмысленной тратой времени. Особенному риску, по его мнению, в эти дни подвергаются одинокие (или вынужденно оставшиеся одни) люди. Они оказываются вне "правильной ситуации", навязанной СМИ — не могут провести вечер в кругу семьи.
Денег на подарки при скромной зарплате ученого не остается, а рассылка формальных поздравлений родным, друзьям и знакомым, чтобы напомнить о своем существовании кажется Пакалнсу бессмысленной тратой времени. Особенному риску, по его мнению, в эти дни подвергаются одинокие (или вынужденно оставшиеся одни) люди. Они оказываются вне "правильной ситуации", навязанной СМИ — не могут провести вечер в кругу семьи.
Фольклорист отмечает, что жители Латвии, как и других постсоветских стран, пережили несколько стремительных изменений в традициях празднования. "В советское время Рождество отмечали дома неформально и тихо, хранителями традиций были люди старшего возраста, помнящие, как это было с довоенных времен.
В период перемен 80-90-х годов мы заново создавали свои традиции — было сложно разделить, что относится к Рождеству, а что к Новому году. Дети просили подарки на оба… Сегодня рождественские каникулы наполнены спешкой, стрессом, бесчисленными мероприятиями и обязанностями. Долгожданный мир наступает, лишь когда праздник подходит к концу".
В период перемен 80-90-х годов мы заново создавали свои традиции — было сложно разделить, что относится к Рождеству, а что к Новому году. Дети просили подарки на оба… Сегодня рождественские каникулы наполнены спешкой, стрессом, бесчисленными мероприятиями и обязанностями. Долгожданный мир наступает, лишь когда праздник подходит к концу".
Главный специалист по Рождеству:
исследователь Института литературы, фольклора и искусства ЛУ доктор филологии Гунтис Пакалнс
Пакалнс находит свое утешение в юморе. Его коллекция рождественских анекдотов, картинок и, зачастую, неприличного и черного юмора на тему Рождества, похоже, самая богатая в Латвии. "Фольклор и шутки — средства, с помощью которых люди пытаются восстановить душевное равновесие. Компенсировать то, чего в жизни не хватает или слишком много", — дарит свой рождественский рецепт Гунтис Пакалнс.