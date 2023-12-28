Delfi выбрал 23 фотографии, сделанных в 2023-м: таким мы запомним этот год. Война в Украине продолжилась, на Ближнем Востоке — возобновилась, в Карабахе — судя по всему, закончилась. В Польше власть сменилась, а в Турции — нет. Весь мир смотрел "Барби", слушал Тейлор Свифт и привыкал к тому, что "Твиттер" теперь называется по-другому.