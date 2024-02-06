Кристина Худенко, Марис Морканс (фото, видео)
Пиф, желудёк и тряпочки
Из чего же: какие коды закладываются с рождения в латышских детей?
Латышские дети уже больше 40 лет смотрят кукольный спектакль "И снова Пиф...", 60 лет читают сказку про шустрого желудька, играют в настолку Riču-Raču, а тайно - и в карточную игру Zolīte, поют в два ряда, крутят из соломы "пузурсы", на лето "ездят в поля", а на ночь отправляются в Чучумуйжу. Поскольку детские сады и школы в Латвии теперь общие, предлагаем сориентироваться в установках, чтобы не сильно удивляться.
...Мой самый яркий образ о разнице культурных кодов — с детсадовских времен одной из дочерей. Мы отдали ее в латышскую группу, где в гардеробе с потолка на невидимых ниточках свисали соломенные "пузурсы" - вращающиеся мини-модели мира. В русской группе, что располагалась напротив, на веревочках в гардеробе сохли постиранные трусики. В латышской группе замоченное белье незаметно передавали родителям, завернутое в мешочек.
Таких удивительных открытий нам предстоял воз и маленькая тележка. На выпускном утреннике ребенок, демонстрируя освоение нужных для школы навыков, из предложенных ему четырех букв R, O, K, A, не долго думая, сложил слово "KORA".
Таких удивительных открытий нам предстоял воз и маленькая тележка. На выпускном утреннике ребенок, демонстрируя освоение нужных для школы навыков, из предложенных ему четырех букв R, O, K, A, не долго думая, сложил слово "KORA".
Позже, во время интервью с экс-президентом Вайрой Вике-Фрейбергой, я поинтересовалась, как в условиях эмиграции сохранялась и формировалась ее латышскость.
"Я над этим много думала. Родители все время напоминали мне "ты латышка", а что это значит? — рассуждала экс-президент Латвии. — Например, когда я вернулась с первого триместра школы-интерната (в Марокко) и разговаривала с родителями с французскими интонациями и жестикуляцией, гораздо более интенсивной, чем допустима у латышей, родители опешили: "Как так можно?!" Надо было все время держать этот внутренний баланс, с одной стороны, встраиваясь в окружающее общество, а с другой — все время сохраняя что-то свое. Иначе, как учить четвертое поколение бразильских латышей песне "Bērziņš mani aicinaja"?! Там ведь ни один ребенок березки в жизни своей не видел".
К материалу про детские культурные коды мы решили подойти с практической точки зрения. Как сделать процесс интеграции в единых садах чуточку понятнее и проще?
"Я над этим много думала. Родители все время напоминали мне "ты латышка", а что это значит? — рассуждала экс-президент Латвии. — Например, когда я вернулась с первого триместра школы-интерната (в Марокко) и разговаривала с родителями с французскими интонациями и жестикуляцией, гораздо более интенсивной, чем допустима у латышей, родители опешили: "Как так можно?!" Надо было все время держать этот внутренний баланс, с одной стороны, встраиваясь в окружающее общество, а с другой — все время сохраняя что-то свое. Иначе, как учить четвертое поколение бразильских латышей песне "Bērziņš mani aicinaja"?! Там ведь ни один ребенок березки в жизни своей не видел".
К материалу про детские культурные коды мы решили подойти с практической точки зрения. Как сделать процесс интеграции в единых садах чуточку понятнее и проще?
Mammām un tētiem: от серебрянной ложки до белой скатерти
Объединение Fonds Mammām un Tētiem проводит разные образовательные мероприятия для родителей, опросы, празднования для мам и пап, отстаивает детей и родителей перед государственными структурами, а также ведет информационный родительский портал.
О родительских канонах для самых маленьких рассказала глава фонда Инга Акментиня-Смилдзиня.
О родительских канонах для самых маленьких рассказала глава фонда Инга Акментиня-Смилдзиня.
Книжки. Для многих поколений с детства настольные книги - Маргариты Старасте, Астрид Линдгрен, Иманта Зиедониса… Современные авторы: Мара Залите (“Tūtiņa un Tango”), Луизе Пасторе (“Mākslas detektīvi”), Инесе Зандере (“Lupatiņi”) и др.
Латвийский кукольный театр. Работает в Риге с 1944 года. Латышские семьи посещают его из поколения в поколение. К примеру, спектакль Un atkal Pifs... идет 40 лет. (Подробнее о феномене этого театра рассказывает его легенда — актриса и режиссер Вия Блузма, - см. ниже).
Приветствие малыша. В ряде самоуправлений - Ропажи, Кулдига, Елгава - на рождение ребенка (раньше - на первый зубик) дарят серебряную ложечку. Чтобы учился пользоваться столовыми приборами, как “непреходящая ценность” и за антибактериальные свойства.
Колыбельные и считалочки. Песенки для сна (Aijā žūžū, lāča bērni; Velc, pelīte, saldu miegu) поют малышу с полугода (когда можно сидеть), держа на коленях - это хороший способ провести время вместе, поиграть, научить новым словам, почувствовать тело и т. д. Считалочка - Vāru, vāru putriņu
Любимые блюда. Из поколения в поколение родители радуют малышей ягодным муссом (debesmanna), “хворостом» (žagariņi), творожными пончиками (biezpiena pončiki), сладкой колбасой (из печенья) и т. д.
Места для посещения. Музей природы, Рижский зоопарк и Межапарк, Природный парк в Тервете, Природный парк в Лигатне – самые традиционные маршруты выходного дня для латышских семей - ближе к природе
Праздники. Плетение венков из трав на Лиго. Возложение цветов или свечей к Памятнику свободы и на Набережной 11 ноября. Приколоть к одежде или коляске малыша ленточку в цветах флага. Новая традиция - Праздника Белой скатерти 4 мая: вся семья у стола
Дни матери и отца. Детей издавна приучали поздравлять маму (бабушку) во второе воскресенье мая). Больше 10 лет живет традиция Дня отца (второе воскресенье сентября): многие семьи выходят на праздничное шествие от Бривибас до Верманского парка.
Феномен: За что Пифа любят уже пять поколений?
В сентябре Кукольный театр совершил большой тур по Латвии с постановкой "И снова Пиф…", которой исполнилось 40 лет. Директор театра Мартиньш Эйхе пожелал спектаклю прожить и 50, и 100 лет. Роль Пифа с самой премьеры исполняет легендарная актриса и режиссер театра Вия Блузма. Лишь на две недели из-за болезни этой осенью ее подменяла коллега.
Постановку по мотивам французского комикса в 1984 году придумал и создал режиссер Павилс Шенхофс, который за полвека создал более 300 спектаклей. Именно ему принадлежит драматургия, сценография и визуальный облик героев. Сегодня на спектакль малышей приводят бабушки и даже прабабушки, а на празднование юбилея приходили целые династии. «Пиф» в репертуар ставится один-два раза в месяц и неизменно собирает полные залы по 250 человек — это около трех тысяч зрителей в год только в Риге. Плюс гастроли по Латвии.
Постановку по мотивам французского комикса в 1984 году придумал и создал режиссер Павилс Шенхофс, который за полвека создал более 300 спектаклей. Именно ему принадлежит драматургия, сценография и визуальный облик героев. Сегодня на спектакль малышей приводят бабушки и даже прабабушки, а на празднование юбилея приходили целые династии. «Пиф» в репертуар ставится один-два раза в месяц и неизменно собирает полные залы по 250 человек — это около трех тысяч зрителей в год только в Риге. Плюс гастроли по Латвии.
Три главных секрета успеха Пифа
В интервью Delfi Вия Блузма рассказала о формуле успеха постановки в ее представлении
- Песни композитора Иварcа Вигнерса на стихи Яниса Петерса в исполнении актера Рудолфса Плеписа стали шлягерамиОни всем нравятся — их играют на радио, исполняют на мероприятиях. Вот, например, песни Пифа в исполнении Плеписа и ансамбля "Кукушечка". "Зрители приходят в театр, а тут исполняют песни, которые они уже знают - всем это нравится, сразу начинают подпевать. То есть песни Пифа живут своей жизнью и спектаклю жить помогают".
- Детям нравится динамичный конфликт между котом и собакой"Эти домашние животные есть почти в каждой семье, поэтому дети зачастую идентифицируют героев со своими домашними любимцами".
- Павилс Шенховс придумал удачную сценографию и образы"Они до сих пор выглядят очень современно. Ни малейшего запаха нафталина".
Вия Блузма. Фото - LETA
"В общем, в этой постановке сошлось все… В итоге у людей сложилась традиция. И надо сказать, маленькие дети за все эти годы никак не поменялись — так же смеются, так же пугаются темноты в зале... Чистые и открытые", — рассуждает Вия.
Актриса считает, что очень важно приобщать детей к театру с самого юного возраста, пока они не породнились с телефоном. "Дети учатся не бояться темноты, тихо посидеть полчаса, смотреть что-то без сладкого сока и попкорна… Это важно, ведь для латышей театр — существенная часть кода".
Среди других любимых постановок Вия Блузма вспоминает спектакли по стихам поэта Вилиса Плудониса - "Заячья банька" и "Ежкина шубка", их тоже видели многие поколения. Также традиционно латышским детям нравятся сказки Андерсена — "Дюймовочка", "Золушка", "Принцесса на горошине".
Актриса считает, что очень важно приобщать детей к театру с самого юного возраста, пока они не породнились с телефоном. "Дети учатся не бояться темноты, тихо посидеть полчаса, смотреть что-то без сладкого сока и попкорна… Это важно, ведь для латышей театр — существенная часть кода".
Среди других любимых постановок Вия Блузма вспоминает спектакли по стихам поэта Вилиса Плудониса - "Заячья банька" и "Ежкина шубка", их тоже видели многие поколения. Также традиционно латышским детям нравятся сказки Андерсена — "Дюймовочка", "Золушка", "Принцесса на горошине".
Принцесса на горошине
Белоснежка и 7 гномов
Происшествие в лесу
В 2010 году вышла книга Индры Спроге Joka pēc alfabēts, по которой лидер Pratā Vētra Ренарс Кауперс и композитор Валтс Пуце написали песню, а Вия Блузма поставила спектакль. Билетов снова не достать. Спектакль плюс книга, по мнению Вии, отличный способ весело и играючи изучить латышский алфавит. А в марте в Театре премьера спектакля Лиене Шмуксте для младенцев с родителями.
Коды латышской семьи от профессора Мартены: от азбуки в кармашках до юбок в полоску
Професор Санита Мартена. Фото Марис Морканс
Профессор Резекненской Академии технологий Санита Мартена много лет исследует языковую политику семей, в которых сосуществуют несколько языков и культур, в том числе, в диаспорах. Ее семья именно такая: муж — представитель немецкой культуры, а она — латышской и латгальской. Иногда они переключаются на английский — интернациональный язык науки. Когда надо помочь украинским беженцам, в ход идет русский язык. У профессора две взрослых дочери и сын-тинейджер — все свободно владеют тремя-четырьмя языками.
Родителям важно понимать, что родной язык семьи никто не хочет отнять. В демократическом государстве в это нельзя вмешиваться. Но если я ответственный родитель и знаю, что язык образования — латышский, я могу своим детям помочь.
Язык. "Родителям важно понимать, что родной язык семьи никто не хочет отнять. В демократическом государстве в это нельзя вмешиваться. Но если я ответственный родитель и знаю, что язык образования — латышский, я могу своим детям помочь. Например, водить на чудесные постановки в Кукольный театр, Театр улицы Гертрудес, K. Suns и другие места. Мы с детьми трижды смотрели чудесную постановку по рассказу Астрид Линдгрен "Emīls un Berlīnes zeni" ("Эмилс и берлинские мальчишки") с чудесной живой музыкой.
Лет восемь назад мы с сыном ходили на спектакль Kaka un pavasaris (по переведенной с эстонского языка книге) - в галерее Istaba, а потом — на "Вафельное сердце" (перевод с норвежского). Талантливые спектакли захватывают ребенка, предлагают новые слова и смыслы. Важно после похода обсудить постановку — сперва на латышском, а потом можно перейти на родной. Тогда ребенок чувствует, что билингвизм — это органично, а между языками нет стены. Ходить в театр, начиная с Кукольного — это очень латышская практика".
Лет восемь назад мы с сыном ходили на спектакль Kaka un pavasaris (по переведенной с эстонского языка книге) - в галерее Istaba, а потом — на "Вафельное сердце" (перевод с норвежского). Талантливые спектакли захватывают ребенка, предлагают новые слова и смыслы. Важно после похода обсудить постановку — сперва на латышском, а потом можно перейти на родной. Тогда ребенок чувствует, что билингвизм — это органично, а между языками нет стены. Ходить в театр, начиная с Кукольного — это очень латышская практика".
Библиотека Спридитиса вышла в конце 90-х: в 25 томах объединили 50 главных детских книг. В том числе - знаменитая пьеса Анны Бригадиере
Азбука. "У моих детей хорошо работала азбука, где буквы можно было вставлять в кармашки и доставать, чтобы составить слова. Тут добавляются и тактильные ощущения. Помню, когда дочке Пауле было шесть лет, мы спросили, что она хочет на день рождения — она ответила: живого кролика или русскую азбуку (она тогда смотрела мультфильмы на русском и хотела понимать). Сошлись на втором — купили такую же азбуку, с кармашками. За три часа поездки в Ригу она освоила кириллицу настолько, что смогла сложить свое имя. Когда с языка снимается политический налет, интерес хорошо работает".
Книги. Малышам нравятся спокойные, ритмичные истории, в которых немного незнакомых слов. Например, стихи Яниса Порукса.
Tracis
"Mazs kaķīt's,
Mazs zaķīt's
Uz ceļa satikās un abi brīnījās..." (продолжение — тут).
Книги. Малышам нравятся спокойные, ритмичные истории, в которых немного незнакомых слов. Например, стихи Яниса Порукса.
Tracis
"Mazs kaķīt's,
Mazs zaķīt's
Uz ceļa satikās un abi brīnījās..." (продолжение — тут).
Примерно с двух-трех лет им уже важен сюжет. В идеале — чтобы ребенок мог себя идентифицировать с героем. Из современных книг есть очень хорошая книга Гунты Медне "Oto negrib ēst dārzeņus!". Там названы все овощи — от томатов до броколли, которые можно увидеть на красивых ярких картинках. Хорошие книжка и мультфильм "Maskačkas stāsts" (автор Луизе Пасторе) – приключения детей и собак. Что важно, там показана неполная семья (достаточно типичная для Латвии), но все пропитано надеждой и взаимовыручкой.
Важно не отмахиваться от ребенка, если он задает вопросы по словам или контексту. Не бояться обратиться к интернету за ответом. Иногда кажется, так до Рождества будем читать, но ведь общение - самое важное, а язык лучше всего развивается, когда он связан с твоей жизнью и разговором, диалогом.
Симпатичная серия "Bikibuks" – книжки-малышки — уже вошла в латышский канон. Один стишок или сказка, красиво иллюстрированные художником. От классиков Аспазии и Скалбе до современных Инесе Зандере и Карлиса Вердиньша. Неизменная ценность — сказки Маргариты Старасте с узнаваемыми картинками, наивными и жизнерадостными. Правда, мои дети лучше слушали, когда я своими словами рассказывала по картинкам. То же и с классической сказкой Карлиса Скалбе "Kaķīša dzirnavas" — это очень латышская философия жизни, с фатализмом и глубокими ценностями.
Kā Lupatiņi mazgājās LV
Joka pēc alfabēts
Мультфильмы. "Сегодня я бы рекомендовала для малышей "Lupatiņi" – спокойные и очень жизненные истории тряпочек: как они моются, женятся, играют... Сын, а теперь внук, много раз смотрели "Ābolu maiss" – русский мультфильм, хорошо дублированный на латышский язык. С сыном мы с удовольствием смотрели клип "Joka pēc alfabēts" - наверное, сотню раз.
Песни. "Есть традиционные игровые народные песни (rotāļu spēles), которые и в мое время пели и разыгрывали. Вместе с движениями они всегда легко вспоминаются. Например, "Gulēja saulīte ābeļu dārzā". Есть и традиционная песня на Лиго "Šurp, Jāņa bērni!" — ее поют, выстроившись в два ряда, там слова повторяются, поэтому легко запоминаются. Для самых маленьких — Cepam, cepam kukulīti, Vāru, vāru putriņu, Braucam, braucam mēs ar zirgu, Ja tas kritīs, pirksim citu. Дети еще говорить не умеют, а уже охотно повторяют действия".
Песни. "Есть традиционные игровые народные песни (rotāļu spēles), которые и в мое время пели и разыгрывали. Вместе с движениями они всегда легко вспоминаются. Например, "Gulēja saulīte ābeļu dārzā". Есть и традиционная песня на Лиго "Šurp, Jāņa bērni!" — ее поют, выстроившись в два ряда, там слова повторяются, поэтому легко запоминаются. Для самых маленьких — Cepam, cepam kukulīti, Vāru, vāru putriņu, Braucam, braucam mēs ar zirgu, Ja tas kritīs, pirksim citu. Дети еще говорить не умеют, а уже охотно повторяют действия".
Игры. "Традиционные настольные игры - Cirks, Riču-raču, Domino, лото Atmiņu spēle".
Сон. "У латышей есть понятие "отправляться в Чучумуйжу" (čučēt — идти спать, čučumuiža — место сладких снов). Слово gulēt – слишком сухое и жесткое, на него обычная реакция ребенка — "нет". Вот и придумали, как это сказать понежнее и позитивнее. Паровозик — тоже čuk-čuk, тапочки — čības…".
Поведение. "Важно, чтобы у ребенка были рамки, чтобы он знал: сейчас надо помолчать и поработать, а сейчас — время общения. При этом, чтобы рамки не были связаны со страхом наказания — страх сковывает, мешает мыслить. В нем ничего хорошего".
Сон. "У латышей есть понятие "отправляться в Чучумуйжу" (čučēt — идти спать, čučumuiža — место сладких снов). Слово gulēt – слишком сухое и жесткое, на него обычная реакция ребенка — "нет". Вот и придумали, как это сказать понежнее и позитивнее. Паровозик — тоже čuk-čuk, тапочки — čības…".
Поведение. "Важно, чтобы у ребенка были рамки, чтобы он знал: сейчас надо помолчать и поработать, а сейчас — время общения. При этом, чтобы рамки не были связаны со страхом наказания — страх сковывает, мешает мыслить. В нем ничего хорошего".
Lauki. "Святое дело. Практически у каждого латышского ребенка есть опыт "braukt uz laukiem" (поездок на хутор) — если не к бабушке с дедушкой, то к тете, крестным или хорошим друзьям. Подробнее об этом расскажем в отдельной главе.
Знаки силы. У латышей есть набор знаков и символов, которые вместе с родителями и в детсадах учат создавать своими руками. Например, знак дома jumis, мини-модель вселенной из соломы puzurs. "Я не могу сказать, что могу их сделать своими руками — рукоделие не моя сильная сторона, чем я не горжусь. Но я охотно получила бы такие изделиях в подарок. Думаю, каждому надо брать из национального кода то, к чему лежит душа. Моим дочкам, например, нравится кулинария — они научились готовить традиционные латышские блюда".
Пение в хоре и танцы в ансамбле. "Конечно, это у латышей в самом сердце. Зачастую это начинается еще до детского сада: родители или старшие братья-сестры поют или танцуют, и берут с собой малышей. Ребенок слышит ритмичную песню, невольно начинает пританцовывать и подпевать. Это помогает развитию речи и обогащению лексики, а также несет терапевтический эффект — пропеть и протанцевать какую-то тяжесть на душе.
Правда, и тут важно, чтобы хор не превращался в обязанность. Чтобы дирижер был впечатляющей личностью. За такую возможность очень держатся латышские диаспоры за рубежом — собираются не только попеть, но и пообщаться, обсудить какие-то темы. И конечно, Праздник песни и танца с ночными всеобщими спевками — это место общего сбора".
Знаки силы. У латышей есть набор знаков и символов, которые вместе с родителями и в детсадах учат создавать своими руками. Например, знак дома jumis, мини-модель вселенной из соломы puzurs. "Я не могу сказать, что могу их сделать своими руками — рукоделие не моя сильная сторона, чем я не горжусь. Но я охотно получила бы такие изделиях в подарок. Думаю, каждому надо брать из национального кода то, к чему лежит душа. Моим дочкам, например, нравится кулинария — они научились готовить традиционные латышские блюда".
Пение в хоре и танцы в ансамбле. "Конечно, это у латышей в самом сердце. Зачастую это начинается еще до детского сада: родители или старшие братья-сестры поют или танцуют, и берут с собой малышей. Ребенок слышит ритмичную песню, невольно начинает пританцовывать и подпевать. Это помогает развитию речи и обогащению лексики, а также несет терапевтический эффект — пропеть и протанцевать какую-то тяжесть на душе.
Правда, и тут важно, чтобы хор не превращался в обязанность. Чтобы дирижер был впечатляющей личностью. За такую возможность очень держатся латышские диаспоры за рубежом — собираются не только попеть, но и пообщаться, обсудить какие-то темы. И конечно, Праздник песни и танца с ночными всеобщими спевками — это место общего сбора".
Мама Саниты с четырьмя внучками. Но в национальные юбки нарядились только дочки Саниты. Фото - из архива
Национальная одежда. "Последнее время это увлечение развилось на высоком уровне. Национальный костюм из места, откуда пошел твой род — символ приобщения к корням. У некоторых сохранились части нарядов от бабушек и дедушек — пояс или корона. У моей семьи таких нет. Моей маме 81 год. В 90-х она стала танцевать в группе сениоров.
Лет пять назад, когда мама оставила ансамбль, она подарила четырем внучкам и мне народные юбки — все полосатенькие, но разных цветов. И себе одну оставила. 23 июня на Лиго у нас теперь традиция праздновать и фотографироваться в них. Причем блузки могут быть любыми - от декольте до традиционной льняной. Это очень счастливые и трогательные моменты. Мы знаем, что эти юбки сохранятся вместе с историей нашей мамы, будут передаваться следующим поколениям. И мама всех будет охранять".
Лет пять назад, когда мама оставила ансамбль, она подарила четырем внучкам и мне народные юбки — все полосатенькие, но разных цветов. И себе одну оставила. 23 июня на Лиго у нас теперь традиция праздновать и фотографироваться в них. Причем блузки могут быть любыми - от декольте до традиционной льняной. Это очень счастливые и трогательные моменты. Мы знаем, что эти юбки сохранятся вместе с историей нашей мамы, будут передаваться следующим поколениям. И мама всех будет охранять".
О проекте
Это вторая статья второго сезона проекта KOД.LV, которым портал DELFI знакомит русскоязычную аудиторию с самыми любопытными и массовыми увлечениями, традициями и тенденциями латышского мира. Теми, что составляют современный код нации. Над какими своими качествами смеются типичные латыши? Почему они так неравнодушны к шлягерам и интеллектуальным играм? Почему бранные слова в латышской речи часто озвучиваются вполне по-русски, что в них закладывается и есть ли латышские аналоги? Чем отличается Дед Мороз от Рождественского дедушки? В чьи имена переименовывают улицы? Какие качества надо перенять, чтобы в Латвии тебя считали "своим"? И, наконец — помните, для чего последней женой надо обязательно взять латышку?