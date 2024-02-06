Позже, во время интервью с экс-президентом Вайрой Вике-Фрейбергой, я поинтересовалась, как в условиях эмиграции сохранялась и формировалась ее латышскость.



"Я над этим много думала. Родители все время напоминали мне "ты латышка", а что это значит? — рассуждала экс-президент Латвии. — Например, когда я вернулась с первого триместра школы-интерната (в Марокко) и разговаривала с родителями с французскими интонациями и жестикуляцией, гораздо более интенсивной, чем допустима у латышей, родители опешили: "Как так можно?!" Надо было все время держать этот внутренний баланс, с одной стороны, встраиваясь в окружающее общество, а с другой — все время сохраняя что-то свое. Иначе, как учить четвертое поколение бразильских латышей песне "Bērziņš mani aicinaja"?! Там ведь ни один ребенок березки в жизни своей не видел".



К материалу про детские культурные коды мы решили подойти с практической точки зрения. Как сделать процесс интеграции в единых садах чуточку понятнее и проще?

