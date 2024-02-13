Кристина Худенко, Марис Морканс (фото, видео)
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Блогеры и стоики: в честь кого переименовали улицы Риги?
Одолев 17 тысяч километров по Европе, они сравнили все культовые места с Латвией — догадайтесь, что лучше?.. С пяти лет прикованная к инвалидной коляске, она стала богиней для молодого красавца и прочла сотни лекций по всей Европе... Училась до 13 лет, любила по переписке, не имея своих детей, создала идеал мальчика-латыша… Портал Delfi "оживил" три металлические таблички, за которыми скрыты удивительные судьбы.
Словом 2023 года в Латвии выбрали atdēvēt - "раз-именовать" — то есть переименовать, восстановив подобающее название. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину по стране пошла волна смен имен улиц. Знают ли сами жители этих улиц, кого на кого поменяли?
Пять лет назад портал Delfi провел опрос на улице Александра Грина — среди прохожих считаные единицы знали, что это писатель. Причем русскоязычные были уверены, что речь идет о российском авторе "Алых парусов", а латыши — об авторе романа Dvēseļu putenis ("Души в снежном вихре", фильм по нему тогда только вышел в прокат)... Кстати, по паспорту оба писателя не были Александрами Гринами, у обоих биографии тянут на отдельный роман, а в 1917 году оба оказались в Санкт-Петербурге. (Подробнее — здесь.)
Мы решили продолжили эксперимент — отправились в Пурвциемс, где улицы недавно переименовали из советских деятелей в латышских писателей — личностей европейского размаха, начавших карьеру в конце 19-го века. У каждого из них в Латвии есть свой дом-музей, а биографии - эпические... Увы, в Пурвциемсе мало кто об этом знает.
Пять лет назад портал Delfi провел опрос на улице Александра Грина — среди прохожих считаные единицы знали, что это писатель. Причем русскоязычные были уверены, что речь идет о российском авторе "Алых парусов", а латыши — об авторе романа Dvēseļu putenis ("Души в снежном вихре", фильм по нему тогда только вышел в прокат)... Кстати, по паспорту оба писателя не были Александрами Гринами, у обоих биографии тянут на отдельный роман, а в 1917 году оба оказались в Санкт-Петербурге. (Подробнее — здесь.)
Мы решили продолжили эксперимент — отправились в Пурвциемс, где улицы недавно переименовали из советских деятелей в латышских писателей — личностей европейского размаха, начавших карьеру в конце 19-го века. У каждого из них в Латвии есть свой дом-музей, а биографии - эпические... Увы, в Пурвциемсе мало кто об этом знает.
Часть бывшей улицы имени советского генерала Детлава Бранткална
Часть бывшей улицы имени советского генерала Детлава Бранткална
Часть бывшей улицы имени советского идеолога космической программы Мстислава Келдыша
Экспресс-опрос прохожих переназванных улиц показал, что саму смену табличек они восприняли почти безразлично. Район небогатый, улицы длинные — многие сделали предположение, что это способ для кого-то заработать на новых табличках. Латышские спикеры чаще отмечали, что улица названа в честь писателя (-ей) и, таким образом, стала "более латышской". При этом назвать хоть одно конкретное произведение не брался почти никто.
Журналисты Delfi пообщались с людьми на остановке Braļu Kaudzīšu. Мало кто знал, что это писатели. Всего один назвал роман "Времена землемеров".
В Рижской думе сообщили, что инициировать переименование может любой, но решать — депутатам. В целом улицы называются именами в исключительных случаях: оценить вклад людей в историю — сложно, уж очень противоречивы биографии крупных личностей. Поэтому предпочтение отдают историческим названиям. Конкретные переименования были "политически мотивированы" и связаны с "устранением последствий оккупации".
Arhīva foto.
Мама Спридитиса. Анна Бригадере, которой работа заменила мужа
Автор пьесы про Спридитиса - мальчика-пастушка, который не вынес жизни в доме злой мачехи и отправился искать Землю счастья — родилась в любящей семье, а вот своей семьи не создала. Признавалась, что хотела бы иметь дюжину детей, но не родилось ни одного. У нее была слава неприступной крепости и убежденной феминистки, а главным спутником жизни стал труд. Путь от белошвейки и служанки до знаменитого писателя Анна шла много лет.
Анне Бригадере выделили треть бывшей улицы Детлава Бранткална.
Жизнь. Отец Анны был младшим сыном помещика. Недвижимость отца отошла старшему брату, но младший отказался жениться на богатой дочке другого помещика, предпочел ей дочь бедного лесника — девушку с суровым характером. Аннеле была третьим ребенком и любимицей отца, который решил отправить всех детей в школу, но, когда Анне было 13 лет, надорвался во время жатвы и умер. Мать тоже слегла. Пришлось дочке перейти на самообучение и много работать. Анна трудилась швеей, позже, в Москве — няней и горничной, а затем в Риге — домашним учителем.
Творчество. В своем первом опубликованном в журнале рассказе "Больница" Анна пишет о пережитом в Москве тифе. Только в 40 лет после выхода первой книги она смогла полностью уйти в профессию писателя. Ее рассказы, повести, стихи и пьесы, по мнению критиков, "раскрывали этические взгляды, воспевали ясность сердца, преображение через страдания, сочувствие и любовь к родине".
Выше всего оценивали ее пьесы, которых Бригадиере написала 24. Самые известные - "Спридитис" (1903), "Принцесса Гундега и король Брусубарда" (1912), "Майя и Пайя" (1921) и "Чудо-птица Лолита" (1926). Латышский "мальчик-с-пальчик" родился, благодаря по случаю. Театр Рижского латышского общества заказал Бригадере перевести с немецкого детскую рождественскую сказку. Ей не нравились немецкие пьесы — за девять дней она написала свою, близкую латышскому духу. Спектакль сразу имел успех.
Ее единственный роман "Светящийся круг" (1928) рассказывает о впечатлениях от Первой мировой, когда Анна бежала в Москву и вернулась в Ригу, где пережила оккупацию немцев, британцев и бермонтовцев.
Личное. Близким другом Анны стал Рудольф Блауманис, который позвал ее в газету "Латвия". Любовных отношений между ними не было. Мало того, он пытался уберечь Анну от навязчивого внимания юного писателя-декадента Конрада Буланса, известного под псевдонимом Фалли, от которого Анна в ужасе бежала, когда тот захотел физической близости.
Более благосклонна Бригадере была к ухаживаниям женатого философа и теолога Августа Лангмессера, с которым познакомилась на швейцарском курорте в Давосе. Анна туда ехала в роли компаньонки богатой барышни из Риги. Артур коротал время, пока его жена оформляла в Англии наследство. Через полгода общения и прогулок под луной пара рассталась, но всю жизнь состояли в переписке — каждый отправил около 200 писем.
Писательницу обижало, когда в 50 лет ее звали jaunkundze, подчеркивая статус старой девы. На публичных дебатах о браке Анна призывала изменить обычаи — в обращении к женщинам не подчеркивать семейный статус. ("Зачем всех оповещать, что женщина незамужняя, если насчет мужчин такого не делают?")
Творчество. В своем первом опубликованном в журнале рассказе "Больница" Анна пишет о пережитом в Москве тифе. Только в 40 лет после выхода первой книги она смогла полностью уйти в профессию писателя. Ее рассказы, повести, стихи и пьесы, по мнению критиков, "раскрывали этические взгляды, воспевали ясность сердца, преображение через страдания, сочувствие и любовь к родине".
Выше всего оценивали ее пьесы, которых Бригадиере написала 24. Самые известные - "Спридитис" (1903), "Принцесса Гундега и король Брусубарда" (1912), "Майя и Пайя" (1921) и "Чудо-птица Лолита" (1926). Латышский "мальчик-с-пальчик" родился, благодаря по случаю. Театр Рижского латышского общества заказал Бригадере перевести с немецкого детскую рождественскую сказку. Ей не нравились немецкие пьесы — за девять дней она написала свою, близкую латышскому духу. Спектакль сразу имел успех.
Ее единственный роман "Светящийся круг" (1928) рассказывает о впечатлениях от Первой мировой, когда Анна бежала в Москву и вернулась в Ригу, где пережила оккупацию немцев, британцев и бермонтовцев.
Личное. Близким другом Анны стал Рудольф Блауманис, который позвал ее в газету "Латвия". Любовных отношений между ними не было. Мало того, он пытался уберечь Анну от навязчивого внимания юного писателя-декадента Конрада Буланса, известного под псевдонимом Фалли, от которого Анна в ужасе бежала, когда тот захотел физической близости.
Более благосклонна Бригадере была к ухаживаниям женатого философа и теолога Августа Лангмессера, с которым познакомилась на швейцарском курорте в Давосе. Анна туда ехала в роли компаньонки богатой барышни из Риги. Артур коротал время, пока его жена оформляла в Англии наследство. Через полгода общения и прогулок под луной пара рассталась, но всю жизнь состояли в переписке — каждый отправил около 200 писем.
Писательницу обижало, когда в 50 лет ее звали jaunkundze, подчеркивая статус старой девы. На публичных дебатах о браке Анна призывала изменить обычаи — в обращении к женщинам не подчеркивать семейный статус. ("Зачем всех оповещать, что женщина незамужняя, если насчет мужчин такого не делают?")
Бригадере боролась за равноправие: "Для Яунсудрабиньша жена все перепечатывает на машинке. Для Розитиса жена — секретарь. У Ромена Ролана — сестра секретарша. И так без конца. Везде, где мужчина что-то создает, женщина этому служит, балует, заботится, ласкает. А где мой секретарь?"
Классический 25-томник "Библиотека Спридитиса", включающий 50 главных произведений Анны Бригадере есть на полках всез латышских интеллигентов.
В 59 лет Анна баллотировалась на выборах в Учредительное собрание по списку Группы беспартийных граждан. Его возглавляли министр внутренних дел Арведс Бергс, министр иностранных дел Зигфридс Анна Мейеровиц, председатель Народного совета Янис Чаксте и премьер-министр Карлис Улманис. Группа получила шесть мандатов, но Анна была десятой в списке.
К 25-летию литературной деятельности Латвия наградила ее земельным участком 36 акров с речкой Тервете посреди. На тот момент совершенные развалины, из которых Бригадере удалось сделать уютный дом Sprīdīši. Вокруг — в красивый сад со множеством экзотических кустарников, фруктовых деревьев и розарием. У Анны сложились близкие и уважительные отношения с дальним родственником и издателем Янисом Рапой, который был на 24 года моложе. Он управлял имением и составлял ей пару на приемах. Ему Анна посвятила лучшие стихи и завещала поместье.
Память. Дом-музей Анны Бригадере Sprīdīši находится в Тервете. Треть доходов от своих произведений Анна выделила для литературной премии, которая вручается раз в три года за "лучшее произведение национально идеалистического направления".
К 25-летию литературной деятельности Латвия наградила ее земельным участком 36 акров с речкой Тервете посреди. На тот момент совершенные развалины, из которых Бригадере удалось сделать уютный дом Sprīdīši. Вокруг — в красивый сад со множеством экзотических кустарников, фруктовых деревьев и розарием. У Анны сложились близкие и уважительные отношения с дальним родственником и издателем Янисом Рапой, который был на 24 года моложе. Он управлял имением и составлял ей пару на приемах. Ему Анна посвятила лучшие стихи и завещала поместье.
Память. Дом-музей Анны Бригадере Sprīdīši находится в Тервете. Треть доходов от своих произведений Анна выделила для литературной премии, которая вручается раз в три года за "лучшее произведение национально идеалистического направления".
Arhīva foto.
Жизнь вопреки. Зента Мауриня: в инвалидной коляске с личным Дон-Кихотом
В пять лет Зента Мауриня перенесла полиомиелит. Тогда это был приговор к инвалидному креслу и страшным болям на всю жизнь. Она не сдалась. Стала выдающимся писателем и лектором европейского масштаба, первой женщиной в Латвии, защитившей докторскую по филологии.
Ее многолетним спутником стал ученик Карла Юнга. Они спасали друг друга от чекистов и гестапо, переживали тяготы болезни и эмиграции. Покинув Латвию, Зента опубликовала за границей 27 книг на латышском языке и 30 — на немецком.
Ее многолетним спутником стал ученик Карла Юнга. Они спасали друг друга от чекистов и гестапо, переживали тяготы болезни и эмиграции. Покинув Латвию, Зента опубликовала за границей 27 книг на латышском языке и 30 — на немецком.
Зенте Маурине выделили еще треть бывшей улицы Детлава Бранткална.
Жизнь. Мауриня родилась в семье земского врача, где росли семь детей. В пять лет перенесла полиомиелит. Операция в берлинской клинике не избавила ее от пожизненной инвалидной коляски.
Семья была ориентирована на немецкую культуру. Отец учил детей латышскому языку, домашние учителя — немецкому и русскому. Дирижировать семейными концертами из Лиепаи приезжал друг Ханс Хольцапфель. В 1913 году Зента поступила сразу в шестой класс Русской гимназии: поначалу там не хотели ученицы в инвалидной коляске, но директору самому понадобился медик — вопрос был решен. Девочка полюбила русскую литературу, особенно Достоевского.
В 24 года Зента поступила на философский факультет ЛУ, а потом — на балтийскую филологию. Война и пожар в родной Гробине лишили семью сбережений, Зента подрабатывала частными уроками и жила на черном хлебе с чаем, чтобы выкроить деньги на ассистента, возившего инвалидную коляску на занятия.
В 25 лет она без единой бумажки прочла свой первый доклад о философии Ницше и романе "Преступление и наказание". Когда Зента изложила Райнису свои размышления о его творчестве, тот признался, что никто не понимал его так глубоко. После университета у нее были проблемы с трудоустройством — Райнис, в ту пору министр образования, назначил ее преподавателем латышского в Рижском пединституте.
Творчество. В 1929 году Мауриня открыла литературную студию по изучению взаимосвязей латышской и мировой литературы. Ее любимчиками были Бодлер, Кафка, Унамуно, Стриндберг, Рильке, Пруст, Джойс и Достоевский. Она писала меткие рецензии для журналов, редактировала ежегодник "Даугава" и считалась уважаемым во всей Балтии литературоведом.
Критиков тоже хватало.
Семья была ориентирована на немецкую культуру. Отец учил детей латышскому языку, домашние учителя — немецкому и русскому. Дирижировать семейными концертами из Лиепаи приезжал друг Ханс Хольцапфель. В 1913 году Зента поступила сразу в шестой класс Русской гимназии: поначалу там не хотели ученицы в инвалидной коляске, но директору самому понадобился медик — вопрос был решен. Девочка полюбила русскую литературу, особенно Достоевского.
В 24 года Зента поступила на философский факультет ЛУ, а потом — на балтийскую филологию. Война и пожар в родной Гробине лишили семью сбережений, Зента подрабатывала частными уроками и жила на черном хлебе с чаем, чтобы выкроить деньги на ассистента, возившего инвалидную коляску на занятия.
В 25 лет она без единой бумажки прочла свой первый доклад о философии Ницше и романе "Преступление и наказание". Когда Зента изложила Райнису свои размышления о его творчестве, тот признался, что никто не понимал его так глубоко. После университета у нее были проблемы с трудоустройством — Райнис, в ту пору министр образования, назначил ее преподавателем латышского в Рижском пединституте.
Творчество. В 1929 году Мауриня открыла литературную студию по изучению взаимосвязей латышской и мировой литературы. Ее любимчиками были Бодлер, Кафка, Унамуно, Стриндберг, Рильке, Пруст, Джойс и Достоевский. Она писала меткие рецензии для журналов, редактировала ежегодник "Даугава" и считалась уважаемым во всей Балтии литературоведом.
Критиков тоже хватало.
"Меня обвиняли в матери-немке, еврейских симпатиях, интернационализме, особенно в те годы, когда национализм перешел в шовинизм, - писала Мауриня уже в эмиграции. - Моя жизнь была бы легче, если бы я вступила хотя бы в одну партию. Но моей целью была правда, свобода, взаимодействие, а эти три вещи не могут быть подчинены ни одной партии".
Когда в 1939 году умер любимый отец, Зента тяжело заболела – ей отказали руки, развилась бессонница, она не могла полноценно работать, только диктовала. Утешение находила в работе. "От боли не надо бежать, ее надо превратить в энергию, красоту, дело творца".
Личное. Казалось, Маурине не суждена семейная жизнь, но в конце 30-х появился жених Константин Раудиве – темноволосый красавец, знавший немецкий, русский, английский, испанский, французский, шведский. Получивший образование в Париже, Мадриде и Эдинбурге. Он был на 12 лет моложе Маурини, ходил на ее лекции, но подойти осмелился только, когда Мауриня издала рецензию на его перевод книги Унамуно "Туман". Первое предложение руки и сердца получило отказ — у Константина были жена и двое детей. Но через некоторое время Зента согласилась, несмотря на протесты друзей, родных и даже матери. Зато отец был на ее стороне.
Официально пара расписалась только в 1946 году в городе мечты Флоренции. Константин стал для Зенты главной опорой. Получив солидный гонорар за перевод "Дон Кихота", он купил возлюбленной машину. Когда вошедшие в Ригу немцы пытались ее реквизировать для военных целей, Раудиве вынес жену на руках во двор — их оставили в покое.
Жизнь не была безоблачной. Раудиве заводил романы, а шведская медсестра даже родила ему ребенка. Мауриня страдала от ревности, но он убеждал, что ни к кому не испытывает того трепета, как к ней. "Наши отношения я могу охарактеризовать одним словом – Святые. В них нет ничего, что противоречило бы законам нашего сердца... Тебе надо мной дано больше власти, чем всем остальным смертным существам. Будь моей судьбой до конца!" — писал он ей. И Зента даже укоряла себя за ревность: "Жена теряет свое место, если любовь была заблуждением. Мое жилье ни разу не грабили".
Раудиве многим был обязан жене. За непокорство в 40-м его арестовали чекисты, в начале войны он побывал в застенках гестапо - отовсюду его вызволяла Зента, благодаря виртуозному владению языками. Европа и Америка узнали Раудиве по переведенным ею на немецкий семи книгам. За книги "Неслышимое становится слышимым" и "Переживем ли мы смерть?" он был удостоен высшей награды швейцарских парапсихологов, звания почетного академика Римской академии наук и даже номинации на Нобелевскую премию.
После войны пара уехала на Запад. Эмиграция далась непросто: "Изгнание — это жизнь на руинах. Нет ничего целого. Руины воспоминаний, руины друзей. Вернувшись из прошлого, с поля работы, мы можем иногда зарабатывать деньги, но никогда и нигде мы не сможем так работать и любить, как если бы мы родились и выросли в этой чужой земле и чужой нации..." Тем не менее, Мауриня прочла более 500 рефератов в Швеции, Германии, Швейцарии. Раудиве всюду привозил ее на машине и, взяв на руки, вносил в зал. Он устраивал ей романтические пикники на речном берегу, поездки в горы и на море…
Личное. Казалось, Маурине не суждена семейная жизнь, но в конце 30-х появился жених Константин Раудиве – темноволосый красавец, знавший немецкий, русский, английский, испанский, французский, шведский. Получивший образование в Париже, Мадриде и Эдинбурге. Он был на 12 лет моложе Маурини, ходил на ее лекции, но подойти осмелился только, когда Мауриня издала рецензию на его перевод книги Унамуно "Туман". Первое предложение руки и сердца получило отказ — у Константина были жена и двое детей. Но через некоторое время Зента согласилась, несмотря на протесты друзей, родных и даже матери. Зато отец был на ее стороне.
Официально пара расписалась только в 1946 году в городе мечты Флоренции. Константин стал для Зенты главной опорой. Получив солидный гонорар за перевод "Дон Кихота", он купил возлюбленной машину. Когда вошедшие в Ригу немцы пытались ее реквизировать для военных целей, Раудиве вынес жену на руках во двор — их оставили в покое.
Жизнь не была безоблачной. Раудиве заводил романы, а шведская медсестра даже родила ему ребенка. Мауриня страдала от ревности, но он убеждал, что ни к кому не испытывает того трепета, как к ней. "Наши отношения я могу охарактеризовать одним словом – Святые. В них нет ничего, что противоречило бы законам нашего сердца... Тебе надо мной дано больше власти, чем всем остальным смертным существам. Будь моей судьбой до конца!" — писал он ей. И Зента даже укоряла себя за ревность: "Жена теряет свое место, если любовь была заблуждением. Мое жилье ни разу не грабили".
Раудиве многим был обязан жене. За непокорство в 40-м его арестовали чекисты, в начале войны он побывал в застенках гестапо - отовсюду его вызволяла Зента, благодаря виртуозному владению языками. Европа и Америка узнали Раудиве по переведенным ею на немецкий семи книгам. За книги "Неслышимое становится слышимым" и "Переживем ли мы смерть?" он был удостоен высшей награды швейцарских парапсихологов, звания почетного академика Римской академии наук и даже номинации на Нобелевскую премию.
После войны пара уехала на Запад. Эмиграция далась непросто: "Изгнание — это жизнь на руинах. Нет ничего целого. Руины воспоминаний, руины друзей. Вернувшись из прошлого, с поля работы, мы можем иногда зарабатывать деньги, но никогда и нигде мы не сможем так работать и любить, как если бы мы родились и выросли в этой чужой земле и чужой нации..." Тем не менее, Мауриня прочла более 500 рефератов в Швеции, Германии, Швейцарии. Раудиве всюду привозил ее на машине и, взяв на руки, вносил в зал. Он устраивал ей романтические пикники на речном берегу, поездки в горы и на море…
Мауриня стоически переносила жуткие боли: "Повседневная жизнь истощает наши силы, болезни — еще больше. Но и в черные, и в белые дни мы должны отличать важное от второстепенного. Каждый день, когда мы не расширили свой кругозор, тратится впустую".
Константин умер раньше — после второго инфаркта. Зента последние 30 лет жизни провела в Германии, где перенесла девять операций. Она все чаще пыталась ответить на вопрос, в чем смысл страданий? "День за днем я разговаривала с Богом в клинике, я искала Бога, чтобы задать только один вопрос: почему Ты причинил боль, ужасную, кричащую, жгучую боль?". В апреле 1978 года ее лекционный тур оборвало кровоизлияние в мозг после прекрасного вечера с друзьями.
Память. В Гробине, где Зента провела детство, находится мемориальная квартира Маурини. В Латвии вручается культурная премия ее имени.
Память. В Гробине, где Зента провела детство, находится мемориальная квартира Маурини. В Латвии вручается культурная премия ее имени.
Arhīva foto.
Землемеры с характером. Братья Каудзите: народные учителя и язвительные турблогеры
Жители Вецпиебалги жаловались, что братья Каудзите высмеяли их на всю Латвию. Писатели так точно отразили местные характеры в своей книге "Времена землемеров", что многие с возмущением узнали себя.
Этим трудом достижения братьев не ограничились. Оба стали народными учителями, написали около 15 учебников, а также их можно было бы назвать популярными туристическими блогерами: пешком, на пароходах и паровозах они исследовали Европу, публикуя критические отчеты в разных изданиях.
Этим трудом достижения братьев не ограничились. Оба стали народными учителями, написали около 15 учебников, а также их можно было бы назвать популярными туристическими блогерами: пешком, на пароходах и паровозах они исследовали Европу, публикуя критические отчеты в разных изданиях.
Так выглядит 500-страничный манускрипт книги "Времена землемеров", который хранится в Музее писательства и музыки.
Жизнь. С разницей в 9 лет братья родились в семье проповедника гернгутеров. Когда младшему Матису исполнилось четыре года, умерла мать. Рейнис с юных лет зарабатывал производством телег. По его настоянию, младший брат отучился два года в приходской школе в Вецпиебалге, да так успешно, что вскоре его самого назначили народным учителем — он преподавал 43 года, а потом еще два — в женской гимназии Санкт-Петербурга. Рейнис за счет самообразования стал помощником учителя и отработал в школе 25 лет. Правда, в годы русификации ему пришлось оставить работу — русского языка он не знал.
Учебников в то время не хватало, братья сами разработали пособия по латышской орфографии и грамматике, всеобщей истории и географии и другие. Кроме того, Рейнис был членом Вецпиебалгского полка и Цессиской окружной военной комиссии, приходским старостой, основателем Певческого общества и Общества взаимного страхования от пожара, а Матисс - главой Благотворительного общества, которое отстроило дом с библиотекой и проводило лекции на разные темы.
Учебников в то время не хватало, братья сами разработали пособия по латышской орфографии и грамматике, всеобщей истории и географии и другие. Кроме того, Рейнис был членом Вецпиебалгского полка и Цессиской окружной военной комиссии, приходским старостой, основателем Певческого общества и Общества взаимного страхования от пожара, а Матисс - главой Благотворительного общества, которое отстроило дом с библиотекой и проводило лекции на разные темы.
Творчество. В своем монументальном произведении "Времена землемеров" братья рассказали о периоде истории Латвии, когда крепостное право отменили, а крестьяне выкупали землю у помещиков. Роман, который братья именовали "картинками жизни", описывал, как ловкие землемеры плясали под дудку богачей, разрушая судьбы простых людей. (Позже по книге сняли фильм с Вией Артмане и Гунаром Цилинскисом в главных ролях.)
Братья признались, что процентов на семьдесят роман был списан с реальной жизни. Не все местные жители пришли от этого в восторг.
Братья признались, что процентов на семьдесят роман был списан с реальной жизни. Не все местные жители пришли от этого в восторг.
В газете "Baltijas Vēstnesis" можно было прочесть объявление: "Многие соотечественники заблуждаются, считая, что братья Каудзите в романе "Времена землемеров" в лице Шваукста описали меня; Сим утверждаю: всё это — не я. Точка. Вецпиебалга. Трейдитс".
Братья обожали путешествия. Особенно Рейнис, который за жизнь одолел 17 тысяч километров — пешком, на подводах, поездах и кораблях. Братья исходили пешком Латвию, фиксируя наблюдения и выписывая замечания: "Церковь (в Лаудоне) ухожена как внутри, так и снаружи. Желательно, чтобы ее засадили деревьями, которые защищали бы ее от неприятностей будней. Также церкви было бы хорошо привести в порядок скотный двор, чтобы защитить лужайки от отвратительных свиней".
Они исследовали Западную и Северную Европу. Матиса впечатлил "честный и аккуратный" финский народ. Рейниса — блеск и аккуратность дорог Германии, при этом он ядовито высмеивал "закутанных в бархат и шелка бездельников" на немецких курортах. Оба присутствовали на презентации Эйфелевой башни в на Всемирной выставке достижений в Париже. В 1883 году Рейнис в составе латвийской делегации отправился в Петербург на коронацию Александра III. Правда, речь доверили другому учителю, лучше владевшему русским языком. Последним длинным путешествием Рейниса в 64 года стала поездка в Крым в 1903 году.
Они исследовали Западную и Северную Европу. Матиса впечатлил "честный и аккуратный" финский народ. Рейниса — блеск и аккуратность дорог Германии, при этом он ядовито высмеивал "закутанных в бархат и шелка бездельников" на немецких курортах. Оба присутствовали на презентации Эйфелевой башни в на Всемирной выставке достижений в Париже. В 1883 году Рейнис в составе латвийской делегации отправился в Петербург на коронацию Александра III. Правда, речь доверили другому учителю, лучше владевшему русским языком. Последним длинным путешествием Рейниса в 64 года стала поездка в Крым в 1903 году.
Любым Европам братья предпочитали Латвию. Например, Рейнис предлагал скомбинировать берега Рейна с Гауей — тогда "это было бы самым красивым и посещаемым местом".
Личное. Матис еще в 18 лет выбрал себе в невесты местную девушку Элизу. Но мать не оставляла надежды выдать ее за человека состоятельного. В итоге пара поженилась, когда им было по 45 лет — жили счастливо, но наследников не оставили. Эта история очень напоминает ту, что случилась с главными героями "Времен землемеров". Правда, в романе все закончилось трагически.
Рейнис надумал жениться в 40 лет, сделал предложение вдове, но в последний момент передумал: сообщив, что "болен нервами", выплатил ее родителям 400 рублей отступных. По слухам, жениха потрясло, когда будущая жена положила свежеиспеченный хлеб на пол.
Превыше всего Рейнис ценил свободу: "Полная свобода — это не уступать нигде. Ни в каком деле не сдаваться и не привязываться так, чтобы не иметь возможности избавиться от связи в нужный момент". До 65 лет он менял жилье по всей Латвии, пока не построил дом в Саулкрасты, где жил с подругой Карлиной.
Память. Дом-музей братьев Каудзите Kalna Kaibēni расположен в Вецпиебалге. Свидетелем времен землемеров там остался 170-летний дуб, посаженный братьями, когда они только там начали жить. В коллекциях нумизматов есть серебряный лат с изображением братьев.
Превыше всего Рейнис ценил свободу: "Полная свобода — это не уступать нигде. Ни в каком деле не сдаваться и не привязываться так, чтобы не иметь возможности избавиться от связи в нужный момент". До 65 лет он менял жилье по всей Латвии, пока не построил дом в Саулкрасты, где жил с подругой Карлиной.
Память. Дом-музей братьев Каудзите Kalna Kaibēni расположен в Вецпиебалге. Свидетелем времен землемеров там остался 170-летний дуб, посаженный братьями, когда они только там начали жить. В коллекциях нумизматов есть серебряный лат с изображением братьев.
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Это вторая статья второго сезона проекта KOД.LV, которым портал DELFI знакомит русскоязычную аудиторию с самыми любопытными и массовыми увлечениями, традициями и тенденциями латышского мира. Теми, что составляют современный код нации. Над какими своими качествами смеются типичные латыши? Почему они так неравнодушны к шлягерам и интеллектуальным играм? Почему бранные слова в латышской речи часто озвучиваются вполне по-русски, что в них закладывается и есть ли латышские аналоги? Чем отличается Дед Мороз от Рождественского дедушки? В чьи имена переименовывают улицы? Какие качества надо перенять, чтобы в Латвии тебя считали "своим"? И, наконец — помните, для чего последней женой надо обязательно взять латышку?