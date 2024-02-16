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"Россия нападет — неясно, когда, но ясно, что обязательно нападет". Такие и подобные заголовки можно встретить в СМИ, эксперты высказывают похожие мнения, а часть жителей нашей* страны принимают успокоительные и мучаются из-за тревоги.

То, что до вторжения России на Украину называлось "разжиганием войны", теперь стало частью нашей повседневной фоновой информации, а фраза "русские атакуют" давно перестала казаться смешной даже представителям общества с самым умеренным уровнем интеллекта.

*Примечание редактора — эта статья была изначально опубликована на Delfi.lt. Ее написал Гиедрас Петкявичюс, известный в Литве специалист по военным вопросам, автор блога "Sausuolis".

"НАТО нас защитит" или "Все боевые машины Vilkas уже поступили в литовскую армию" звучит несколько оптимистично, но обычные жители хотят знать то, чего они знать не могут — как будет выглядеть конвенциональное нападение на страны Балтии? Какие силы и насколько успешно они смогут противостоять российскому вторжению?

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