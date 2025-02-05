Фактчек: нет доказательств, что США хотели потратить 50 миллионов долларов на закупку презервативов в секторе Газа

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом принесло с собой волну дезинформации. На минувшей неделе особенно громко прозвучало заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-брифинге 28 января о том, что удалось предотвратить трату 50 миллионов долларов на закупку презервативов в Газе. Группа гуманитарной помощи, названная получателем этой помощи, отрицает это утверждение, и в открытых источниках и отчетах нет никаких обоснований для него.

Говоря о решении Трампа приостановить на 90 дней новое финансирование почти всех программ внешней помощи США, Левитт сообщила журналистам, что группа советников под руководством Илона Маска, известная как Департамент эффективности правительства (DOGE) и Административно-бюджетное управление (OMB), якобы раскрыла планы по направлению 50 миллионов долларов из денег налогоплательщиков на финансирование презервативов в Газе.

Эта новость быстро распространилась по всему миру, в том числе в кремлевских СМИ в России. К ее распространению руку также приложили Маск и Трамп, который заявил, что помощь используется для изготовления плавающих "презервативных бомб" для использования против Израиля.

Fоtо: DELFI

Ни утверждение о том, что 50 миллионов долларов должны быть потрачены на презервативы, ни история о "презервативных бомбах" не подтвердились, но и среди латвийских пользователей социальных сетей это утверждение не осталось без внимания.

Как отмечает международное новостное агентство Reuters, администрация Трампа сократила помощь на общую сумму в 100 миллионов долларов на программы гуманитарной организации International Medical Corpc (IMC) или "Международного медицинского корпуса" в Газе. 29 января организация распространила заявление, в котором рассказал о своей работе в Газе. В нем подчеркивается, что "финансирование правительства США не использовалось для закупки или распространения презервативов, а также для предоставления услуг по планированию семьи". В заявлении также отмечается, что с 7 октября 2023 года IMC получила от США более 68 миллионов долларов, которые были использованы для работы двух крупных полевых госпиталей в Газе, включая хирургическую помощь, лечения недоедания и неотложной помощи матерям и новорожденным.

Reuters также отмечает, что в открытом доступе нет отчета DOGE или OMB о планах потратить 100 миллионов долларов США на операции IMC в Газе. Хотя Агентство США по международному развитию (USAID) действительно финансировало крупные программы по закупке средств контрацепции и презервативов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, ни в одном из отчетов агентства не упоминается о поставках в Газу.

The Guardian и CNN сообщают, что расходы на программы по закупке презервативов по всему миру в 2023 году были в несколько раз меньше, чем 50 миллионов, о которых говорила Левитт. Согласно последним доступным данным о финансовых отчетах USAID за 2023 год, организация профинансировала по всему миру презервативы на сумму всего около 7 миллионов долларов, при этом большая часть финансирования на средства контрацепции, или 89% от общей суммы, была потрачена на программы в Африке. Для сектора Газа финансирование USAID на эти цели не были предусмотрено.

Джереми Кониндик, президент организации Refugees International и высокопоставленный сотрудник USAID при администрации предыдущего президента США Джо Байдена, также критически оценил "дело о презервативах для Газы". В минувшую среду в социальной сети X он отметил, что USAID покупает презервативы примерно по пять долларовых центов за штуку, так что 50 миллионов - это миллиард презервативов.

This data is publicly available! A short conversation with staff at USAID would have made it pretty obvious.https://t.co/URNgg2GLCG pic.twitter.com/UrJJ7m5sUL — Jeremy Konyndyk is at jeremykonyndyk.bsky.social (@JeremyKonyndyk) January 29, 2025

"Несмотря на абсурдность этого конкретного заявления, доступ к средствам контрацепции является важной проблемой в таких кризисных условиях, как Газа. Незапланированная беременность в условиях голода и ограниченной способности к передвижению может быть очень сложной и представлять риск для здоровья, поэтому было бы вполне уместно, чтобы USAID поддерживало доступ к средствам контрацепции в Газе. Правда, в гораздо меньших масштабах, чем миллиард презервативов", - пояснил специалист.

Стоит отметить, что в Газе проживает около 2 миллионов человек.

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