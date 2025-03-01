Фактчек: обошлась ли "брошенная" скульптура "многоножки" Homo Democraticus налогоплательщикам в 100 000 евро?

Латвийский боксер Майрис Бриедис в феврале привлек внимание к судьбе одного арт-объекта - он на своих страницах в социальных сетях разместил видео неизвестного происхождения, на котором видна заснеженная скульптура Homo Democraticus. В видеоролике утверждается, что на нее было потрачено 100 000 евро налоговых денег.

"Вот этот мусор Пардаугавы за 100 штук, который был в Даугаве, а теперь валяется здесь, в Марупе. Пожалуйста, наши налоговые деньги!", - говорит автор видео. Бриедис опубликовал ролик на своей странице в Facebook и поделился воспоминаниями о том, как этот "монстр" в центре города "пугал детей", а теперь "валяется где-то в заброшенном месте". "Вот так тратятся деньги Риги. Судите сами, думайте сами!", - отметил спортсмен.

Fоtо: DELFI

Публикацией Бриедиса поделились почти 1000 человек, и к ней оставили несколько сотен комментариев. Как и прежде, спортсмен не ответил на попытки Delfi связаться с ним, чтобы выяснить, кто является автором видео, и задать дополнительные вопросы о его утверждениях.

Скульптура Homo Democraticus - работа художника Доната Моцкуса, она была созданна на Рижской квадриеннале скульптуры в 2020 году. Этот фестиваль проходит в столице раз в четыре года.

Пенопластовое тело с головой и 14 руками вместо ног символизирует идею изуродованного видения демократии - это монстр, в которого превращаются все избранные представители народа, думая только о собственной выгоде и извлечении прибыли, забывая о народе, который их избрал. Запланированное движение и прогресс заменяются неуклюжим, нескоординированным топтанием на месте.

Осенью 2020 года скульптура была установлена на одной из опор железнодорожного моста через Даугаву и простояла там около года.

Куратор фестиваля Кристиана Карклиня рассказала порталу Delfi, что на фестивале 2020 года в Риге было представлено 12 арт-объектов общей стоимостью около 54 000 евро, из которых 30 000 евро профинансировал конкурс проектов Рижской думы, а остальное - Государственный фонд культурного капитала. Некоторые работы были сделаны из пожертвованных материалов.

Все работы выставляются на краткосрочной основе на время проведения фестиваля и являются собственностью самих художников, а не организаторов фестиваля. После окончания фестиваля художники вольны поступать с работами по своему усмотрению, поскольку организаторы Квадриеннале не могут обеспечить долгосрочную экспозицию, а при их создании обязательно используются долговечные материалы.

Утверждение о том, что Homo Democraticus валяется "где-то в заброшенном месте", не совсем корректно - он находится возле мастерской Моцкуса в Марупе, добавила Карклиня.

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