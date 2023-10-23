Информационное пространство, в котором мы живем, может оказывать большое влияние на нашу жизнь. Четкая и основанная на фактах информация является ключом к построению безопасного, приятного и процветающего общества. У нас должно быть хорошее понимание того, что происходит в мире и нашем обществе, чтобы принимать правильные решения. К счастью, у всех нас есть возможность улучшить качество информации в нашем обществе.

"24 февраля я собиралась ехать в Харьков проводить антифейковую интеллектуальную игру, но вместо этого проснулась от взрыва ракет за окном, а также шквала фейковых новостей во всех мессенджерах и соцсетях", — украинская фактчекер, эксперт по дезинформации Алена Романюк в интервью IREX вспоминает, как в 2022 году началась полномасштабная война в Украине.

Борьба с ложной информацией о войне никогда не прекращалась. Тысячи фейковых историй были распространены в Украине и за рубежом, чтобы ослабить поддержку страны. Несмотря на то, что существует множество методов, которые часто упоминаются в качестве противодействия — например, поддержка средств массовой информации, чтобы помочь журналистам охватить большее количество людей достоверной информацией, также привлечение компаний социальных сетей к ответственности, когда на их платформах распространяется ложь, — мы не можем забывать, что существует много вещей, которые может делать каждый из нас лично для улучшения информационной среды, в которой мы живем.

Существует два уровня решений, о которых следует помнить, чтобы лучше обнаруживать ложь: краткосрочные и долгосрочные. Многие из решений совсем нетрудные, нам просто нужно взять на себя обязательства их выполнять.

Как действовать, когда вы столкнулись с шокирующей информацией?

Рекомендуется немедленно подумать о применении краткосрочных решений всякий раз, когда вы сталкиваетесь с эмоциональной, шокирующей информацией по темам, вызывающим разногласия, а также кризисным событиям. Не позволяйте себе делиться контентом, если вы не уверены, что это правда. Лучше сделайте вдох и подумайте о том, что вы сейчас чувствуете. Злит ли вас эта информация, расстраивает или пугает? Вызывает ли она у вас ощущение, что вы должны сообщить об этом всему свету? Учтите, что это содержание может быть создано так, чтобы вызывать сильные эмоции, заставляющие вас действовать не задумываясь.

Затем начните задавать вопросы о том, что вы видите или читаете. Во-первых, кто делает такое заявление, и есть ли у них опыт или доступ к информации, чтобы знать то, о чем они заявляют? Описывают ли они то, чему стали свидетелями, или просто распространяют слухи? Если это комментаторы или эксперты, знаете ли вы, кто они и почему их считают экспертами? Если нет, полезно поискать в Google их имена или название организации, в которой они работают. Хорошая ли у них репутация, подходящее ли у них образование и опыт работы?

Во-вторых, обосновали ли они свои утверждения доказательствами и раскрыли ли источники информации, которые использовали? Понятно ли вам, как они приходят к своим выводам? Вам также следует проверить, действительно ли источник информации, на который они указывают, говорит то, что они утверждают.

В-третьих, посмотрите, что говорят другие средства массовой информации, эксперты и комментаторы. Многие ли эксперты разделяют это мнение? Обозревают ли другие СМИ это событие аналогичным образом? Иногда разумнее подождать и посмотреть, будет ли информация позже подтверждена другими источниками.

Если вы хотите еще больше улучшить свои навыки проверки информации, пройдите курс медиаграмотности, например VeryVerified.eu. Он доступен на русском и латышском языках и является бесплатным. Единственное лекарство от манипуляций — это знания.

Алена Романюк говорит, что групповые чаты — одно из мест, где часто распространяется ложная информация. Люди думают, что делятся информацией, чтобы помочь другим, но часто оказывается, что их ввели в заблуждение. Романюк говорит, что научила людей небольшому трюку, чтобы их не обманули. "Мы предлагали людям, которые хотят переслать какое-то сообщение в другой групповой чат, сказать себе стоп и просто добавить две вещи: первый пункт — это источник информации: откуда вы ее взяли, а второе — это дата отправки. Таким образом, мы выбивали человека из этого эмоционального состояния, когда нужно "что-то сделать, переслать и защитить других" в рациональное мышление, когда человек начинает задумываться, вдруг это фейк и каков источник информации".

Как повысить устойчивость в долгосрочной перспективе?

Как только вы запомнили вопросы, которые следует задавать о просматриваемом контенте, примите решение регулярно проверять информацию подобным образом. Вы можете начать с простых историй, с которыми сталкиваетесь каждый день. Если вы возьмете это за привычку и приобретете некоторый опыт проверки информации, более вероятно, что вы сможете действовать с ясной головой во время кризиса или когда столкнетесь с информацией, которая вас злит или расстраивает.

Еще одна важная часть — подумать о своих привычках потребления медиа и о том, как их улучшить. Подумайте, как вы хотите проводить свое время: всегда ли вы с телефоном в руках, за компьютером или смотрите телевизор? Есть ли что-то, что сделало бы вас счастливее? Подумайте об этой цели. Например, если вы находитесь на платформе социальной сети, которая требует все больше и больше вашего времени, возьмите над этим контроль. Удалите приложения, вызывающие привыкание. Не допускайте слишком сенсационных заголовков. Выключите свой "автопилот".

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