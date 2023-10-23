Лагерь Young Champ Camp закрыл летний сезон, по итогу собрав 540 детей. Набрав самую высокую отметку 5 звезд по статистике Google и более 100 счастливых видео отзывов детей. Все, что нужно знать о лучшем детском лагере Латвии.

Лето — это время веселья, приключений и незабываемых воспоминаний для детей, и лагерь Young Champ Camp в Латвии предоставляет идеальную возможность для ребенка испытать все это в полной мере. Лагерь Юных чемпионов является спортивно-развлекательным и предоставляет разнообразные программы и активности для детей от 6 до 15 лет. Вне зависимости от возраста, каждый ребенок находит для себя интересное. Лагерь включает в себя спортивные мероприятия, art-классы, занятия танцами и музыкой, различные мастер-классы от приглашенных гостей (каратэ, дзюдо, тхэквондо, баскетбол и т.д.). Благодаря лагерю дети могут попробовать себя в разных направлениях и после лагеря продолжить заниматься ими. Также ребенок может подтянуть свой английский язык благодаря English club и разговорной практике с участниками из других стран.

За лето организаторы провели 7 смен. Программа лагеря насыщена различными тематическими днями: "Олимпийский день", "День Скаута", "бизнес-день", "День праздников" и многое другое. В развлечения лагеря в каждой смене входило катание на квадроциклах, стрельба в тире, катание в шарах на воде, сладкая вата, laser tag и купание в японской бане. По вечерам в лагере проводились киновечера, детские дискотеки, караоке и посиделки у костра (фотоотчет вы можете увидеть ниже).

Лагерь обеспечивает высокие стандарты безопасности, включая опытных инструкторов и медицинский персонал на месте. На кухне работают профессионалы со стажем опыта в детском общепите более 20 лет, для детей с непереносимостью каких-либо продуктов составляется индивидуальное меню. База лагеря защищена и оборудована, на территории находится более восьми домов со всеми удобствами для ребенка, волейбольное поле, баскетбольное кольцо, футбольное поле, качели и террасы в случае плохой погоды.

Лагерь Young Champ Camp постоянно обновляет свои программы и активности, чтобы гарантировать, что каждый ребенок получит уникальный и незабываемый опыт. Это делает лагерь идеальным местом для возвращения год за годом.

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