Ни для кого не секрет, что для проведения разных медицинских манипуляций и анализов используют современные технологические решения или медицинское оборудование. Это незаменимый инструмент в больницах, медицинских учреждениях и частных клиниках не только Латвии, но и во всем мире. Оборудование используют для диагностики, лечения, мониторинга и жизнеобеспечения. Для безопасной и эффективной работы такого оборудования без угрозы для здоровья и жизни пациентов его регулярно испытывают и оценивают согласно различным стандартам и спецификациям. Но можно ли уверенно заявить, что проверку медицинского оборудования и контроль выданных в Латвии сертификатов проводят честно и по всем правилам? Могут ли пациенты, обращаясь в медицинские учреждения, быть уверенными в своей безопасности?

Качественная и тщательная проверка помогает выявить повреждения, отклонения от нормы или признаки износа, которые могут поставить под угрозу безопасность пациентов и повлиять на ход лечения или даже вызвать необратимые последствия. Подобные проверки в медицинских учреждениях надо проводить регулярно (обычно не реже одного раза в год). Это позволяет гарантировать соответствие медицинского оборудования необходимому уровню надежности и своевременного предотвращения нежелательных повреждений или отклонений.

В Латвии проводить проверку используемого в радиологии оборудования имеют право компании, аккредитованные государственным агентством Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (Латвийское национальное бюро аккредитации) (далее в тексте — LATAK). При этом проверку медицинского оборудования, не связанного с ионизирующим излучением, могут также проводить представители производителей медицинского оборудования.

На сегодня в системе проверки медицинского оборудования выявлены следующие проблемы:

Уже почти десять лет одни и те же лица ведут недобросовестный бизнес, совершая систематические нарушения. Надзорные органы прекрасно знают об этом, но долгое время замалчивают эту проблему и не обеспечивают необходимый контроль.









"Считаем сотрудничество с SIA "INLAB" успешным. Медицинскому учреждению в своей работе приходится сталкиваться с различными поставщиками услуг. Мы пришли к выводу, что SIA "INLAB" предлагает услугу высочайшего качества на рынке. Компания имеет подходящее и точное техническое обеспечение, что позволяет достоверно выявлять отклонения в работе медицинских изделий. Не менее важно, что используемые измерительные приборы откалиброваны соответствующим образом.", говорит директор медицинских технологий Рижской восточной клинической университетской больницы Гинтс Цирулис.

Расширенные возможности контроля доступны аккредитованным учреждениям, которые в случае нарушений рискуют потерять аккредитацию и, следовательно, право проверять медицинское оборудование. Однако и здесь не обходится без проблем. Некоторым компаниям удалось разработать следующую схему. Учреждается компания, которая получает аккредитацию надзорного учреждения (LATAK). После непродолжительного периода работы LATAK получает жалобы относительно работы этой компании, которые LATAK изучает несколько лет. И только после этого аннулирует аккредитацию. В течение всего периода рассмотрения жалоб компания продолжает работать и выдавать сертификаты медицинским учреждениям. Пока сертификаты соответствия медицинского оборудования, выданные этой компанией, действительны и не отозваны даже после решения надзорного органа о прекращении аккредитации, те же лица создают новую компанию и продолжают следовать прежней схеме.

Самое печальное, что со вступлением в силу новых правил у лиц, неоднократно вовлеченных в реализацию такой схемы, станет еще меньше препятствий для продолжения своей деятельности — им больше не понадобится аккредитация. На сегодняшний день не все выданные сертификаты соответствия медицинского оборудования отозваны. Кроме того, медицинские учреждения не получают информацию о выявленных нарушениях.

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