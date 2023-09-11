В этом году сети ресторанов восточной кухни Gan bei исполняется 21 год — стабильное и, несомненно, аппетитное и яркое совершеннолетие на рынке ресторанной индустрии нашей столицы.

Первый ресторан Gan bei открыл свои двери в ноябре 2002 года на втором этаже торгового центра Mols. На сегодняшний день портфолио популярной сети состоит из 11 ресторанов в Риге и Юрмале и 6 ресторанов в Литве. В прошлом году по франшизе открылся ресторан в Варшаве, и до конца этого года там же планируется запуск еще одного ресторана сети.

"Мы не останавливаемся на Европе и рады сообщить, что в ноябре открываем ресторан Gan bei в Дубае. Благодаря нашей профессиональной команде и многолетнему опыту мы развиваемся и смело идем вперед", — делится новостями исполнительный директор компании Виктория Павлова.

Важно напомнить, что капитал ресторанной сети Gan bei является полностью латвийским. Виктория Павлова обозначила впечатляющие цифры: оборот 2022 года, включая рестораны в Вильнюсе и Каунасе, достиг 23 000 000 евро.

"В Латвии наша команда состоит из 500 сотрудников, в Литве — из 180, и мы гордимся каждым из них! Именно они, как и наши многолетние партнеры и требовательные гости — основные составляющие успеха нашей сети", — рассказывает Виктория.

Руководство Gan bei не останавливается на достигнутом: уже более месяца ценители восточной кухни наслаждаются обновленным меню закусок и суши от титулованного суши-мастера Петро Гудзоватого (Petro Gudzovatyi, @chefpetro_g).

"Так же как мир моды, ресторанная индустрия — это быстро меняющийся организм, который требует пристального внимания и регулярного обновления. Мы внимательно следим не только за качеством подаваемых блюд, но и за трендами — именно поэтому разработку и внедрение обновленного меню мы доверили лучшему из лучших шеф-поваров в мире", — говорит исполнительный директор сети Gan bei.

Петро Гудзоватый — один из 50 в мире обладателей сертификата Японской Ассоциации Суши AJSA/WSII, молодой, талантливый и уже очень востребованный в мировой ресторанной индустрии суши-мастер. Финалист чемпионата Мира по суши 2023 (World Sushi Cup Tokyo) был приглашен в команду Gan bei, чтобы разнообразить уже полюбившееся популярное меню модными и трендовыми закусками и суши.

"Традиционно меню Gan bei — это кулинарное наследие трех древнейших цивилизаций мира: китайской, японской и индийской аутентичной кухни. Нам удалось успешно адаптировать его к европейским вкусовым тонкостям. Новинки от Петро идеально разнообразят уже полюбившиеся многим блюда. В то же время мы хотим заверить наших гостей, что все фавориты, уже ставшие знаком качества и узнаваемости нашей сети, остались в меню", — обещает Виктория Павлова.

Новые блюда в меню Gan bei безусловно покорят сердца любителей восточной кухни. Свежайший тунец в соусе чили с васаби "Кизами", перец шишито с мисо-медовым соусом, тартар из свежего авокадо с томатной сальсой — гастрономическое путешествие однозначно обещает быть особенным. Новые и модные суши и красивая, стильная подача приятно удивят даже самого изысканного гурмана. А нежнейшие татаки из говядины, лосося, тунца и хамачи с уникальными, дополняющими вкус соусами — это лишь малая часть трендовых новинок ресторана.

Статистика сети Gan bei и некоторые цифры впечатляют! В прошлом году только в Риге рестораны сети обслужили 1 055 000 гостей!

Исполнительный директор компании Виктория Павлова продолжает делиться небольшими тонкостями мира Gan bei: "На кухне каждого ресторана вы найдете более 60 различных соусов и такое же количество пряностей и приправ из разных уголков мира. Многие дополнения к блюдам — это продукт ручной работы мастеров. Например, только восточных лепешек, так полюбившихся нашим гостям, было изготовлено вручную более 200 000 штук в прошлом году. Давно признанный фаворит нашей сети — Медовый цыпленок — в среднем заказывается гостями по 10 000 порций в месяц".

Китайское выражение gan bei — это своего рода тост, в буквальном переводе "пей до дна". Опустошенный стакан символизирует уважение и доброжелательность. "Довольный гость — это самая большая ценность ресторана. Мы обещаем каждому гостю и поклоннику кухни Gan bei незабываемое гастрономическое путешествие в мир восточных вкусов. Спасибо, и до новых приятных встреч в наших ресторанах!" — подчеркивает Виктория.

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