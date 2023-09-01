Регулируемое домашнее освещение, позволяющее экономить энергию, повышающее уровень безопасности и обеспечивающее комфорт!

Технология LEDVANCE SMART+ WiFi позволяет настраивать внутреннее освещение дома в соответствии с личными предпочтениями и при этом держать расходы на электроэнергию под контролем. Технология SMART+ WiFi проста в использовании. Где бы вы ни находились, вы сможете в любое время контролировать освещение и настраивать его в соответствии со своими предпочтениями с помощью бесплатного приложения LEDVANCE SMART+ WiFi в своем смартфоне или посредством Google Home и Amazon Alexa, которые позволяют контролировать освещение также с помощью голосового управления. В одно приложение LEDVANCE для смартфона можно будет включить множество разных продуктов LEDVANCE: смарт-розетки, которые будут помогать вам следить за энергопотреблением конкретных электроприборов в режиме реального времени, записывая данные о потреблении ими электроэнергии, смарт-лампочки, которые будут менять свет исходя из ваших пожеланий, и смарт-светильники, которые можно будет настроить в соответствии с вашим распорядком дня, чтобы они меняли свет при отходе ко сну и пробуждении, во время занятий, требующих концентрации внимания, а также во время расслабления и выполнения повседневных дел. Все это будет доступно лишь с помощью Wi-Fi и одного смартфона, даже если вы будете находиться вдали от дома.

Foto: LEDVANCE

Необходимы лишь домашний Wi-Fi и смартфон

С помощью решений SMART+ WiFi вы сможете без лишних усилий создать у себя дома индивидуальную атмосферу и подчеркнуть там эффектные детали. Использование технологии SMART+ WiFi в освещении своего дома также позволит вам контролировать энергопотребление: вы сможете включать и выключать освещение в любое время, даже если вы будете находиться вне дома. Вы сможете включать свет непосредственно перед приходом домой, а будучи дома, менять настройки его цвета и прочие настройки в зависимости от настроения. Для этого вам будут необходимы лишь домашний Wi-Fi и смартфон. Вам решать, каким будет ваше смарт-освещение. Среди множества вариантов, предлагаемых компанией LEDVANCE, вы непременно найдете подходящее для себя решение. Теперь вы светодизайнер!

Foto: LEDVANCE

Интеллектуальность также заложена в розетках и датчиках

С помощью розеток SMART+ WiFi можно интегрировать обычное электронное оборудование через стандартную розетку в систему SMART+. Это позволяет пользователю управлять устройствами и отслеживать потребление энергии. Розетки можно включать/выключать по расписанию в определенное время или дистанционно. Кроме того, внутренняя версия может контролировать потребление электроэнергии подключенным к ней устройством. Уличная модель розетки SMART+ может использоваться в садах и на балконах для подключения наружных электрических устройств, таких как сезонное регулируемое освещение. Датчик движения SMART+ WiFi и контактные датчики SMART+ WiFi — полезные функции, которые обеспечивают удобное управление другими совместимыми устройствами SMART+ WiFi. Например, датчик движения удобен в таких интерьерах, как шкафы-купе, где потребность в свете кратковременна, а освещение включается всегда, когда это необходимо.

Foto: LEDVANCE

Новая, увлекательная эпоха света!

Настало время вступить в новую эпоху: теперь вы сами будете решать, какой свет и в какое время вам подходит. Освещение — это нечто гораздо большее, нежели просто включение и выключение света. Не важно, какую атмосферу вы хотите создать или подчеркнуть — возможности безграничны. Между теплым и холодным белым светом существует 16 миллионов очаровательных оттенков, которые вы теперь сможете использовать у себя дома.