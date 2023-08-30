Все больше предприятий призывают своих работников вернуться из "домашних офисов" к очной работе, тем самым количество очных работников растет, а предприятия, которые во время пандемии приспосабливались к обстоятельствам и уменьшали офисные площади, ищут сейчас новые, более просторные помещения. По наблюдениям экспертов по продаже недвижимости Latvia Sotheby's International Realty, в настоящее время все больше наблюдается интерес не только к маленьким офисам, но и к офисным помещениям класса А и В среднего размера в центре Риги. Эксперты приходят к выводу, что цены на аренду не снижаются, поэтому возникает вопрос – выгоднее ли сейчас предпринимателям вступать в арендные отношения или все же смотреть в будущее и инвестировать в покупку офисных помещений, которые позже могут стать прибыльным источником дохода?

Постоянное приспособление к ситуации стало современной реальностью. Пандемия позади, поэтому все больше предприятий возвращаются к очной модели работы или продолжают работать по гибридной модели, и все больше ощущается спрос не только на малые, но и на средние офисы класса А и В, которые при необходимости можно легко трансформировать для различных целей – повседневной работы, небольших или больших собраний, индивидуальных встреч.

"Сейчас на рынке недвижимости наблюдается интерес не только к аренде офисных помещений, но и к их покупке, что объясняется увеличением затрат во всех областях. Поэтому и предприниматели начинают более тщательно оценивать свои расходы и часто приходят к выводу, что в долгосрочной перспективе выгоднее вложить средства в приобретение недвижимости, которую можно будет использовать и свободно адаптировать под свои нужды, а также в дальнейшем предлагать в аренду или в случае необходимости продать. Чтобы выбранный объект имел ценность в долгосрочной перспективе, я рекомендую обращать внимание не только на площадь, класс, возможности трансформации или расположение выбранного объекта недвижимости, но и на удобство сотрудников и клиентов, например, оценив, можно ли обеспечить парковку", - говорит владелица Latvia Sotheby's International Realty, эксперт по продажам Илзе Мазуренко.

О Latvia Sotheby's International Realty