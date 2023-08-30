Все больше предприятий призывают своих работников вернуться из "домашних офисов" к очной работе, тем самым количество очных работников растет, а предприятия, которые во время пандемии приспосабливались к обстоятельствам и уменьшали офисные площади, ищут сейчас новые, более просторные помещения. По наблюдениям экспертов по продаже недвижимости Latvia Sotheby's International Realty, в настоящее время все больше наблюдается интерес не только к маленьким офисам, но и к офисным помещениям класса А и В среднего размера в центре Риги. Эксперты приходят к выводу, что цены на аренду не снижаются, поэтому возникает вопрос – выгоднее ли сейчас предпринимателям вступать в арендные отношения или все же смотреть в будущее и инвестировать в покупку офисных помещений, которые позже могут стать прибыльным источником дохода?
Постоянное приспособление к ситуации стало современной реальностью. Пандемия позади, поэтому все больше предприятий возвращаются к очной модели работы или продолжают работать по гибридной модели, и все больше ощущается спрос не только на малые, но и на средние офисы класса А и В, которые при необходимости можно легко трансформировать для различных целей – повседневной работы, небольших или больших собраний, индивидуальных встреч.
"Сейчас на рынке недвижимости наблюдается интерес не только к аренде офисных помещений, но и к их покупке, что объясняется увеличением затрат во всех областях. Поэтому и предприниматели начинают более тщательно оценивать свои расходы и часто приходят к выводу, что в долгосрочной перспективе выгоднее вложить средства в приобретение недвижимости, которую можно будет использовать и свободно адаптировать под свои нужды, а также в дальнейшем предлагать в аренду или в случае необходимости продать. Чтобы выбранный объект имел ценность в долгосрочной перспективе, я рекомендую обращать внимание не только на площадь, класс, возможности трансформации или расположение выбранного объекта недвижимости, но и на удобство сотрудников и клиентов, например, оценив, можно ли обеспечить парковку", - говорит владелица Latvia Sotheby's International Realty, эксперт по продажам Илзе Мазуренко.
По ее словам, сейчас Latvia Sotheby's International Realty расширяет выбор качественных и эксклюзивных офисов в Риге. Один из лучших примеров – объект на ул. Эмиля Мелнгайля, 1A, который однозначно соответствует упомянутым тенденциям. "Этот объект – именно то, что ищет современно думающий, мудрый предприниматель: объект годится и для индивидуального офиса, и предоставляет отличные возможности для аренды или покупки целиком, причем в обоих случаях допускаются индивидуальные решения. Современное и красивое здание выделяется на фоне окружающей застройки своим строительным объемом и архитектурными формами, оно прекрасно вписывается в пейзаж улицы Мелнгайля и привлекает внимание фасадом, выполненным в духе функционализма. Расположение здания обеспечивает доступ ко всей необходимой городской инфраструктуре, а также удобный доступ посетителей к зданию. На территории создана парковка на 38 автомашин, что является очевидным преимуществом для жильцов здания".
О Latvia Sotheby's International Realty
Latvia Sotheby's International Realty является представителем ведущего в мире бренда эксклюзивной недвижимости Sotheby's International Realty в Латвии, который предлагает для покупки, аренды или инвестиционных целей высококачественную недвижимость в Латвии и мире.