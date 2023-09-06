Пакруойская усадьба, расположенная в соседней Литве, давно известна многим латвийцам. Однако не все знают, что здесь не только проводятся крупнейшие в Северной Европе фестивали цветов и световых латерн, но и работает уникальный в своем роде винокуренный завод, истоки которого можно проследить еще в 16 веке. Завод тщательно следует литовским вкусовым традициям, а производимые здесь напитки экспортируются в восемь стран Европы, Тайвань и Южную Корею. Теперь эти инновационные вкусы можно найти и в латвийских барах и магазинах.

Винокурня поместья начала работу почти пять лет назад. Ее оригинальная идея заключалась в том, чтобы восстановить и раскрыть в напитках вкусовые традиции Литвы, особенно ее северного региона. Еще в 16 веке в этом регионе работал винокуренный завод, рецепты которого тщательно создавались с использованием местных луговых и лесных растений. Эти напитки можно было приобрести у врача усадьбы и в районных аптеках.

Чтобы сохранить аутентичность и качество, в процессе производства современного завода Пакруойской усадьбы также используются местные травы, фрукты и овощи. Руководитель винокурни Шарунас Каралюс утверждает, что этот метод придает напиткам особый вкус и обеспечивает высочайшее качество. "Значительное количество трав и саженцев мы стараемся выращивать самостоятельно. Это лучший контроль качества, когда мы можем каждое утро собирать, например, тимьян, выращенный в садах Пакруойской усадьбы. Только мы сами решаем, достаточна ли степень цветения и зрелости растений, чтобы собрать их с полей для дальнейшего использования, или необходимо еще немного подождать". На хуторе, расположенном примерно в 20 километрах от усадьбы, знаток лекарственных растений Ромуте выращивает или собирает в полях и лесах различные природные дары: цветы клена, болотную осоку, листья облепихи, тысячелистник, терн обыкновенный и горький, монарду, ромашку и шалфей. Собранные травы сушатся, а затем на винокурне после долгой и тщательной обработки становятся ингредиентами эксклюзивных напитков.

Начав с пяти спиртных напитков, винокрурня Пакройской усадьбы в настоящее время расширяет свою деятельность как с точки зрения разнообразия, так и географически. На прошедшей весной этого года в Лондоне церемонии вручения наград World Gin Awards джин, произведенный в Пакруойской усадьбе, получил золотую награду и был признан не только лучшим литовским джином, но и дошел до финала. Менее чем за пять лет работы напитки Пакруойской усадьбы получили более 30 наград в США, Германии, Великобритании, Польше и даже далекой Японии. А "Тимьяновый ликер с медом и шафраном", наверное, самый актуальный представитель современной литовской кухни в кулинарном мире, даже получил награду "Лучший международный травяной ликер". Столь почетную оценку напиток получил на голосовании, организованном Американским институтом дистилляции. Эта организация объединяет более 2000 крафтовых винокурен из США и всего мира.