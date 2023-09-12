На сегодняшний день в ассортименте предлагаемых Xiaomi роботов-пылесосов есть из чего выбирать: можете приобрести простейший, всего 150 евро стоящий робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum Cleaner E10, можете инвестировать в систему уборки пола Xiaomi Robot Vacuum X10+ стоимостью около 750 евро. В ассортименте Xiaomi представлены две по своему внешнему виду похожие системы уборки пола: робот-пылесос Х10+ стоимостью около 750 евро и робот Х10, стоимость которого составляет около 430 евро. Разница в цене солидная, так какой же выбрать?

Логично думать: если существует версия X10 Plus, должна быть и базовая Х10. По-моему, любой, кто интересуется двумя похожими роботами-пылесосами с одинаковыми буквами и цифрами в названиях их моделей, задастся вопросом: почему такая большая разница в ценах? Потому что между ними есть не только много сходств, но и существенных различий. Мощность всасывания обоих роботов — 4 000 Па. Достаточно большая, чтобы дочиста удалить пыль не только с пола, но и ковров. Пыль собирает основная, края полов чистит боковая щетка. В наличии 4 режима работы: тихий, стандартный, сильный и "турбо". Оба оснащены емкими батареями на 5 200 мАч, оба пылесоса после возврата в док-станцию автоматически опорожняют пылесборники — пыль всасывается в установленный в док-станции одноразовый мешок для мусора (данная операция в одном мешке может выполняться до 60 циклов уборки). Оба робота серии Xiaomi X10 хорошо пылесосят не только пыль, но и шерсть бегающего по дому моего сеттера — в них встроен мощный пылесос, эффективно пылесосящий в режиме стандартной работы, к тому же, они быстро и хорошо ориентируются дома. Теперь давайте рассмотрим различия.

Когда нужен робот Xiaomi X10+, а когда хватит и Xiaomi X10?

Основное различие между моделями Х10 и Х10+ робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum заключается в возможностях мытья пола. По этой причине станция робота Х10+ и больше по высоте. Можно сказать, что оба этих робота моют пол, потому что оба оснащены специальными предназначенными для этого швабрами, но это не будет справедливо по отношению к роботу Х10+. В нижней части робота Xiaomi Robot Vacuum X10 можно установить специальный резервуар для воды со шваброй — швабра с функцией постоянного смачивания смоет то, чего не убрал робот. Возможность выбора различных режимов: в случае чистки ковра — работает только пылесос, в случае уборки пола — работает и пылесос, и влажная швабра. Если надо выполнить только влажную уборку пола — работает только смачиваемая швабра. Подача воды в швабру дозируется в зависимости от типа пола. Имеются три уровня. Например, если пол в помещении покрыт плиткой, подача воды в швабру может осуществляться в большем количестве, если пол деревянный, в меньшем — для избежания переувлажнения. Разумеется, швабру придется периодически мыть.

Модель Xiaomi X10+ оснащена двумя вращающимися и прижимаемыми к полу швабрами, которые постоянно увлажняются водой, поступающей из специального бака внутри робота. Они пол моют намного эффективнее, поэтому робот Xiaomi X10+ — более универсальный помощник в уборке дома. После возврата на станцию робот Xiaomi X10+ не только опустошает пылесборник, но моет и сушит швабры, выливает из установленного в роботе резервуара грязную воду и заполняет его чистой. Xiaomi X10+ — это полностью автоматическая система сухой и влажной уборки пола, в то время как Xiaomi X10 — автоматический робот-пылесос, имеющей функцию протирания пола влажной шваброй. Вот тут-то и проявляются приоритеты выбора: если в вашем доме преобладает ковровое покрытие, вам хватит робота-пылесоса Xiaomi X10: он должным образом пропылесосит ковры и протрет шваброй те места, где ковры отсутствуют. Но если в комнатах ковров мало, надо не только пылесосить, но также часто и чисто вымыть пол — более рациональным выбором будет робот Xiaomi X10+. Еще один любопытный нюанс: если вы проживаете в двухэтажном доме, естественно, что на втором этаже расположены спальные комнаты (как правило, с большим количеством ковров и более чистым полом, по сравнению с кухней или прихожей), а на первом — гостиная, кухня и т.п. (меньше ковров, больше серого напольного покрытия, больше пятен, принесенной снаружи грязи, другого мусора). В таком случае купите оба робота: Xiaomi X10 будет наводить порядок наверху, а Xiaomi X10+ — внизу. Спросите, где логика покупать два робота? Мой вам ответ: постоянно таскать одного робота и его станцию с одного этажа на другой логики еще меньше. И наконец, давайте посчитаем: два робота вам обойдутся в 1180 евро. Почти столько, сколько стоит один робот высшего класса с функцией влажной уборки пола от другого производителя. Но Xiaomi Robot Vacuum X10+ таковым и является. Он по своим рабочим характеристикам и надежности не уступает изделиям, в значительной степени превосходящим его по цене.

Как ориентируются роботы серии Xiaomi X10?

Основным устройством ориентации обоих роботов является LiDAR (Light Detection and Ranging). Это — одна из самых передовых технологий данного назначения, используемых в роботах-пылесосах. LiDAR лазерными лучами измеряет расстояния до различных объектов, а процессор робота анализирует полученную информацию и на ее основании строит 3D-карты. Роботы, оснащенные технологией LiDAR, более точно ориентируются в помещениях и лучше обходят препятствия. Сканирование окружающей среды осуществляется путем посылки коротких лазерных импульсов и измерения времени от посылки импульса до отражения от объекта. По измеренному времени (расстоянию) создается точная 3D-карта. LiDAR работает в реальном времени, непрерывно сканирует пространство вокруг пылесоса, поэтому оперативно реагирует на изменения окружающей среды и появление новых препятствий (перенесли стул в другое место, собака принесла и оставила игрушку и т.п.), что позволяет роботу быстро менять направление движения. С использованием технологии LiDAR сухая и влажная уборка пола становится более эффективной и точной, благодаря ей роботы лучше ориентируются в труднодоступных местах и более точно выполняют задания в целом. Xiaomi разрабатывает возможности данной технологии в своих устройствах, чтобы они получили все больше функций.

Однако имеется одно различие между навигациями данных роботов-пылесосов. У робота Xiaomi X10+ спереди установлена камера RGB, рассчитанная не на съемку помещений, а на точное распознавание расположенных ближе объектов. Данные установленной камеры обрабатываются искусственным интеллектом, что позволяет роботу лучше "понимать" различные объекты (мебель, ступеньки и проч.), распознавать различные поверхности (деревянное покрытие, плитку, ковры), благодаря чему робот лучше ориентируется и точнее подбирает наиболее подходящий режим уборки.

В моей практике довольно большое количество протестированных различных роботов-пылесосов. И я заметил, что больше всего раздражает то, как робот мечется по комнатам, и ты не можешь понять, почему в одних местах комнаты робот кружит постоянно, хотя они уже убраны, а в другие подолгу не заглядывает. Что касается роботов серии Xiaomi X10, следует сказать, что такого как будто бесцельного метания нет — оба робота-пылесоса умеют быстро и точно сканировать помещения. Все это отражается в установленном в смартфоне или планшетном компьютере приложении Xiaomi Mi Home, в котором вы будете видеть план комнат своего дома в 2D- или 3D-формате. Движения и траекторию данных роботов я бы охарактеризовал как рациональные, а не хаотичные.

Xiaomi X10+ автоматически распознает ковровые покрытия. Не все роботы умеют это делать, поэтому другим роботам ковер приходится указывать на карте для его уборки в более мощном режиме работы. Заехав на ковер, робот-пылесос Xiaomi X10+ сразу распознает ковровое покрытие, включает повышенную мощность всасывания, а моющие пол швабры поднимает вверх (для избежания контакта с ковром). Поэтому данному роботу не надо указывать, где ковер, а где пол. Роботу Xiaomi X10 придется указать место расположения ковра, чтобы он пропылесосил его в режиме повышенной мощности. К тому же он не поднимает швабру, поэтому при уборке ковров бак с шваброй придется снимать.

Оба робота оснащены и другими сенсорами (инфракрасными, ультразвуковыми, сенсором Холла), снабжающими робота необходимой для его работы информацией.

Управление умными роботами-пылесосами Xiaomi X10

С первого взгляда видно, что конструкция роботов серии Xiaomi X10 выполнена из качественных материалов, никаких нареканий к качеству сборки. Станции довольно компактны, к тому же их дизайн выполнен в современном и приятном для глаза стиле. Подготовка к работе — очень быстрая: вставляете боковую щетку и швабры, устанавливаете робота на станцию и подключаете к приложению Xiaomi Mi Home. Весь процесс от распаковки до подключения в приложении занимает около пяти минут. С помощью навигационной технологии LDS (LiDAR) робот-пылесос серии Х10 выполнит надежное и точное сканирование вашего дома. После завершения изучения роботом окружающей среды в приложении Xiaomi Home сможете посмотреть результат. Приложение простое, интуитивное: в нем можете отправить своего Х10 на доуборку какой-либо площади комнаты, вернуть на док-станцию, выбрать один из четырех уровней сухой и один из трех влажной уборки, установить виртуальные стены, запретные зоны, чтобы не сновал, где не надо.

И всегда получите самую свежую информацию о том, как идут дела у вашего робота-пылесоса. Более того, можно составлять графики, указывать, как часто и где робот должен выполнять свою работу.

Батареи роботов-пылесосов Xiaomi X10

Емкость батарей Xiaomi X10 и Xiaomi X10+ такая же — 5 200 мАч, однако время их работы различается в силу различных функций уборки и навигации. Время работы Xiaomi X10+ с полностью заряженной батареей составляет 120 минут, Xiaomi X10 может работать дольше — до 180 минут.

Оценка роботов Xiaomi X10 и Xiaomi X10+

Как видите, описанные здесь новые роботы-пылесосы серии Xiaomi X10 обладают рядом значительных различий. Если вам нужен робот для мытья пола, выбирайте Xiaomi X10+. Но если влажная уборка для вас не является столь актуальной, останавливайте свой выбор на Xiaomi X10, потому что он имеет такую же мощность всасывания и лазерную навигацию, автоматически опорожняет пылесборник.

Мощные пылесосы обоих роботов хорошо пылесосят пол и ковры любой поверхности. Если у вас дома есть питомец, возможно, в процессе первой уборки щетка и забьется шерстью, но если вы не дадите роботу Xiaomi X10+ или Xiaomi X10 бездельничать, если он будет работать постоянно, с шерстью проблем не будет.

Оба робота работают тихо, не мешают заниматься своими делами, смотреть телевизор — даже если робот работает в той же комнате, где телевизор. Шумным является только автоматическое опорожнение резервуаров (звук как у обычного пылесоса), но это ненадолго.

Приложение Xiaomi Mi Home позволяет не только управлять роботом-пылесосом, устанавливать параметры операций сухой и влажной уборки — вы можете в реальном времени следить за его работой, просматривать карты, составлять графики, задавать работы. В приложении робот голосом вас предупредит о необходимости совершения соответствующих действий на станции: поменять заполненный мусором мешок, а в случае с Xiaomi X10+ вылить грязную воду и наполнить бак чистой водой.

Камера Xiaomi X10+ не выполняет съемки помещения, она предназначена для распознавания объектов, обработка собираемых роботом данных осуществляется только в его процессоре. Защита данных имеет аккредитованные сертификаты безопасности.

После оценки стоимости и возможностей данных роботов могу сказать, что эти надежные помощники заслуживают того, чтобы в них инвестировать.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram