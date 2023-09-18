В середине сентября компания по распространению подарков-приключений "Lieliska dāvana" открыла новый батутный парк в одном из крупнейших торговых центров Латвии — "Spice". Это уже второй батутный парк в Латвии, управляемый "Lieliska dāvana". Этот развлекательный парк новой концепции был разработан в сотрудничестве с командой архитекторов и потребовал инвестиций в размере почти одного миллиона евро.

"Lieliska dāvana" уже более 12 лет - лидер в области распространения подарков-приключений на латвийском рынке. Компания продает подарочные карты в 11 магазинах и на сотнях стендов крупнейших торговых центрах, таких как "Rimi", "Maxima", "Stockmann" и другие.

"Учитывая наш большой опыт работы в индустрии развлечений, мы решили расширить свою деятельность в Латвии и заняться новым направлением. Мы купили наш первый батутный парк "Jump Space", который уже работал. Этот парк, открывшийся в 2018 году в стратегически выгодном месте, занимает площадь 1 650 кв. м и располагает огромной батутной площадкой, пятью комнатами для проведения дней рождения и игровыми автоматами. После успешного управления батутным парком мы решили расширить бизнес на торговые центры, где успех будет определяться не только посещаемостью батутного парка, но и посещаемостью самого торгового центра. Мы верим, что второй парк, расположенный в одном из лучших торговых центров Латвии "Spice", будет еще более успешным, чем первый", — заявил Эрнестас Василяускас, председатель правления "Lieliska dāvana".

Новый батутный парк площадью 1200 кв. м стратегически выгодно расположен на втором этаже торгового центра "Spice", где находятся различные рестораны, популярные среди подростков и родителей.

"Развлекательные комплексы, парки аттракционов в последние годы стали неотъемлемой частью торговых центров. Покупки — это не единственная потребность, которую можно удовлетворить, посетив торговый центр: здесь можно перекусить, посетить фитнес-клуб, получить косметические или медицинские услуги и, конечно же, развлечься.

Поэтому вполне естественно, что когда в "Spice" освободилось подходящее место для парка развлечений, мы также начали активно работать над этой идеей. Не буду скрывать, что мы обращались и вели переговоры с несколькими операторами. Выбор в пользу "Jump Space" был обусловлен несколькими факторами: "Spice" станет первым (и, возможно, единственным) торговым центром с парком развлечений такого бренда; развлекательная программа "Jump Space" охватывает широкую аудиторию, т.е. батутный парк не имеет возрастных ограничений, здесь будет чем заняться как родителям с трехлетним ребенком, так и компании подростков.

"Spice" выступает за активный образ жизни, поэтому я рада, что "Jump Space" будет предлагать возможности активного отдыха для всей семьи круглый год, независимо от погодных условий", говорит Ивета Приедите, управляющая и член правления "Spice & Spice Home".

В батутном парке, расположенном в торговом центре "Spice", посетителей ждет множество развлечений: большие батутные платформы, шесть просторных комнат для празднования дней рождения, до 15 игровых автоматов и многое другое. Парк рассчитан на разные возрастные группы, что позволяет безопасно развлекаться даже двухлетним детям.

Интерьер парка завораживает своим современным дизайном и цветовой палитрой, а также выполняет функциональную задачу, помогая покупателям легко ориентироваться на просторной территории парка. Все материалы, используемые в парке, отличаются высоким качеством и инновационностью. Значительная часть парка отведена для батутов: различные батутные платформы, скалодром и "поролоновый бассейн".

Новинка парка - "баскетбольная площадка" со специальной многофункциональной системой пола, изначально разработанной для гимнастической индустрии, которая позволяет спортсменам безопасно выполнять различные трюки и упражнения. На этой площадке можно играть в баскетбол, футбол и другие виды спорта. Не забыты и маленькие дети: для них предусмотрена отдельная зона скалодрома и "поролонового бассейна", а также зона отдыха для родителей, откуда они могут наблюдать за развлечениями детей. Кроме того, в парке установлено 15 инновационных игровых автоматов для разных возрастных групп.

Предприятие "Lieliska dāvana" вложило в парк почти миллион евро, рассчитывая, что инвестиции окупятся в течение пяти лет.

"Lieliska dāvana" входит в группу предприятий "Gera dovana". Группа "Gera dovana" — лидер в области распространения подарков-приключений в Центральной и Восточной Европе, работающий с 2007 года. Магазины " Lieliska dāvana", известные тем, что предлагают подарки, которые приносят радость, могут похвастаться ассортиментом из более чем 2 000 подарков, причем каждый четвертый подарок уникален. Подарки-приключения можно приобрести онлайн на сайте www.lieliskadavana.lv, в 11 фирменных магазинах "Lieliska dāvana" и в 180 стендах по всей Латвии. Кроме того, "Lieliska dāvana", которую уже 15 лет представляет компания "LoyalHub", предлагает обслуживание подарочных карт и программ лояльности для торговых центров.

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