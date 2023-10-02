"LPB Bank" предоставил кредит общей суммой 260 000 евро SIA "Benūžu Enerģija" для создания парка солнечных панелей. Финансирование составляет 75% от общего проектного бюджета. Ожидается, что срок возврата финансирования составит 15 лет, а выработка электроэнергии — 410 622 кВтч ежегодно.

В 2023 году, при сотрудничестве с "LPB Bank", SIA "Benūžu Enerģija" создало в Латвии современный парк солнечной энергии мощностью 372,04 кВт. В нем установлены 568 солнечных панелей, которые способны производить 410 622 кВтч энергии в год.

Работа над концепцией проекта началась в декабре 2021 года. В октябре 2023 года парк солнечных панелей будет сдан в эксплуатацию. Вся выработанная энергия поступит в общую энергосеть, и послужит устойчивым источником зеленой энергии. Проект парка солнечных батарей разработан компанией SIA "EnerGrid", которая также выполнила проектные и строительные работы.

Заказчиком и владельцем парка является Агрис Гауениетис. Он рассматривает данный проект как инвестицию в личный портфель, обеспечивающую пассивный доход в долгосрочной перспективе. А. Гауениетис ожидает окупаемости проекта в течение 10–15 лет. Он уверен в его пользе для финансового благополучия его семьи, а также для энергетического баланса Латвии.

Агрис Гауениетис, Владелец SIA "Benūžu Enerģija", подчеркивает: "2022 год четко показал важность энергонезависимости государства. Создавая этот парк солнечных панелей, я не только диверсифицировал свои инвестиции и обеспечил себя долгосрочный пассивный доход, но и внес вклад в будущее страны. Я убежден, что латвийский энергетический рынок полон возможностей, если мы будем инвестировать мудро в проекты возобновляемой энергии".

Гауениетис высоко ценит поддержку и содействие "LPB Bank" в реализации проекта и подчеркивает, что индивидуальный подход и гибкость Банка стали решающими факторами для успешного завершения проекта. Он также отметил, что "LPB Bank" проявил себя как надежного партнера, предлагая выгодные решения для обеих сторон.

В свою очередь, руководитель проектов "LPB Bank" Станислав Орлеан прокомментировал сотрудничество с SIA "Benūžu Enerģija" и Агрисом Гауениетисом: "Учитывая текущие тенденции на рынке электроэнергии и потенциал возобновляемой энергии, считаем важным поддерживать проекты, которые способствуют развитию этой отрасли. Этим проектом "LPB Bank" не только дополнил свой ESG портфель, но и будет продолжать поддерживать такие и похожие проекты в будущем".

Такое сотрудничество является прекрасным примером успешного сотрудничества бизнеса и финансовых учреждений в развитии устойчивого энергетического производства, внося значимый вклад в энергетический сектор Латвии.

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