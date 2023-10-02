В наши дни, когда во время операции по удалению катаракты помутневшую линзу заменяют прозрачной искусственной линзой, пациенту вместе с хирургом-офтальмологом перед этим необходимо выполнить ответственное задание: решить, как именно ему хотелось бы лучше видеть после операции – вблизи или вдаль, а возможно, он хочет без очков видеть и вдаль, и вблизи, и при работе за компьютером. Благодаря новым технологиям, это возможно!

Др. Максим Соломатин — хирург-офтальмолог в глазном центре Др. Соломатина, который специализируется на операциях по удалению катаракты.

Доктор, скажите, грозит ли мне катаракта?

Во время приема пациенты часто задают этот вопрос, волнуются… Я бы сказал, что катаракта — это судьба. Естественный процесс износа линзы. Проще говоря, линза — это прозрачный мешочек, наполненный клетками. Так как клетки живые, они делятся, количество клеток накапливается, и с годами линза постепенно теряет эластичность – это и является причиной того, почему к 45-50 годам у нас возникает необходимость приобрести очки для чтения. Линза также постепенно теряет свою чистоту, прозрачность. Катаракту можно сравнить с помутнением стекла в оконной раме. Если стекло матовое, можно надеть очки, но все равно через него не будет хорошо видно. Матовое стекло надо достать из оконной рамы и заменить его чистым и прозрачным. То же самое происходит и с линзой в глазу: помутневшую естественную линзу заменяют прозрачной искусственной линзой, улучшая таким образом четкость зрения. Но времена меняются и теперь человек хочет не только решить проблему со здоровьем своих глаз — прооперировать катаракту, но и совместить эту манипуляцию с коррекцией зрения. Примерно к 50 годам почти у каждого из нас возникают жалобы на ухудшение зрения, если смотреть вблизи и иногда также вдаль, но человек не хочет становиться зависимым от очков и хотел бы улучшить не только качество зрения, но и качество жизни в целом. Технологически у нас такие возможности есть.

Какие варианты?

Вопрос — какая у нас задача? Мы можем удовлетворить почти все желания. Например, если человек хочет полностью избавиться от очков, хорошо видеть вдаль и вблизи, а также на среднем расстоянии — работать за компьютером, есть возможность предложить мультифокальные линзы. С такими линзами человек видит на всех расстояниях. Конечно, есть определенные условия: мультифокальные линзы предусмотрены для людей со здоровым глазом. То есть, за исключением катаракты, не должно быть других патологий, например, глаукомы или проблем с сетчаткой, поскольку они могут повлиять на результат операции.

Мы также помогаем, если человек всю жизнь страдает от выраженной близорукости. Недавно я консультировал пациентку с минус 12. В этом случае мы выбрали линзу, которая улучшает зрение только в одном направлении — вблизи, но такую, чтобы после операции по удалению катаракты остались бы только 3 диоптрии. То есть, чтобы пациентка могла свободно читать без очков и чтобы ей было комфортно, поскольку минус 3 — это уже не минус 12, это две совершенно разные вещи. И человек счастлив из-за улучшения своего зрения!

Если у пациента сравнительно большая близорукость и он хочет хорошо видеть вдали и на среднем расстоянии, чтобы работать за компьютером, можем предложить современные линзы с расширенной глубиной фокуса.

В случае астигматизма, который корректируется особыми цилиндрическими линзами или контактными линзами, современные технологии теперь также помогают в его лечении и мы можем выбрать соответствующий имплант для коррекции зрения. У нас также есть самая современная лазерная технология FemtoCataract, позволяющая проводить операцию по удалению катаракты еще точнее. Применяя новую технологию, нам не составляет труда заодно бесплатно немного отшлифовать роговицу для уменьшения астигматизма. Часто пациенты, которые всю жизнь не могли хорошо видеть без очков, таким образом приобретают полноценное отличное зрение.

Во время консультаций я все чаще сталкиваюсь с тем, что люди к 45-50 годам желают получить нашу вторую по популярности услугу– лазерную коррекцию зрения. Но тут есть нюанс. Лазерная коррекция зрения предусмотрена для здорового человека со здоровыми глазами, а изменения естественной линзы создает определенные ограничения. Итак, если у человека всю жизнь было хорошее зрение и теперь оно при взгляде вблизи начинает ухудшаться, лазерная коррекция зрения не всегда позволит улучшить зрение, поскольку в этом случае мы оперируем роговицу, а изменения линзы все равно будут прогрессировать. То есть хороший результат не будет долговременным. В таких случаях можем не ждать, пока у человека разовьется катаракта. Если видим, что процесс в этом направлении уже начался, линза теряет эластичность и возникают признаки помутнения, мы можем провести замену линзы в профилактических целях. Пациент получает коррекцию зрения, а также ему больше не надо будет думать об угрозе катаракты. Два в одном!

По каким критериям вы выбираете, с какими линзами работать?

В нашей частной клинике мы используем линзы премиум-класса. Мы связываемся с представителями отрасли в этой сфере, происходит обмен опытом, смотрим на результаты. Для своих пациентов мы используем самое лучшее из доступного. В основном это линзы производства США и Германии, доказавшие свое действие в долгосрочной перспективе, и пациенты тоже очень довольны результатом.

Еще пару слов об особом фемтосекундном лазере, о котором вы упоминали…

Линзам премиум-класса необходима точность премиум-класса. Например, что значит близорукость? Если глазное яблоко удлиняется даже на один миллиметр, меняется вся оптическая система и человек носит очки уже с тремя диоптриями. Лазерная операция позволяет проводить манипуляции с микронной точностью и с комфортом для пациента.

Как человек должен подготовиться в к первой консультации с хирургом-офтальмологом?

При возможности было бы неплохо взять с собой данные последних анализов. Это позволило бы врачу-офтальмологу и анестезиологу лучше понять ситуацию. Операция безболезненна, но из-за стресса может колебаться артериальное давление, возникнуть аритмия. Анестезиолог помогает своевременно это обнаружить, успокоить пациента, стабилизировать его состояние. Человек находится в сознании, мы с ним общаемся во время операции, но, благодаря легкой седации, у пациента хорошее настроение и он спокоен.

В нашей клинике мы также уделяем большое внимание исследованиям глаз перед операцией по удалению катаракты. Да, мы меняем помутневший хрусталик на прозрачную линзу, но она же не единственная составляющая, в глазу есть еще и роговица, сетчатка, зрительный нерв, и нельзя допустить ситуацию, когда после безупречного удаления катаракты мы показываем пациенту фото: "Вы только посмотрите какая у вас теперь в глазу красивая чистая линза!", а человек ничего не видит, потому что оказывается, что у него дополнительно к катаракте серьезные проблемы с сетчаткой, сосудами или зрительным нервом. Так не должно быть!

В нашей клинике очень много современной аппаратуры, с помощью которой мы проводим не только обычные проверки зрения, но и ультрасонографию (ультразвуковое исследование), электроретинографию глаз, проверяем глаза оптическим когерентным томографом. Очень быстро — физически не прикасаясь к глазу пациента — мы можем выделить большой спектр патологий. При проведении обследований нашей задачей является подбор оптимального метода коррекции зрения для каждого пациента, и тогда все — как пациенты, так и врачи — будем рады отличным результатам.

Для того, чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в Клинике др. Соломатина, нужно записаться на прием по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.

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