Представляя пользователям новую серию смарт-часов Huawei Watch GT4, компания Huawei объявила о смелом подходе к носимым технологиям. Объединив в одном устройстве, казалось бы, несовместимое – моду и технологии, пользователям дана возможность придерживаться здорового образа жизни, сохраняя при этом свой уникальный стиль. Благодаря функциям, предлагаемым этими часами, теперь получить актуальные данные о своем здоровье в реальном времени можно всего одним касанием, чтобы своевременно выявить и устранить риски, которые было бы трудно обнаружить самостоятельно.





Здоровье на первом месте – без выходных

Здоровье – наша самая большая ценность, поэтому за своим физическим и душевным благополучием нужно следить и в повседневной суете. Об этом напомнят новые смарт-часы Huawei Watch GT4, обеспечивая с помощью технологий светодиодных датчиков и системы раннего оповещения функцию круглосуточного контроля здоровья. В нее входят такие инструменты, как, например, регулярный анализ измерений сердечной деятельности, определение рисков фибрилляции предсердий, оценка качества сна и рекомендации по его улучшению. Зная эти данные о своем здоровье, носитель устройства может своевременно выявить и устранить угрозы здоровью сердца, а также изменить привычки сна, чтобы полноценно отдохнуть и восстановить силы. На первый взгляд может показаться, что эти данные лишь приблизительные и не отражают изначальную ситуацию, однако уникальная технология Huawei TruSeenTM 5.5+ доказывает обратное – она способна повысить точность показателей здоровья на целых 30 %, обеспечивая надежное качество измерений.

Huawei Watch GT4 также оснащены умной функцией отслеживания менструального цикла, которая, используя измерения температуры тела, частоты дыхания и сердцебиения, обеспечивает на 33 % более точное прогнозирование цикла по сравнению с распространенными на рынке часами. Это помогает женщинам подготовиться к ежемесячным физическим изменениям и с удобством управлять питанием, упражнениями и стрессом с учетом потребностей организма.

Вклад в будущее здравоохранения

Возможности здравоохранения, которыми обладают современные смарт-устройства, были бы недостижимы без многолетних исследований и вложения масштабных ресурсов. За последние годы компания Huawei провела более 200 исследований, в том числе и здоровья сердца, с участием более 5 миллионов пользователей. Предприятие продолжает исследования апноэ во сне с участием свыше 3 миллионов человек.

Согласно прогнозам вскоре смарт-часы станут шире применяться и в таких областях, как угольная промышленность, авиация и транспорт, предоставляя возможности и услуги цифрового управления здоровьем представителям именно рискованных профессий, обеспечивая немедленный доступ к медицинскому обслуживанию.

Проявляя инициативу объединения возможностей моды и контроля здоровья в одном устройстве, компания надеется, что данные шаги помогут актуализировать значение личного здравоохранения и улучшат доступность необходимых инструментов для реализации этого. В конце концов, здоровье не следует считать второстепенным и обращать на него внимание, только когда появляются проблемы. Сегодня нам доступно больше, чем когда-либо, инструментов, помогающих интегрировать здравоохранение в нашу обычную жизнь, и искоренить социальные предрассудки об этом.

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