Здоровый сон называют золотым запасом здоровья, ведь от него зависит наша способность не только отдохнуть и восстановить силы, но и сохранять бодрость духа и крепкое здоровье. Хороший матрас — один из главных союзников такого восстанавливающего сна, поэтому важно правильно его выбрать. Что такое ортопедический матрас и подушка, и почему эти важные вещи нужно приобретать в салонах Gintaro Mēbeles именно сейчас? Подробнее об этом — в продолжении!

Ортопедический или обычный матрас — в чем разница?

Основой здорового отдыха является глубокий, крепкий сон. Ночной отдых влияет на нашу внешность, энергичность и трудоспособность. Не секрет, что качество матраса невероятно важно. Оно гораздо важнее качества самой кровати, ведь именно от матраса зависит ценность нашего сна. В отличие от обычного матраса ортопедический создает опору для скелетно-мышечной системы, оказывает существенную поддержку системе кровообращения. Во время сна важно, чтобы позвоночник находился в правильном положении, и матрас не оказывал встречного давления на суставы и кровеносные сосуды. В изготовлении таких матрасов используются специальные материалы и техника, чтобы обеспечить правильное положение во время сна и снизить давление сопротивления, создающее ненужную нагрузку на позвоночник.

Матрасы салона Gintaro Mēbeles уникальны. В чем их особенности?





Основой матрасов, предлагаемых в салонах Gintaro Mēbeles, является высокотехнологичный поролон, способный реагировать даже на минимальные изменения давления. Это позволяет с максимальной точностью адаптироваться к очертаниям тела лежащего человека. В поперечном разрезе эти матрасы выглядят как слоеные пирожные, где каждый слой имеет свое особое значение. Например, поролон с охлаждающим действием подойдет тем, кому свойственно потеть во время сна. Поролон с частицами турмалина помогает высвободить накопленное человеческим телом статическое напряжение, которое может влиять на самочувствие и даже вызывать головную боль. Такие матрасы особенно подходят людям, работающим в дневное время поблизости от технологических устройств, например — компьютера. Уникальность присуща не только внутренним слоям, но и чехлам матрасов. Например, есть модели с чехлами, пропитанными эфирным лавандовым маслом, — они помогают успокоиться и расслабиться, благотворно влияют на засыпание, на нервную систему, усиливают ощущение покоя. В свою очередь, матрасные чехлы с ионами серебра уничтожают попадающие на них бактерии и запахи. Есть и матрасы с чехлами, у которых рельеф текстиля стимулирует кровообращение, — они незаменимы для людей, страдающих нарушениями циркуляции крови, варикозом, склонных к отекам. Все вышеуказанные матрасы надежны и долговечны, внутри них не скапливаются пыль и влага, что позволяет сохранять гигиеничность матраса на высоком уровне во время всего срока его службы. Дополнительный комфорт обеспечивает тот факт, что матрасы поглощают колебания: когда рядом ложится ваша вторая половинка, колебания будут менее заметны и соответственно будут меньше беспокоить. Очень важным отличием матрасов салона Gintaro Mēbeles является то, что все использованные в их производстве материалы получены от итальянских и швейцарских производителей — это гарантирует наивысшие стандарты и абсолютную безопасность даже для самых чувствительных людей. Данные материалы не выделяют никаких веществ и абсолютно гипоаллергенны.

Почему ортопедический матрас и подушку нужно приобрести именно сейчас?





В салонах Gintaro Mēbeles теперь доступна новая, уникальная коллекция ортопедических матрасов и подушек, и сейчас цены на нее падают, как осенние листья, — весь месяц при покупке ортопедических матрасов и подушек посетителям предоставляется скидка 30 %. Такая же скидка в этом месяце предлагается на различные модели диванов и кроватей, а на прошлогодние коллекции — скидка до 50 %. Помните — в салонах Gintaro Mēbeles можно осмотреть широкий ассортимент современной мебели, насладиться уютной атмосферой, а главное — большинство товаров можно купить сразу и с быстрой доставкой.

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