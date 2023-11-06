Мне не нравятся маленькие наушники, но, поскольку я не самый внимательный человек, то недавно потеряла "большие уши" и теперь нахожусь в поисках новых наушников. Именно поэтому я с интересом согласилась протестировать новые Huawei Freebuds Pro 3.

Когда я получила и распаковала наушники, то пришла в восторг от дизайна и цвета — мне прислали наушники зеленого цвета, которые в жизни выглядят гораздо лучше, чем в рекламных материалах Huawei. Для любителей классических ценностей наушники доступны в белом (Ceramic White) и сером (Silver Frost) цвете, но дизайн наушников настолько хорош, что они ни при каких обстоятельствах не смогут нарушить ваш повседневный стиль.

Маленькие и стильные

Три года назад я тестировала самые первые Huawei FreeBuds Pro и поэтому сейчас обратила внимание на то, что дизайнеры новой гарнитуры уделили особое внимание удобству извлечения наушников из футляра. Кроме того, эти наушники намного удобнее в носке — помню, что устройства первого поколения FreeBuds Pro цеплялись за шарф (или резинки от масок, которые тогда были частью нашей повседневности). FreeBuds Pro 3 идеально прилегают к уху и практически не ощущаются. Я использовала их во время прогулок, в тренажерном зале, работая по дому, и несколько раз ловила себя на том, что мне срочно нужно понять, не выпал ли один из наушников — настолько не чувствуешь их в ушах.

Технические показатели говорят о том, что новые наушники на 5% легче предыдущих, а футляр стал на 4,5% меньше по сравнению с предыдущей моделью.

Речь идет не только о дизайне, но и об удобстве использования — футляр из наностекла на 32% более устойчив к износу по сравнению с FreeBuds Pro 2. Для меня, как очень невнимательного человека, это очень важный аспект, и я должна признать — футляр выглядел как новый после двух недель тестирования несмотря на то, что время от времени я небрежно бросала его в карман или сумку вместе с ключами, телефоном, каштанами, помадой и другими мелочами.

Huawei FreeBuds Pro 3 поставляются с резиновыми накладками, чтобы учесть любой размер ушей. Накладки доступны в четырех размерах, в том числе — XS.

Общаться или дистанцироваться — ваш выбор

Если вместо электронной почты или других письменных сообщений вы все же решитесь на звонок, Huawei FreeBuds Pro 3 обеспечит хорошую и четкую слышимость в обоих направлениях. Мои разговоры в нерабочее время случайно пришлись на не самые тихие места — дождливый будний вечер в центре города, павильон Центрального рынка в выходной день, супермаркет в час пик… И во всех этих случаях благодаря технологии наушников Pure Voice 2.0 собеседники не жаловались на слышимость. Компания Huawei утверждает, что по сравнению с наушниками предыдущего поколения голос говорящего воспринимается в два с половиной раза лучше — и в обычных, и в видеозвонках.

Конечно, во время телефонного разговора важна возможность дистанцироваться от шума, и здесь на помощь приходит функция шумоподавления. В Huawei FreeBuds Pro 3 она стала еще лучше, и наряду с включенным или выключенным шумоподавлением вы также можете выбрать режим awarness, который позволит вам не пропустить момент, когда к вам кто-то обратился "извне".

Наушники могут похвастаться наличием Intelligent ANC 3.0 (ANC — активное шумоподавление). Это усовершенствованный алгоритм адаптивного шумоподавления с использованием искусственного интеллекта, который отсекает на 50% больше шумов по сравнению с наушниками предыдущего поколения. Обладатели более чувствительных ушей и те, кто хорошо разбираются в звуке, могут использовать приложение AI Life, чтобы поиграть с доступными режимами и настройками.

Иногда на работе мне хочется отключиться от внешних раздражителей и надеть наушники, но музыка меня тоже отвлекает. Однако, шумоподавление Huawei FreeBuds Pro 3 без включенной музыки не оправдало моих ожиданий. Впрочем, тех, кто хочет просто укрыться от окружающего мира в тишине, определенно не так уж и много. Если мы выберем любимую музыку для продуктивного рабочего дня или включим "белый шум" в телефоне вместе с шумоподавлением, то голоса наших коллег исчезнут вдалеке, и ничего больше не помешает сосредоточиться на рабочей задаче. Шумоподавлением сполна я смогла насладиться во время трехчасовой поездки на поезде из Риги в Лиепаю. В какой-то момент, погрузившись в обязательное чтение учебных материалов и включив "белый шум" в наушниках, я даже немного испугалась, потому что совершенно забыла, где нахожусь.

Комфорт в деталях

Управлять наушниками очень удобно — касание правого наушника для управления шумоподавлением, более легкое касание для паузы и другие простые и интуитивно понятные операции, которые стали еще более удобны благодаря новому дизайну ножек наушников.

Huawei FreeBuds Pro 3 можно подключить к двум разным устройствам одновременно, что позволяет управлять ими с телефона и умных часов. Эту опцию также можно использовать между устройствами разных операционных систем (iOS и Android), но самой мне не довелось ее опробовать.

Конечно, один из самых важных вопросов — как часто нужно заряжать Huawei FreeBuds Pro 3? При отключенном активном шумоподавлении они могут работать до 6,5 часов без подзарядки, но благодаря аккумулятору, находящемуся в футляре для хранения и зарядки наушников, время работы достигает 31 часа. Впрочем, все, конечно, очень сильно зависит от привычки использовать наушники.

Я с интересом жду, какие технические улучшения Huawei добавит в свои наушники в будущем, поскольку уже эта модель обещает впечатляющее качества звука даже для профессиональных музыкантов. В повседневном использовании Huawei FreeBuds Pro 3 — это действительно удобный и стильный гаджет не только для прослушивания музыки или подкастов, но и для осуществления важных и не слишком телефонных звонков, участия в видеоконференциях или просто для того, чтобы хоть немного отключиться от окружающего мира.

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