По мере приближения больших предновогодних праздников большинство компаний начинают планировать праздничные коллективные мероприятия. Карантин, приостановивший эту традицию пару лет назад, вызвал споры о том, действительно ли корпоративы необходимы, и они продолжаются и по сей день. Однако эксперты сходятся во мнении, и данные исследований это подтверждают: корпоративные мероприятия напрямую влияют на эмоциональное состояние и мотивацию сотрудников.

После того, как пару лет назад глобальная пандемия отменила корпоративные вечеринки, некоторые из них так и не вернулись — компании решили отказаться от празднования, чтобы сэкономить деньги. Однако опросы, проведенные в прошлом году в различных странах Европы и США, показывают, что абсолютное большинство сотрудников хотят отметить ежегодный праздник вместе со своими коллегами, поэтому даже компании, испытавшие финансовые трудности, все еще ищут более экономичные решения, чтобы поднять настроение своей команды.

«Мы замечаем, что формат командного ужина стремительно набирает популярность и заменяет двухдневные коллективные поездки. После пандемии длительные поездки за границу все чаще заменяются посещением ранее невиданных мест в соседних странах Балтии. Еще одна тенденция организации корпоративных мероприятий, которая началась некоторое время назад, но продолжает развиваться, - это замена громких вечеринок культурными приключениями", - говорит Гедрюс Климкявичюс, управляющий Пакруойской усадьбой, которое уже неоднократно было выбрано туристической достопримечательностью года в Литве.



Важно понять, чего именно хотят сотрудники

Исследования ясно показывают, что для большинства сотрудников чрезвычайно важны как праздничные вечеринки с коллегами, так и подарки от работодателя. В прошлом году масштабный опрос, проведенный американской корпорацией Blackhawk Network, показал, что 86 процентов сотрудников воспринимают подарки от компании как оценку и подтверждение их хорошей работы и полезности в коллективе. Исследование также показало, что наиболее популярными подарками сегодня являются денежные средства и подарочные сертификаты, которые создают впечатление личного внимания. Подобные тенденции можно наблюдать и в соседней Литве.

«Раньше подарки для сотрудников чаще всего были материальными вещами. Однако все больше людей получают в дар то, что, согласно исследованиям, для них наиболее ценно: качественный досуг вместе с денежными бонусами. Некоторые компании просто позволяют своим командам взять дополнительный выходной во время праздничного сезона и провести его с близкими, а другие также дарят билеты на фестиваль или другие развлечения для всей семьи. В прошлом году таких коллективных заказов билетов на зимний фестиваль было больше, чем когда-либо», - говорит Г. Климкявичюс.

Если подарки от работодателя воспринимаются как благодарность и признание, то корпоративы, по данным опроса, существенно способствуют улучшению взаимоотношений в коллективе, возникновению чувства единства, лояльности к компании и коллегам. Однако важно понимать, какое время команда хочет провести вместе и какая вечеринка поможет людям чувствовать себя лучше на работе и быть более продуктивными. Немецкие исследователи провели научное исследование, в ходе которого около 400 сотрудников различных публичных компаний приняли участие в подробных интервью, сравнивая свое самочувствие до и после различных корпоративных мероприятий, и исследование выявило интересные тенденции.

Оно показало, что большую удовлетворенность сотрудников своим рабочим местом и своей ролью в нем создавали те мероприятия, которые происходили в необычной и новой среде, для которой характерны культурное общение, веселая совместная деятельность и неформальность. Между тем, наибольшее недовольство вызывают обильное употребление алкогольных напитков и формальная программа. Такие результаты могут удивить, но, по мнению экспертов, тенденция продвижения культурных мероприятий без громких вечеринок наблюдается и в странах Балтии.

«В рамках зимних фестивалей, проводимых в нашей усадьбе, с каждым годом становится все больше корпоративных праздников. Коллеги вместе ужинают и проводят время весело, любуясь впечатляющими световыми инсталляциями, знакомясь с усадьбой и занимаясь различными познавательными мероприятиями. С каждым годом все больше компаний приглашают сюда на вечеринки супругов и детей сотрудников. Корпоративная встреча команды становится по-настоящему объединяющим культурным опытом», - говорит Г. Климкявичюс.

В этом году Пакруойская усадьба проводит крупнейший зимний фестиваль в странах Балтии, а его посетителей приглашает в космическое путешествие, ведь территория поместья площадью 15 гектаров будет превращена в космическую станцию, где будут работать рождественский базар, сувенирные мануфактуры и различные магазины. пройдут выступления. А с наступлением темноты тысячи разноцветных огней ярко засияют на захватывающем световом фестивале. Крупнейший зимний фестиваль «Рождественская космическая станция» стартует 25 ноября и продолжится все праздники до 14 января. Также организаторы подготовили разнообразные предложений для проведения корпоративных мероприятий в рамках фестиваля, начиная с групповых скидок на билеты и заканчивая эксклюзивной возможностью зажечь праздничные световые инсталляции для частного коллективного праздника.

Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv

Подробнее о предложениях для коллективов: https://ieej.lv/7eEZl

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