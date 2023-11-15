8 ноября текущего года в ресторане "Gan Bei" в торговом центре "Spice" впервые в Латвии состоялось уникальное событие — разделка голубого тунца стоимостью 7 000 евро и ужин, посвященные 30-летию группы компаний "Lage". Внушительный деликатес весом 153 килограмма гостям презентовал и приготовил финалист Чемпионата мира по суши Петро Гудзоватый, за атмосферу вечера отвечали телеведущий и шоумен Армандс Симсонс и DJ Майя Розите. Во время праздничного мероприятия гостями были пожертвованы 810 евро на проект Детской Клинической Университетской Больницы (BKUS) "Vecāku māja", который является местом поддержки для семей, чьи дети попали в BKUS.

"Мы искренне гордимся тем, что в значимый 30-летний юбилей нашей компании мы познакомили своих гостей с этой уникальной многовековой японской традицией, которая высоко ценится в восточной гастрономии. Нашим желанием было пополнить латвийскую гастрономическую составную и предоставить гостям ресторана "Gan Bei" незабываемый опыт, дополняя культурное наследие Латвии мастерством кулинарии других стран", — рассказывает Виктория Павлова, исполнительный директор группы компаний "Lage".

Особый гость мероприятия, финалист Чемпионата мира по суши и один из самых востребованных суши-мастеров в ресторанной индустрии Петро Гудзоватый (@chefpetro_g), подчеркивает, что ознакомление с этой традицией в Латвии — это большое событие.

"Искусство разделки голубого тунца, также известное как "Maguro Matsuri", — это древняя японская традиция, которая демонстрирует точность, мастерство и уважение к этому изысканному деликатесу. Разделку голубого тунца можно сравнить с ювелирной работой мастера, потому что повар должен тщательно выполнять точные разрезы, чтобы насладиться полным спектром вкуса и текстуры, которые присущи голубому тунцу. Для меня честь быть первым, кто демонстрирует эту древнюю традицию латвийским гурманам", — делится опытом Петро Гудзоватый.

Вечернее меню было разработано исключительно на основе свежего голубого тунца. Гости в неограниченном количестве наслаждались Akami Sashimi с соевым трюфелем, Chu-tori Sashimi, Otoro Sashimi с копченым мисо, Nigiri, Tuna maki, Spicy tuna maki, Crunchy handrol maguro и тартаром из голубого тунца.

Важно отметить, что во время мероприятия прошла благотворительная акция "Gan bei чудо-рыбка", а также благотворительный аукцион, в ходе которого удалось собрать пожертвование в размере 810 евро для благотворительного проекта "Vecāku māja". "Мы говорим большое СПАСИБО гостям, которые приняли участие в этой благотворительной акции. Наша компания уже некоторое время поддерживает проект "Vecāku māja", и в этот раз снова все собранные средства будут направлены в их фонд. С удовольствием приглашаем каждого поддержать проект и в будущем, приобретя чудо-рыбку стоимостью 5 евро в ресторане "Gan bei" вТ/Ц "Spice" — рассказывает Виктория Павлова.

О группе компаний "Lage"

Дополнительную информацию о группе компаний "Lage" (сеть восточных ресторанов "Gan bei", сеть магазинов-кафе "Lage gastronomija" и итальянских ресторанов "De arte") можно найти на www.lage.lv, где также есть возможность приобрести красивые подарочные карты, быстро и удобно оформить заказ. На указанном сайте доступна актуальная информация о текущих акциях, специальных предложениях, а также свежие новости о деятельности компаний.

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