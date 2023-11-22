Вы хотите купить новый компьютер или ноутбук, но не хотите переплачивать? Тогда вы нашли правильное место! В нашем магазине проводится уникальная распродажа компьютеров и ноутбуков для дома и бизнеса! В связи с переездом нашего магазина в новое помещение мы применили скидки на компьютеры и ноутбуки до 70%! Это невероятная сделка, которую вы не захотите упустить!

В нашем магазине вы найдете компьютеры и ноутбуки для любых целей и бюджета: от домашних до офисных компьютеров, от учебных до игровых компьютеров, от экономичных до компьютеров элитного класса. Мы предлагаем компьютеры и ноутбуки известных производителей, таких как Apple, Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo, MSI и многих других. Вы сможете выбрать компьютер или ноутбук, соответствующий вашим ожиданиям, интересам и финансовым возможностям. Вы также сможете воспользоваться нашими услугами по установке, настройке и обслуживанию компьютеров и ноутбуков.

Наш новый магазин находится на улице Лиелирбес 27, в торговом центре "Болеро". Ждем вас с 09:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 17:00 по субботам. Приходите и убедитесь сами, что мы предлагаем лучшие цены на компьютеры и ноутбуки! Не забудьте рассказать об акции своим друзьям и знакомым, ведь такие распродажи случаются не каждый день!

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт MDATA.LV или позвоните по телефону 20 777 666. Торопитесь, количество компьютеров и ноутбуков ограничено!

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