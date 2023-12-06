В этом году как обычно главное новогоднее украшение города – это ель в самом сердце Лиепаи, на площади Рожу, традиционном месте для встречи Нового года. Прямо рядом с площадью волшебную атмосферу дополняют подсвеченный мостик и венок Адвента с высокими сверкающими свечами. Елочные огоньки ярко вспыхнули 1 декабря, а вместе с ними и весь город замерцал многочисленными праздничными украшениями. На Рождественском рынке в Новой Лиепае и в саду Атмоды в Каросте две изысканные елочки стали живыми символами городских праздников, и их украшения гармонично сочетаются с атмосферой веселья и ожидания чуда.