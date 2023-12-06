Лиепая в сказочных огнях
НАСЛАДИСЬ СВОЕЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ
Где искать праздничное настроение
Лиепаю обычно называют городом ветров, однако под конец года ей бы больше всего подошло звание сказочного зимнего королевства. К Рождеству и Новому году город богато украшен огнями и яркими украшениями, радуя не только местных жителей, но и гостей города. Давайте отправимся в путешествие по Лиепае и насладимся праздничным убранством!
В этом году как обычно главное новогоднее украшение города – это ель в самом сердце Лиепаи, на площади Рожу, традиционном месте для встречи Нового года. Прямо рядом с площадью волшебную атмосферу дополняют подсвеченный мостик и венок Адвента с высокими сверкающими свечами. Елочные огоньки ярко вспыхнули 1 декабря, а вместе с ними и весь город замерцал многочисленными праздничными украшениями. На Рождественском рынке в Новой Лиепае и в саду Атмоды в Каросте две изысканные елочки стали живыми символами городских праздников, и их украшения гармонично сочетаются с атмосферой веселья и ожидания чуда.
Праздничные украшения, словно светящаяся дорожка, протянулись от центральной новогодней ели во все стороны. Улица Пелду приобрела элегантный и праздничный вид. Улица Тиргоню богато украшена сверкающими шарами и огоньками. Красивые украшения также можно увидеть на улице Лиела. Улицы Кемпес и Зиемелю радуют глаз яркими уличными фонарями, а на круговом движении в центральной части проспекта Курмаяс горят праздничные светящиеся шары.
На площади имени Я. Чаксте стоит праздничный самолет, а на площади у Лиепайского университета детей и взрослых, как всегда, радует великолепный воздушный шар. Этот объект стал одним из самых значимых и узнаваемых символов новогодних празднеств в Лиепае. Уже несколько поколений здесь сделали на память красивые фотографии, достойные зимней поздравительной открытки.
Лиепайцев и гостей города в этом году порадуют и удивят совершенно новые, оригинальные украшения. Одно из них находится на площади у торгового центра Kurzeme, где в стеклянном снежном шаре представлена «Вифлеемская история». Если в Курземском сквере лиепайцев и гостей города встречает христианская праздничная декорация, то на площади Карлиса Зале – мирская. Здесь установлены крупные арки, символизирующие традиционные стеклянные снежные шары. Они выполнены в едином стиле с декорацией «Вифлеемской истории».
Кстати, каждый день по городу ходит Рождественский трамвай, который как обычно поражает оригинальным торжественным оформлением. Прокатиться по маршруту городского трамвая – это очень удобный способ увидеть Лиепаю практически целиком, уютно устроившись у окна и наслаждаясь красотой новогоднего города. Украшения можно найти не только в центре города, но и во всех районах Лиепаи – они сверкают на фасадах зданий, на деревьях, на фонарях, в окнах домов и даже на крышах зданий.
ПРОЕКТ CОЗДАН СОВМЕСТНО С:
СОДЕРЖАНИЕ
Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР
Кристине Мелне
ДИЗАЙН
Ралфс Эглитис
ФОТО
Карлис Волковскис, Юстине Гринберга
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Жанете Клавиня
ЭКСПЕРТ ПО МЕДИА-КОММУНИКАЦИЯМ
Лаума Симановича
РАЗРАБОТКА
Эрвинс Малначс