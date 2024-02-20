Одной из основ любого успешного бизнеса, конечно, является команда, а задачей любого руководителя — эту команду создать, взрастить и сплотить. Насколько бы ни были востребованы услуги и товары компании, какие бы инновации ни были введены, и какие бы крупные инвесторы ни вкладывали средства в развитие, без профессионального и сплоченного коллектива вышеупомянутое не приведет к должному результату. Что такое лояльные сотрудники и как они могут помочь развить бизнес, руководство компании "Kreiss", знает не понаслышке. 9,5% сотрудников работает в компании более 10 лет, а 21,9% — более 5 лет.

За 30 лет существования "Kreiss" из маленькой транспортной фирмы, в которой по началу роли директора, водителя и логиста выполнял один человек — Андрей Кузнецов, смогла вырасти до корпорации с представительствами и дочерними предприятиями по всему миру. Сегодня в компании работает 2700 человек. И безусловно своим развитием "Kreiss" обязан не только грамотным решениям своего руководства, но и усердной работе большой команды. Предлагаем познакомиться с некоторыми представителями компании "Kreiss", которые делают свой вклад в общее дело на протяжении 10, 15, а то и почти 20 лет.

Foto: Aliacsander Kulakouski

От диспетчера до исполнительного директора

Основной движущей силой транспортных перевозок считаются не только непосредственно водители грузовых автомобилей, но и их "штурманы" в офисе — диспетчеры. Должность диспетчера — одна из популярных начальных позиций в любой логистической компании, с которой обычно начинают свою карьеру студенты старших курсов или выпускники ВУЗов. В обязанности диспетчера входит организация и контроль транспортных средств и водителей. Они следят за выполнением графика доставки грузов, техническим состоянием транспорта, связываются с водителями и координируют их работу. Многие из давних сотрудников "Kreiss" начинали свой путь именно с этой должности.

Так Евгений Полонников, который в "Kreiss" уже 18 лет, пришел на позицию многофункционального сотрудника, поскольку тогда фирма была совсем небольшой, и они с коллегой выполняли вдвоем широкий круг обязанностей, который сейчас разделен среди десятков сотрудников в коммерческом и экспедиционном отделах. "В начале карьеры я, будучи помощником менеджера, общался с водителями, печатал документы, искал грузы. Тогда и машин было меньше 40, и у каждой машины было свое имя в честь одной из греческих богинь," — вспоминает Евгений. С ростом компании появлялись все новые отделы, и он гордится тем, что удалось поработать практически на всех этапах, занимая в том числе руководящие позиции, что помогает хорошо понимать механизмы работы сейчас. Сейчас Евгений является директором Восточного направления, департамент в его подчинении работает со странами, находящимися на востоке.

Foto: Aliacsander Kulakouski

Дмитрий Лазовский также пришел в "Kreiss" на роль диспетчера, следующая ступень роста — это должность планировщика, где работа связана непосредственно с распределением грузов по маршруту. Вскоре в "Kreiss" был создан отдел по отправке грузов из стран Бенилюкса в Скандинавию, и Лазовский стал заниматься его развитием: так от пары машин на этом маршруте направление выросло до 240 машин. Была работа и с другими направлениями: например, Казахстаном. Сейчас Дмитрий руководит отделом по работе с клиентами.

Интересный путь по карьерной лестнице прошел и исполнительный директор "Kreiss" Дмитрий Чебаевский. 11 лет назад он также после окончания ВУЗа пришел в компанию на роль администратора, но очень скоро перенял обязанности коллеги и стал одним из диспетчеров. Поскольку в тот период был очередной этап роста компании, совсем скоро последовали новые позиции, а с ними — обязанности и большая ответственность. Так после нескольких месяцев на позиции диспетчера последовала должность планировщика, и уже через год Дмитрию было доверено руководить маленьким отделом, фокусирующимся на работе в Центральной Европе. Дмитрий отмечает, что он высоко ценит оказанное доверие своих руководителей, которое он, в свою очередь, смог оправдать. Так же, как и некоторые другие коллеги, Дмитрий имел возможность поработать в разных департаментах компании, получая новый опыт и знания. Результативность кропотливой работы привела к должности коммерческого директора через 7 лет после начала работы в "Kreiss", а спустя еще 3 года — исполнительного директора компании.

Foto: Andrejs Zavadskis

Один в поле не войн

И Д. Чебаевский, и Е. Полонников акцентируют внимание на важности работы в команде. "Ты не можешь делать все один. Крайне важны люди и команда вокруг тебя. Ты должен уметь слышать, принимать усилия и знания команды. И только так можно развиваться и быть успешным, а не вечно уставшим одиночным войном," рассказывает Чебаевский. Полонников также делится выводами об ответственности на руководящем посту: "Управляя различными департаментами, я понял, что именно руководитель отдела несет всю ответственность за происходящее внутри него. Нельзя сваливать вину на подчиненных, потому что обязанность любого руководителя — уметь подобрать такую команду, где каждый сотрудник будет выполнять поставленные задачи качественно и в срок". Полонников отмечает, что наиболее значимыми принятыми решениями в своей карьере он считает именно кадровые решения, когда предстояло собирать и увеличивать команду для быстро растущей компании. Это вдохновляет, когда подчиненные, когда-то принятые им на работу, достигают успехов и вносят свой вклад в развитие "Kreiss". За последние 3 года и компания, и отрасль в целом столкнулась с серьезными вызовами — пандемия, начало военных действий в Украине, и как следствие — значительная инфляция. Но благодаря работе профессиональной команды вызовы были преодолены, а компания продолжала наращивать мощности работы.

Foto: Dainis Dembovskis

Стал профессионалом сам — обучи другого

Специфика работы водителей не предусматривает особого карьерного роста, но и на этой позиции есть варианты развития. Руководитель отдела планирования и квалификации водителей Александр Соколов, который также в компании уже более 10 лет, отмечает, что с увеличением опыта водители могут развиваться по вертикали — им доверяют более сложные маршруты, например Скандинавию с ее коварными погодными условиями. Опытные водители могут ехать в рейсы со стажерами в экипаже, за готовность передать свои знания на практике они получают доплату, а у стажеров есть возможность перенять опыт у более квалифицированных коллег непосредственно в рабочей среде. Некоторые водители со временем меняют свою работу на должность инструктора, обучают и экзаменуют новоприбывших шоферов. Так Андрей Татулов, работающий в "Kreiss" 10 лет, сейчас является рейсовым инструктором и обучает новичков всему необходимому, что касается как нюансов дорожного движения и техники, так и работе с документами, порядку действий на складах клиентов. Конечно, особое внимание уделяется тем, кто приезжает из южных и восточных стран, и не знают всех нюансов транспортного сообщения в Европе. Работа по повышению квалификации более молодых водителей позволяет А. Татулову гордиться тем, что совершается вклад в улучшение нашей общей безопасности на дорогах. Также рейсовые инструкторы со временем имеют возможность попробовать свои силы в преподавании и перейти работать в отдел квалификации, ведь и в работе инструктором также есть разные зоны ответственности. Например, Дидзис Дзелзкалейс является инструктором в Kreiss уже 13 лет: в начале он принимал участие в отборе персонала, проверяя квалификацию новоприбывших водителей, а сейчас переквалифицировался в инструктора по экономичному вождению, чему обучает как новичков, так и уже опытных водителей.

Стрессоустойчивость, юмор и находчивость — какие еще качества характера пригодятся в логистике?

Еще одна давняя сотрудница "Kreiss" — руководитель платежного отдела Марина Бородулина, работая компании уже 17 лет, отмечает, что работа в логистике для тех, кто не любит монотонность в работе. "Те, кто здесь давно работает — спокойные, уравновешенные и готовы решать проблемы без лишнего стресса и с юмором. Юмор в нашей работе особенно важен! Зато такая динамичность обеспечивает то, что на работе всегда интересно, и это подкупает", признается Марина. Д. Лазовский также отмечает, что каждый день происходит что-то новое и часто случаются непредвиденные ситуации, что в логистике нормально, и для их решения важны навыки коммуникации и нахождения компромисса. Многие коллеги считают, что работа в сфере логистики предназначена для людей ответственных, стрессоустойчивых, умеющих находить решение проблем, ведь специфика отрасли в множестве переменчивых факторов, которые влияют на отправку и путь груза из пункта А в пункт Б. Полонников говорит, что те, кто попадет и остается в логистике, зачастую люди с твердым характером, хорошим, и порой, даже циничным чувством юмора, высококлассные профессионалы своего дела.

Но не стоит пугаться, говорят, что в логистике даже из самой безвыходной ситуации может быть не одно, а даже 2-3 выхода, стоит лишь постараться и найти. Возможно, эта особенность отрасли учит всех, кто в ней работает, не зависимо от того, будь он водителем — дальнобойщиком или финансовым директором, быть отзывчивым и готовым прийти на помощь к коллегам. А это качество сегодня большого стоит!

В целом, стоит отметить, что основными причинами, почему сотрудники остаются в "Kreiss" уже столько лет, они называют стабильность, конкурентную зарплату, интересную работу, возможности роста и дружный коллектив. Водители также отмечают современные машины, оборудованные всем необходимым для комфортного рейса, безопасности как самого шофера, так и груза.

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