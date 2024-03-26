Foto: контейнер для продуктов с крышкой IKEA 365+, Publicitātes foto

До Пасхи осталось меньше недели. Весенние праздники часто сопровождаются вкусной едой и компанией семьи и друзей. Дизайнер интерьера IKEA делится советами, как подготовиться к празднику, чтобы не слишком ударить по кошельку и меньше потратить еды.

Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA, делится советами, как сэкономить при подготовке к Пасхе. Некоторые решения IKEA теперь можно найти по новой, более низкой цене. Стремясь сделать товары доступными для многих, IKEA в феврале снизила цены на более чем 1000 товаров для дома.

Перед праздником

  • Решите, какие блюда вы включите в меню, и спланируйте покупки заранее. Кто-то из года в год готовит традиционные блюда, а кто-то каждый год ищет новые рецепты для праздничного стола. Что бы вы ни решили приготовить, заранее подготовленный список продуктов поможет вам сэкономить время и деньги и не совершать необдуманных покупок.

  • Подумайте, планируете ли вы готовить все самостоятельно. Даже если вам нравится готовить, это не значит, что вам нужно это делать всегда. Например, выпечка может занять много времени, и если никто в вашей семье не хочет этим заниматься, возможно, было бы разумно подумать о поиске альтернативы. Например, замороженный торт экономит и деньги, и время: на его приготовление и подачу уходит до 15 минут.

Foto: Банки KORKEN, Publicitātes foto

  • Выбирайте практичные решения для сервировки стола, которыми вы сможете пользоваться ежедневно и после торжеств. Например, деревянная разделочная доска APTITLIG (2,99 евро) поможет подать закуски, фрукты или различные сыры. Деревянные материалы создают на столе теплый и естественный вид. Банки KORKEN с крышками (от 1,49 евро) выглядят красиво и практично. Они являются отличным выбором для хранения в холодильнике и практически для всего, что связано с едой: от заправки для салата до подачи десертов.

Foto: Стеклянные контейнеры с крышками IKEA 365+, Publicitātes foto

  • Используйте прозрачные пищевые контейнеры для приготовления и подачи еды. Стеклянные контейнеры с крышками IKEA 365+ (от 2,49 евро) изготовлены из термостойкого стекла и могут использоваться как в качестве формы для запекания, так и в качестве сервировочной посуды. Прозрачный и чистый внешний вид придает столу ощущение свежести.

После праздника

Foto: контейнер HAVSTOBIS, Publicitātes foto

  • Не выбрасывайте еду. Скорее всего, вы съедите остатки еды, если будете хранить ее в разных коробках (например, 9,99 евро за 5 коробок в HAVSTOBIS). Это помогает сохранить еду свежей. Прозрачность коробок гарантирует, что продукты в холодильнике будут хорошо видны и не забудутся там. Часто наблюдается склонность есть то, что попадается на глаза.

Foto: пищевых чехлов ÖVERMÄTT, Publicitātes foto

  • Экономьте продукты с помощью пищевых чехлов ÖVERMÄTT (от 4,99 евро). Мы часто не используем сразу целый лимон, апельсин или кабачок. Силиконовые чехлы для пищевых продуктов действуют как крышки и помогают дольше сохранять еду и напитки свежими. Он идеально подходит для покрытия всего, от банок и стеклянной посуды до фруктов, и помогает вам сэкономить деньги, поскольку вам не придется выбрасывать продукты, которые без крышки испортятся.

Foto: пакеты ISTAD, Publicitātes foto

  • Оставшуюся еду положите в многоразовые пакеты ISTAD (от 1,49 евро). Это помогает сохранить содержимое свежим, и вам не придется есть сухое печенье, сыр или что-нибудь еще на следующий день.

Foto: зажимы BEVARA, Publicitātes foto

  • Используйте закрывающие зажимы BEVARA (от 0,70 евро). Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда открываем пакет с едой, достаем немного и не знаем, как его безопасно закрыть. Зажимы дольше сохраняют продукты свежими и облегчают доступ к ним.

IKEA снижает цены

Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий – от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM – с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE – с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Товары по новой более низкой цене.

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