Для улучшения работы камеры и дисплея используется новейшая технология искусственного интеллекта. Для того чтобы вы всегда были на шаг впереди остальных, предлагаем новый мощный зум-телеобъектив для получения высококачественных изображений с любого расстояния съемки.

Sony представляет Xperia 1 VI — смартфон премиум-класса, оснащенный телеобъективом с оптическим зумом, который позволяет снимать с большого расстояния с высокой четкостью до x 7,1 с широким и удобным диапазоном фокусных расстояний от 85 мм до 170 мм. Усовершенствованный объектив этой камеры обеспечивает возможность захвата изображений на всех фокусных расстояниях без ущерба для качества, что позволяет пользователю делать профессиональные фотографии с превосходным эффектом боке. Широкоугольный объектив 24 мм оснащен датчиком изображения Exmor T для мобильных устройств, который обеспечивает превосходные результаты при слабом освещении, высокоскоростную автофокусировку (AF) с использованием следящей автофокусировки и оценку позы человека на основе технологий искусственного интеллекта.

Позвольте развлечениям перейти на новый уровень: дисплей Xperia™ 1 VI был усовершенствован с помощью технологий искусственного интеллекта, таких как технология регулировки изображения Powered by BRAVIA®, которая воспроизводит изображения в телевизорах Sony BRAVIA. Динамики были модернизированы, позволяя обеспечить превосходное качества звука.

Мастерство Sony по производству дисплеев, звука и мобильных игр в значительной степени превзойдет все ваши ожидания в сфере развлечений, равно как и время работы аккумулятора, которое составляет не менее двух дней. Xperia 1 VI позволит вам насладиться преимуществами смартфона премиум-класса.

Фотографии, сделанные с помощью искусственного интеллекта, удивят вас своим профессиональным качеством

Sony разработала мобильный датчик Exmor T для объектива Xperia 1 VI 24 мм, который в сочетании с технологией обработки искусственного интеллекта обеспечивает качество изображения, сравнимое с полнокадровыми камерами. Обеспечивает снижение шума и больший динамический диапазон при слабом освещении, видео приобретает кинематографическую цветопередачу.

Теперь с зумом x 7,1: телеобъектив с оптическим зумом имеет диапазон фокусных расстояний от 85 мм до 170 мм, телеобъектив для макросъемки с максимальным увеличением примерно 2x и минимальным фокусным расстоянием 4 см, даже без специального макрообъектива.

В этом объективе используется оптический зум, который позволяет значительно увеличивать масштаб и делать фотографии удаленных объектов в высоком разрешении, достигая безупречного качества изображения как для телемакро, так и для портретной фотографии. Кроме того, телеобъективная макросъемка, в которой для фотографий крупным планом используется конструкция зум-объектива, позволяет пользователям делать фотографии с четкими деталями и ярко выраженным боке, превосходящим оптическую резкость невооруженного глаза. Эта возможность также распространяется на съемку сложных объектов, таких как центр цветка, предоставляя пользователю выразительные результаты.

Камеры серии Alpha™ теперь поддерживают отслеживание автофокусировки с оценкой позы человека — новую функцию искусственного интеллекта.

Задняя камера оснащена технологией искусственного интеллекта для обнаружения человеческого скелета, обеспечивая превосходное отслеживание автофокусировки даже в сложных условиях съемки, когда потенциальные препятствия закрывают обзор объекта. Эта расширенная возможность обеспечивает плавное и точное отслеживание, что приводит к оптимальному захвату изображений в самых разных условиях.

Новое приложение для камеры, которое позволяет пользователям реализовывать свои творческие способности простым и интуитивно понятным способом.

Приложение камеры Xperia Xperia 1 VI получило углубленное обновление, включая удобный пользовательский интерфейс, обеспечивающий плавную навигацию. В этом обновлении приоритет отдается легкости, одновременно сохраняя набор доступных творческих инструментов, например, уникальные режимы съемки, такие как PSM, и настраиваемые цветовые настройки, такие как Creative Look. Кроме того, сенсорное отслеживание теперь может автоматически устанавливать настройки яркости и цвета, а также представляет новый режим Pro Video, который обеспечивает точный контроль над настройками видео, позволяя пользователям делать фотографии и записывать видео с интуитивно понятным управлением и точностью.

Новый более умный и яркий дисплей

Дисплей Xperia 1 VI оснащен технологией BRAVIA™ и использует технологию ремастеринга с использованием искусственного интеллекта для улучшения контрастности, цветопередачи и четкости изображения. Эту технологию можно использовать для создания собственного контента, а также для потоковых сервисов.

Обновленный дисплей в 1,5 раза ярче дисплея предыдущего поколения, поэтому идеально подходит для просмотра в условиях яркого освещения. Кроме того, новый Sunlight Vision улучшает видимость вне помещений, не только освещая изображение, но и выполняя обработку изображения посредством искусственного интеллекта для устранения переэкспонированных светлых участков путем анализа снимков и окружающей яркости в режиме реального времени.

Превосходный звук в наушниках и без них

Xperia 1 VI оснащен новой схемой Premium Audio Circuit для проводных наушников 3,5 мм, новым высокопроизводительным динамиком и уникальными аудиотехнологиями, которые обеспечивают четкое и качественное воспроизведение аудио, независимо от того, используете ли вы проводные, беспроводные или стереодинамик с панорамным звуком.

Качество и характеристики акустической системы были значительно улучшены. Уровень звукового давления был значительно увеличен, уменьшены искажения на высокой громкости и оптимизирован выход низких частот, что обеспечивает более мощное и всеобъемлющее звучание.

Xperia 1 VI предлагает своим пользователям новейшие технологии и форматы в аудиоиндустрии, включая High-Resolution Audio (аудио высокого разрешения), High-Resolution Audio Wireless (беспроводное аудио высокого разрешения), LDAC, Bluetooth® LE Audio (Low Energy) (с низким энергопотреблением) и Snapdragon Sound. В сочетании с некоторыми беспроводными наушниками режим подключения AAC (Advanced Audio Coding) улучшает качество звука даже в оживленной городской среде, позволяя вам с легкостью наслаждаться тем, что выбирает каждый пользователь.

Лучшая производительность аккумулятора в серии Xperia 1

Большой и эффективный аккумулятор 5000 мАч рассчитана на два дня обычной эксплуатации, и все это в более легком, тонком корпусе, по сравнению с предыдущими моделями Xperia. Использование теплорассеивающего компонента с испарительной камерой, революционного дисплея с низким энергопотреблением и уникальных технологий энергоэффективности позволяют пользователям наслаждаться непрерывным просмотром фильмов более 36 часов, что примерно в два раза дольше, чем в предыдущих моделях.

Данное решение не только обеспечивает быструю зарядку, достигая примерно 50% мощности всего за 30 минут, но и функцию Battery Care и адаптивную зарядку Xperia Adaptive, которая гарантирует, что аккумулятор не будет перегружаться во время зарядки, что обеспечивает четыре года полноценной работы. Кроме того, Xperia 1 VI поддерживает новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7., этот новейший стандарт связи обеспечивает высокоскоростной обмен данными, улучшая удобство работы пользователя.

Производительность, дающая волю вашему творчеству и позволяющая раскрыть ваш творческий потенциал

Ультрасовременная мобильная платформа Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform открывает новую эру возможностей. Этот мощный процессор расширяет возможности искусственного интеллекта Xperia 1 VI, обеспечивая непревзойденную производительность камеры, звука, игр и дисплея.

Новая функция Game Enhancer: FPS Optimizer

FPS Optimizer динамически оптимизирует загрузку процессора и частоту кадров в зависимости от игровой среды. Сенсорный ввод был усовершенствован и теперь обеспечивает три скорости отслеживания и две степени точности, что обеспечивает беспрецедентное удобство использования как в играх, так и в прямом эфире, где необходима максимально быстрая реакция. Мобильная платформа Elite Gaming на базе процессора Snapdragon® 8 Gen3 от Qualcomm обеспечивает быстрый и плавный игровой процесс и просмотр видео.

Продуманный тактильный дизайн

Элегантная текстурированная задняя панель Xperia 1 VI обеспечивает дополнительный комфорт, функциональность и эстетическую привлекательность. Эта текстура обеспечивает лучшее сцепление, а изогнутый микроузор твердого стекла в сочетании с его матовым внешним видом делает его более устойчивым к отпечаткам пальцев и царапинам на поверхности по сравнению с другими материалами.

Камера имеет прочное металлическое основание, обеспечивающее как прочность, так и компактную функциональность, а дизайн и цветовая гамма гармонично сочетаются с устройством, придавая ему неповторимый внешний вид премиум-класса.

Модель доступна в разных цветах, подходящих к вашему стилю: черном, платиново-серебристом и зеленом хаки.

Заботящийся об окружающей среде и инклюзивный

Коробка и основной лоток Xperia 1 VI изготовлены из оригинального смешанного материала Sony, состоящего из бамбука, сахарного тростника и переработанной бумаги, что позволяет использовать индивидуальную упаковку без использования пластика. В дополнение к постоянным усилиям Sony по отказу от использования пластика, пластиковая лента, используемая для запечатывания транспортных коробок, была заменена бумагой, чтобы сделать упаковку более экологически чистой.

Кроме того, примерно 85% сырья для изготовления некоторых деталей, используемых внутри и снаружи основного корпуса, составляют экологически чистые смолы (вторичные смолы, смолы растительного происхождения и т.д.), в том числе SORPLAS™, огнестойкий переработанный пластик, созданный Sony.

Мы работаем на благо окружающей среды и людей. Xperia 1 VI предоставляет множество функций, включая голосовое управление и увеличенный размер шрифта, что позволяет каждому свободно общаться, независимо от особых потребностей. Например, в Xperia 1 VI есть функция, которая использует звуковые сигналы для информирования пользователей о горизонтальном положении камеры во время съемки. Кроме того, Sony внесла уникальные улучшения в функцию TalkBack в Android, гарантируя, что меню отображаются в удобном для пользователя порядке, что повышает доступность для всех пользователей.

Стильный чехол на заднюю панель с подставкой для Xperia 1 VI

Стильный чехол на заднюю панель Xperia 1 VI создан таким образом, чтобы его всегда было удобно держать во время использования телефона, особенно во время фотосъемки, благодаря специально разработанной нижней части. Для вашего удобства мы предусмотрели ремешок с кольцом, который можно прикрепить к чехлу для большей устойчивости. Кроме того, подставка поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию для дополнительного комфорта во время использования. Задняя часть чехла повторяет функциональный тактильный дизайн задней панели 1 VI, гарантируя, что даже при надевании чехла сохраняется оригинальный дизайн устройства. В наличии 3 цвета, что соответствует основному корпусу. Одним из сырьевых материалов, используемых для изготовления чехла, является SORPLAS.

Цены и наличие

Xperia 1 VI поступит в продажу на латвийском рынке 10 июня по рекомендованной розничной цене 1399 евро.

Кампания предварительного бронирования начнется на следующий день после анонса продукта 16 мая и будет включать в себя отмеченные наградами наушники Sony WH-1000XM5, если вы оформите предварительный заказ на новый Xperia 1 VI до 9 июня.Дополнительная информация: https://center.lv/lv/sony/Viedtalruni/Xperia/

Планируется, что он будет выпущен при следующем обновлении версии ОС Android. Результаты испытаний Sony при следующих условиях: воспроизведение видео, хранящегося во внутренней памяти, в стандартном приложении для воспроизведения видео с подключениями Wi-Fi® и LTE, вывод звука посредством Bluetooth® и настройки по умолчанию на момент отправки. Фактическое время воспроизведения может варьироваться в зависимости от среды и условий использования. Поддерживается только для изображений JPEG размером 24 мм. Для обеспечения помехозащищенности и динамического диапазона для неподвижных изображений в условиях освещения LV (освещенность) 2 или меньше. По сравнению с полноразмерной матрицей нашей цифровой камеры. Могут применяться ограничения производительности. Планируется, что он будет выпущен при следующем обновлении версии ОС Android. 2024 Bluetooth SIG, Inc. Все права защищены. Snapdragon Sound является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних компаний. Snapdragon и Snapdragon Sound являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Qualcomm Incorporated. Результаты испытаний Sony при следующих условиях: воспроизведение видео, хранящегося во внутренней памяти, в стандартном приложении для воспроизведения видео с подключениями Wi-Fi® и LTE, вывод звука посредством Bluetooth® и настройки по умолчанию на момент отправки. Фактическое время воспроизведения может варьироваться в зависимости от среды и условий использования. Результаты испытаний Sony при следующих условиях: воспроизведение видео, хранящегося во внутренней памяти, в стандартном приложении для воспроизведения видео с подключениями Wi-Fi® и LTE, вывод звука посредством Bluetooth® и настройки по умолчанию на момент отправки. Фактическое время воспроизведения может варьироваться в зависимости от среды и условий использования. Сравнение с Xperia 1 V Корпорация Sony смоделировала результаты на основе фактического профиля использования с использованием того же типа аккумулятора и USB-зарядки. Срок службы аккумулятора зависит от условий использования. Ожидается, что Wi-Fi 7 будет поддерживаться обновлением прошивки после осени 2024 года. Snapdragon является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних компаний. Snapdragon является торговой маркой или зарегистрированным товарным знаком Qualcomm Incorporated. Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками компании Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в США и других странах и используемыми с разрешения. Наличие может варьироваться. Термин "упаковка" относится как к самой коробке продукта, так и к ее компонентам, таким как лотки, вкладыши, крышки и рукава. Не содержит материалов, используемых в покрытиях и клеях. Количество вторсырья рассчитывается исходя из весового соотношения (экологически безопасная смола = не включает переработанные материалы, смолы растительного происхождения, электрические детали или стекловолокно). Материалы могут меняться в зависимости от времени года. Цвета и доступность будут отличаться в зависимости от региона. Цвета и доступность зависят от региона.

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