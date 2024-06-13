Ранний рассвет – это конечно, красиво, но вот высыпаться это мешает, а плохой сон влияет на наше здоровье. Свет вызывает пробуждение, и значит, что мы не высыпаемся. Хорошая новость – с этим можно справиться с помощью правильных гардин. Дизайнер интерьеров помогает выбрать подходящие гардины.

В середине мая, уже во второй раз в этом году, IKEA снижает цены на множество различных товаров. Некоторые гардины и жалюзи можно приобрести по сниженной цене.

"Не так уж важно, хотите ли вы защититься от утреннего слишком раннего солнца, чтобы поспать подольше, или же вам нужен простой и лаконичный способ разделить комнату — выбрать подходящие гардины или жалюзи для спальни, гостиной или кухни может оказаться сложной задачей. Поэтому прежде всего обратите внимание, в какую сторону выходит комната и учитывайте её функцию", — говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.

Какие гардины или жалюзи выбрать?

Дизайнер рассказывает, что выбранная ткань может создать разное настроение в доме. Более тяжелые материалы обеспечивают отличную изоляцию и могут приглушить внешний шум, что идеально подойдёт для создания уютного уединения в гостиной. С другой стороны, более легкие ткани создают ощущение лёгкости и воздушности и идеально подходят для более непринужденной обстановки. Выбор ткани также влияет на то, насколько хорошо будут драпироваться шторы, поэтому учитывайте общий образ. Сочетание штор двух разных стилей или их сочетание с жалюзи дает возможность точно управлять количеством света, попадающего в комнату.

Прозрачные тканевые занавески (например, прозрачные TERESIA за 9,99 евро) рассеивают дневной свет, проникающий в комнату, и смягчают блики на телевизорах и цифровых экранах. Эти занавески идеально подходят для многослойности на окнах.

Foto: Publicitātes foto

Ограничивающие свет гардины (например, гардины HILJA за 14,99 евро) и прозрачные или ограничивающие свет жалюзи затемняют дневной свет, проникающий в комнату, когда на улице слишком ярко, и уменьшают блики. Это дает комфортное ощущение, поскольку в окне ничего нельзя будет увидеть. Внешний свет по-прежнему проникает внутрь и создает уютную атмосферу в комнате.

Foto: Publicitātes foto

Затемняющие гардины затемняют комнату, и делают её тише и уютнее — идеально подходит для просмотра фильма или отдыха. Затемняющие гардины защищают от любопытных глаз. Их можно легко сочетать с прозрачными занавесками и другим текстилем. "Сочетание прозрачных занавесок с плотными затемняющими добавляет глубину комнате и это простой способ создать красивый стиль в пространстве. Можно выбрать, чтобы свет проникал через прозрачные шторы или закрыть окно более тяжелым текстилем", — говорит дизайнер интерьеров.

Foto: Publicitātes foto

И, наконец, блокирующие гардины идеально подходят для спальни, поскольку они блокируют свет и полностью затемняют комнату (например, блокирующие шторы BENGTA за 15 евро). С этими гардинами лунный свет и уличные фонари не будут мешать спать, а солнце не разбудит вас, если вы захотите поспать подольше. Гардины-блокаут также подойдут для защиты от сквозняков зимой и жары летом. Более того – плотные гардины-блокаут помогают приглушить акустику помещения.

Foto: Publicitātes foto

Другим решением для эффекта блок-аут могут стать блокирующие жалюзи (например, блокирующие рулонные шторы FRIDANS от 19,99 евро). "Их можно сочетать с прозрачными шторами, которые смягчают свет и создают уют и уединение в течение дня. Для тех, кто не хочет ничего сверлить, могут выбрать плиссированные жалюзи SCHOTTIS всего за 7 евро. Их даже можно укоротить под разные размеры", — советует дизайнер интерьера IKEA.

Foto: Publicitātes foto

Что ещё учитывать выбирая шторы?

Дизайнер интерьеров объясняет, что, когда дело доходит до выбора гардин, не менее важным фактором, чем функциональность, является эстетика: "Длинные шторы могут создать ощущение красоты и роскоши, визуально делая потолки выше, а пространство более роскошным. Они отлично придают глубину и объём жилому пространству. Однако очень важно точно измерить окна, чтобы обеспечить идеальное расположение – слишком короткие гардины не создадут такой эффект, а слишком длинные – могут выглядеть неопрятными".

Дизайнер интерьеров также советует позаботиться о правильной установке и уходе, чтобы максимально использовать функциональность гардин. "Убедитесь, что карнизы для гардин установлены надежно и на нужной высоте. Регулярная стирка необходима, чтобы ваши гардины выглядели опрятно. Аккуратная чистка пылесосом или вытирание пыли помогут предотвратить накопление пыли, а соблюдение инструкций по уходу помогут продлить век ваших гардин", — говорит он.

Foto: Publicitātes foto

IKEA продолжает снижать цены

Улучшить повседневную жизнь многих людей – видение IKEA, которое выполняется путём снижения цен, в этом году это происходит уже во второй раз. Цены снижены на сотни товаров из разных категорий, от диванов, и кресел, до решений для хранения и аксессуаров. Например, держатель для зубных щёток DRAGAN теперь стоит 3,49 € (прежняя цена 4,99 €), зеркало TRENSUM 3,99 € (прежняя цена 6,99 €), тележка RÅSKOG 39,99 € (прежняя цена 49,99 €), лампа MÅNALG 19,99 € (прежняя цена 29,99 €), ковёр TVERSTED 89,99 € (прежняя цена – 129 €).

Список товаров со сниженной ценой https://www.ikea.lv/ru/teper-cena-eshyo-nizhe

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!