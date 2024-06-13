Мечта приобрести инновационный и эффективный продукт по привлекательной цене часто искушает покупателей и заставляет их выбирать дешевые фальшивки или подделки. Индустрия красоты - не исключение: как профессионалы, так и потребители стремятся сэкономить, пытаясь найти столь же хорошие, но более дешевые устройства для ухода за волосами. Эксперты призывают к осторожности: использование подделок может повлиять на внешний вид и здоровье волос, например, привести к тому, что кончики волос начнут сечься или ломаться.

Эксперты по уходу за волосами сходятся во мнении: для того, чтобы волосы оставались здоровыми, гладкими и гибкими, их необходимо защищать от высоких температур. Некоторые покупатели предпочитают подделки, потому что не хотят платить за оригинал. Их цена варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен евро. Однако, заплатив большую сумму за поддельный продукт, покупатели сталкиваются с типичными проблемами простого фена для волос, купленного за несколько евро.

Кроме того, в надежде на аналогичный эффект покупатели перестают пользоваться средствами термозащиты, рекомендованными профессионалами. Итак, вложив в фен большую сумму денег, обладатели подделки не только не помогают, но и вредят своим волосам. При сушке таким феном волосы со временем теряют влагу, эластичность и блеск, становятся сухими, грубыми, кончики секутся и волосы начинают ломаться. И более того, эта небезопасная подделка устаревшей технологии, которую вы купили сегодня за полцены, завтра может сломаться. Это дополнительные расходы, которые следует учитывать при попытке сэкономить.

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Покупая подделку профессионального фена, покупатели ожидают не только такого же внешнего вида изделия, но и преимущества аналогичной технологии. Самым большим конкурентным преимуществом качественных фенов является технология, защищающая волосы от нагрева. Например, популярность бренда "Dyson" способствует быстрому росту количества его подделок. Наиболее распространенные подделки - под фен "Dyson Supersonic" и стайлер для волос "Airwrap". В оригинал встроен цифровой мотор, который создает активный поток воздуха и быстрее сушит волосы не за счет тепла, а за счет интенсивного потока воздуха. Кроме того, устройства этого типа имеют интеллектуальный контроль тепла, который измеряет температуру выдуваемого воздуха 30 раз в секунду, не позволяя ей подняться до уровня, вредного для здоровья волос и, следовательно, их повреждающего.

В свою очередь, в поддельных фенах такого типа используются примитивные металлические нагревательные элементы и слабые моторы. Эти устройства нагревают волосы и испаряют из них воду малоинтенсивным, но очень горячим потоком воздуха. Частое нагревание истощает волосы, делает их жесткими, слабыми и ломкими. Поэтому, хотя подделки визуально и похожи, относить их к более дешевым равноценным альтернативам было бы неправильно.

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