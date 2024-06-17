В жизни каждого из нас могут возникнуть непредвиденные ситуации, требующие финансовых средств, которые не удается покрыть из ежемесячных доходов и имеющихся сбережений. Неожиданный ремонт автомобиля, внеплановые расходы на лечение или издержки, связанные с содержанием жилья, – вот лишь некоторые из ситуаций, которые могут выбить из привычного ритма. Как жители чаще всего выходит из таких ситуаций? Чтобы это выяснить, компания DelfinGroup, управляющая крупнейшей сетью ломбардов в Латвии Banknote, провела опрос населения*.

В целом опрос показал, что 58 % участников в такой ситуации заняли бы деньги у родственников и (или) друзей, в свою очередь, 18 % опрошенных искали бы возможность подработки.

Услуги ломбарда – еще один способ получить срочно необходимые средства, что подтверждают 9 % опрошенных, указавших, что рассматривали бы заем под залог. Такое решение позволяет отдать в залог разные личные вещи, даже в ситуации, когда необходимая сумма невелика. Бытует мнение, что ломбарды принимают только драгоценные металлы и электроприборы, однако ассортимент товаров, скупаемых и принимаемых в залог в сети, например, Banknote, весьма широк. Это произведения искусства, предметы интерьера, спортивный инвентарь, авто- и мотоаксессуары, игрушки и посуда. Ценность имеет практически любой товар, что делает такое решение доступным, гибким и быстрым.

К тому же сеть Banknote первой в Латвии начала предлагать услуги цифрового ломбарда. Это инновационное решение позволяет все этапы процесса произвести удаленно, в том числе заполнить заявку и подписать договор. Подписать договор также можно дистанционно, в свою очередь, товары в филиал отправляются посредством пакомата. Если коротко, то ломбард как финансовая услуга за последние годы существенно развился, предлагая не только сервис, ориентированный на клиентов, но и максимально конфиденциальное получение услуги, чтобы клиент ощущал, что его понимают, и получил бы необходимую поддержку на каждом этапе общения с Banknote.

Между тем 7 % опрошенных указали, что были бы готовы срочно продать какую-нибудь вещь, не используемую и ненужную в хозяйстве. 8 % выбрали другой вариант – запросить в такой ситуации кредитную линию, потребительский кредит или, например, обратиться к работодателю.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что жители рассматривают различные решения, если им срочно потребуются дополнительные средства. И нужно сказать, что каждое решение может помочь преодолеть внезапные финансовые затруднения, однако главное – выбрать наиболее подходящее!

* Опрос проводила компания DelfinGroup в июне 2024 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija, опросив 1008 экономически активных жителей Латвии.

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