С началом второго этапа развития на ограниченное количество квартир в новом проекте Parka kvartāls временно действуют скидки вплоть до 25 000 евро. Строительство первого здания завершено, и все квартиры уже проданы, однако еще осталось несколько квартир во втором и третьем зданиях проекта.

"Новый проект реализуют ведущие эстонские девелоперы – компании Invego и Reterra – в сотрудничестве с лучшими латвийскими архитекторами. Девелоперы проекта стремились создать место, где современный дизайн гармонично сочетается с красивыми зелеными окрестностями, рядом со всеми преимуществами столицы, считая важнейшим высокий уровень качества строительства и устойчивые дизайнерские решения", – рассказывает менеджер по продажам компании Invego Хенрийс Клайдс Скуиньш (Henrijs Klaids Skujiņš).

"Для многих людей приобретение жилья является одним из наиболее масштабных инвестиционных решений. У нас есть четкое видение каждого развиваемого нами проекта – он должен не только сохранять свою стоимость, но и расти в цене", – заявляет исполнительный директор Invego Кристьян-Тур Вяхи (Kristjan-Thor Vähi), добавляя, что вместе с девелопером недвижимой собственности Reterra в проект вкладываются знания и опыт, полученные в ходе совместной реализации нескольких жилых и коммерческих проектов в Эстонии среднего и большого масштаба. "Используя сильные стороны каждого нашего эксперта, мы сумели вместе создать прекрасно продуманные проекты и обеспечить людей жильем, стоимость которого со временем растет", – отмечает Кристьян-Тур Вяхи.

Выгодное расположение проекта Parka kvartāls в Зиепниеккалнсе позволяет удобно добираться до центра столицы как на личном автомобиле, что займет всего 10–15 минут, так и на общественном транспорте. Рядом с новым проектом находятся различные магазины, несколько зеленых зон, а также частные и муниципальные детские сады, школы, спортивные центры и другие места оказания повседневных услуг. Любители активного отдыха оценят возможность прогуляться по старинному району Бишумуйжа, до которого совсем недалеко.

Менеджер по продажам Invego Хенрийс Клайдс Скуиньш рассказывает, что интерес к предложению квартир в Parka kvartāls был действительно высоким. "Квартиры в первом здании были распроданы очень быстро, и сейчас уже бронируются квартиры во втором и третьем зданиях, – комментирует Хенрийс Клайдс Скуиньш. –Высокий спрос легко объяснить. Покупатели ценят, что дома находятся недалеко от центра города, но в спокойном, зеленом месте. К тому же разнообразие предлагаемых квартир привлекает не только семьи с детьми, но и пары и одиночных покупателей".

Чтобы обеспечить в проекте идеальный баланс зеленых окрестностей и жизни в новостройке, большая часть произрастающих на территории деревьев во время застройки была сохранена. Во дворе Parka kvartāls растут липы, вяз и большой дуб – есть даже вековые деревья местного и государственного значения. Помимо этого, на территории создаются дополнительные насаждения. Весь квартал многоквартирных домов опоясывают мощеные пешеходные дорожки для прогулок, а также оборудована детская игровая площадка, где можно играть и активно проводить время на свежем воздухе.

Компания Invego известна своим вниманием к благоустройству окрестностей, чтобы не только обеспечивать жильцам надежное и современное жилье, но и создавать вдохновляющее жизненное пространство, которое вызывает желание больше отдыхать на улице и способствует формированию сплоченного, активного сообщества.

В проекте Parka kvartāls будет в общей сложности 3 пятиэтажных и 1 четырехэтажный дом, соответствующие классу энергоэффективности А. Чтобы обеспечить еще больше дневного света и красивый вид из окна, во всех квартирах предусмотрены очень большие оконные проемы, а также балконы, где можно перевести дыхание и выпить утренний кофе. Использованные в квартирах современные и практичные элементы обеспечивают максимальный комфорт. Покупателям будет предложено выбрать из трех вариантов отделки соответствующий их индивидуальным пожеланиям по дизайну интерьера. Функциональность и элегантность присущи не только решениям интерьера, но и экстерьеру, чтобы здания безупречно вписались в зеленые окрестности.

Invego, один из ведущих в Эстонии девелоперов недвижимой собственности с более чем 10-летним опытом, в настоящий момент реализует около 30 проектов развития в трех странах. За последние годы предприятие построило в Таллине и его окрестностях дома более чем для 1250 семей, а также 30 000 квадратных метров коммерческой площади. Крупнейшие проекты Invego в Эстонии – недавно завершенные проекты Tiskreoja и Tabasalu Kodu, а также жилые районы Luccaranna, Uus-Järveküla и Keila Pargikodude, которые сейчас строятся. В столице Латвии предприятие развивает проекты Parka kvartāls, Skanstes rezidences и Vītolu parks, а также поселок Vide Ādaži недалеко от Риги. Кроме того, в 2024 году компания Invego приступила к реализации проекта Silves Hills – района вилл в Португалии.

Дополнительная информация:

Хенрийс Клайдс Скуиньш

Fоtо: Parka kvartāls

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