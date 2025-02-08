В Германии резко увеличивается число накопителей электроэнергии из возобновляемых источников

Производство электроэнергии ветряными турбинами и солнечными батареями зависит от погоды и поэтому не является постоянным. Это можно компенсировать с помощью аккумуляторных систем, число которых в Германии стремительно растет.

В прошлом году граждане и компании в Германии установили почти 600 000 новых накопителей энергии. Количество таких систем и их мощность увеличились по данным Немецкой ассоциации солнечной энергетики (BSW) почти наполовину. Всего в Германии было установлено по оценке ассоциации 1,8 млн накопительных систем емкостью около 19 ГВт/ч электроэнергии.

Однако по сравнению с общим объемом производства "зеленой" электроэнергии в Германии это не так уж и много. По данным Федерального сетевого агентства, в прошлом году ветровые, солнечные и другие возобновляемые источники произвели 255 тераватт-часов электроэнергии — один тераватт-час равен 1000 гигаватт-часам. Управляющий директор BSW Карстен Керниг высказался в пользу быстрого расширения мощностей по хранению энергии. "Аккумуляторные системы хранения — это самый быстрый, недорогой и эффективный инструмент для интеграции солнечной энергии в рынок электроэнергии и электросети", — сказал он.

Львиная доля аккумуляторных систем в Германии устанавливается в частных домохозяйствах: по данным BSW в прошлом году их было около 580 000. В то же время количество аккумуляторов, установленных компаниями, росло на 26% быстрее. Самый быстрый рост наблюдался в сфере крупных систем хранения, то есть аккумуляторов емкостью более одного мегаватт-часа электроэнергии. По сравнению с 2023 годом их количество удвоилось.

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