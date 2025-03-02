Как ИИ может помочь в поиске утонувших рыболовных сетей в Балтийском море и зачем это нужно

В будущем потерянные рыболовные сети можно будет эффективнее находить в океанах с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Новая технология способна автоматически анализировать гидролокационные изображения морского дна и отмечать места, где, возможно, находятся такие сети-призраки, сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF) в Германии. Такие сети представляют опасность для морских животных и растений, пишет агентство DPA.

С этой целью WWF сотрудничает с компаниями Accenture и Microsoft. Вместе они запустили онлайн-платформу GhostNetZero.ai, поддерживаемую ИИ. С помощью этой платформы исследовательские институты, государственные учреждения и ветроэнергетические компании могут обмениваться соответствующими гидролокационными данными. Эти данные и так постоянно собираются, например, для обеспечения безопасности судоходства или для установки ветрогенераторов.

Фрагменты сетей, лески, канаты, крючки и ловушки для рыбы

Под сетями-призраками понимается оборудование, попадающее в море с рыболовных судов. В большинстве случаев на дне оказываются не целые сети, а их остатки, а также лески, канаты или крючки для наживки. Сюда же относятся рыболовные ловушки и другие рыболовные садки.

Австралийские исследователи несколько лет назад подсчитали, что в море ежегодно оказываются около 2% рыболовных снастей, используемых во всем мире. Это десятки тысяч квадратных километров ставных сетей и кошельковых неводов, а также сотни тысяч километров лески.

WWF заявляет о 50 000 тонн рыболовных сетей, являющихся "смертельной ловушкой для рыб, морских птиц, черепах и морских млекопитающих". Они также могут повреждать кораллы. Со временем рыболовные снасти распадаются на мелкие фрагменты и волокна.

Точность уже на уровне 90%

Такое потерянное оборудование составляет значительную часть пластикового мусора в океане, пояснила Габриэле Дедерер, исследователь-дайвер и руководитель проекта "Сети-призраки" WWF в Германии. "Но этот мусор невидим под поверхностью воды, и его трудно обнаружить", — говорит она.

WWF уже извлек из вод Балтийского моря 26 тонн сетей-призраков, используя собственные гидролокационные данные. Информация, полученная с помощью ИИ, призвана повысить точность работ в рамках проекта, осуществляемого совместно с местными рыбаками. "Мы хотим показать пример другим странам", — сказала Дедерер. По ее словам, идет активный обмен технологиями и существует множество совместных проектов.

Сочетание гидролокационных данных и ИИ может существенно повысить эффективность поиска, ранее проводимого вручную, продолжила руководитель проекта. "Во всем мире морское дно наносится на карты, и данных накопилось огромное количество". При целенаправленном анализе можно находить гораздо больше, подчеркнула Дедерер. Точность ИИ уже достигает 90%. Сейчас он дополнительно совершенствуется, чтобы, например, отличать подводные кабели от сетей, сказала она.

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