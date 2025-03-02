В Германии продолжает расти доля рынка электромобилей, но гибриды все еще слишком дорогие

Почти 75% новых автомобилей, зарегистрированных в Германии, по-прежнему оснащены двигателем внутреннего сгорания. Чтобы сократить выбросы CO2, производители явно делают ставку только на одну концепцию, пишет агентство DPA.

На немецком рынке новых автомобилей машины с гибридным двигателем, совмещающие двигатели внутреннего сгорания и электрический, остаются дорогим нишевым продуктом.

Согласно последнему анализу рынка, проведенному частным Центром автомобильных исследований (CAR), гибридные модели предлагаются почти исключительно в верхнем среднем ценовом диапазоне и в классе люкс. Разрыв в цене между автомобилями с двигателем внутреннего сгорания и гибридными автомобилями настолько велик, что он даже отдаленно не компенсируется высокими скидками.

Самые продаваемые гибриды стоят примерно на 13 000 евро дороже, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а разница в цене с электромобилями в феврале также составила почти 7 000 евро. Гибриды достигли своей доли рынка в 8,5% за последнее время в основном за счет корпоративных автомобилей, поскольку фирмы получают за покупку гибридов значительно более высокие налоговые льготы, чем за модели с обычным двигателем.

Для частных покупателей гибриды остаются нишевым продуктом, который, несмотря на свои технологические преимущества, играет незначительную роль в снижении выбросов углекислого газа, считает директор исследования CAR Фердинанд Дуденхеффер.

Производители все больше внимания уделяют автомобилям с аккумуляторными батареями, чтобы соответствовать более строгим ограничениям ЕС, согласно которым средний уровень выбросов CO2 всех новых автомобилей, продаваемых производителем, не должен превышать определенных пределов.

Хотя электромобили все еще дороже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, разрыв между ними сокращается. Поэтому Дуденхеффер ожидает дальнейшего увеличения доли электромобилей на рынке в текущем году после 16,6% в феврале.

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